Apple prepara sus primeras gafas inteligentes para 2027 y replantea el futuro de Vision Pro

Apple lleva años apareciendo en los rumores sobre gafas inteligentes, pero el primer modelo que podría llegar a las tiendas sería bastante más sencillo de lo que sugiere el nombre «Apple Glass».

La última previsión apunta a un lanzamiento antes de que termine 2027, mientras la compañía estudia por separado un posible sucesor del Vision Pro.

La información procede de la edición del 27 de septiembre de Power On, el boletín de Mark Gurman para Bloomberg. Conviene tomar estas fechas como objetivos internos sujetos a cambios: Apple no ha anunciado ninguno de los dos dispositivos.

Las primeras Apple Glass apuntan a finales de 2027

Según Gurman, Apple quiere poner a la venta alguna versión de sus gafas inteligentes antes de acabar 2027. La idea no surge de la nada: durante los últimos meses han circulado calendarios distintos, desde una llegada entre finales de 2026 y principios de 2027 hasta previsiones que situaban los primeros envíos al cierre de 2027.

En junio de 2025, el analista Ming-Chi Kuo ya había señalado el final de 2027 como posible fecha de comercialización. En septiembre de ese año, Gurman manejó una ventana anterior para unas gafas sin realidad aumentada, pero en mayo de 2026 volvió a situar el proyecto hacia finales de 2027. La nueva información mantiene, por tanto, el horizonte más prudente.

Este calendario encaja con lo que contábamos en Teknofilo sobre los retrasos del proyecto. Hay un matiz importante: una presentación a finales de un año y la disponibilidad general en tiendas no tienen por qué coincidir, de modo que todavía sería prematuro dar por cerrada una fecha de venta concreta.

El interés de Apple parece ir más allá de unas gafas. El mismo boletín menciona otros formatos que la compañía explora, como AirPods con sensores de cámara y una pulsera de actividad sin pantalla. Son iniciativas distintas, pero apuntan a llevar funciones inteligentes a dispositivos que se pueden usar a lo largo del día.

Unas gafas inteligentes, pero inicialmente sin pantalla

Quien espere ver ventanas flotantes delante de los ojos probablemente tendrá que esperar más. Las primeras Apple Glass se describen como unas gafas con audio, cámara y funciones inteligentes, pero sin pantalla integrada para mostrar imágenes o interfaces visuales. Se parecerían más, por concepto, a las Ray-Ban Meta que a un visor de realidad mixta.

Esta distinción ayuda a entender la estrategia: un dispositivo ligero para usar a diario plantea exigencias muy diferentes a las de un visor como el Vision Pro. Apple ya ofrece interacción por voz con Siri a través de los AirPods, pero añadir cámaras a unas gafas abriría la puerta a funciones ligadas a lo que el usuario tiene delante. Por ahora no se han confirmado especificaciones ni prestaciones concretas.

Una generación posterior podría incorporar elementos visuales. Así, el nombre «Apple Glass» no implicaría que el primer producto fuese ya unas gafas de realidad aumentada completas: la pantalla llegaría, en todo caso, en una fase posterior. Apple tampoco ha explicado públicamente cómo organizaría esa posible familia de dispositivos.

Queda además una cuestión delicada: la privacidad cuando una cámara va montada en unas gafas de uso cotidiano. Ya analizamos cómo ese problema podría influir en los planes de Apple, mientras que las gafas de Meta han reavivado el debate sobre los avisos de grabación. Cualquier propuesta de Apple tendrá que resultar cómoda para quien las lleve y comprensible para quienes estén a su alrededor.

El posible nuevo visor N224 sigue en una fase incierta

En paralelo a las gafas, el equipo responsable de Vision estaría estudiando un visor completamente renovado, conocido internamente como N224. Gurman habla de cuatro conceptos en exploración, aunque los detalles públicos solo permiten describir algunas de las decisiones de diseño que se están valorando; no hay un producto definitivo anunciado.

Una posibilidad sería trasladar parte de los componentes fuera del visor, quizá a una unidad externa similar a un pequeño módulo. Eso podría aliviar el peso que descansa sobre la cabeza, pero también obligaría a convivir con otro elemento conectado al dispositivo. El diseño actual del Apple Vision Pro, que analizamos a fondo, ya utiliza una batería externa unida mediante cable.

Precisamente esa experiencia hace que algunos directivos de Apple vean con reservas una nueva solución con cable. Un visor que integre todo en una sola pieza les resultaría más atractivo, aunque combinar menos peso, menor precio y una buena experiencia supone un desafío técnico considerable. De momento no está claro cuál de los enfoques, si alguno, llegará a convertirse en producto.

De hecho, el futuro de N224 estaría especialmente comprometido y no existe garantía de lanzamiento. Si Apple decidiera seguir adelante, Gurman contempla finales de 2028 o principios de 2029 como posible ventana. Son plazos mucho más lejanos que los atribuidos a las primeras gafas y, por ahora, la noticia principal sigue siendo la misma: las Apple Glass sin pantalla parecen ser la apuesta más cercana.