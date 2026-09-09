Apple Watch Series 12: más salud, carga rápida y una IA que recuerda conversaciones

Apple ha presentado el Apple Watch Series 12, una generación que mantiene el diseño reconocible del reloj, pero renueva buena parte de lo que sucede en su interior. El protagonismo recae en la salud, con sensores más precisos, mediciones más frecuentes y una nueva puntuación que intenta explicar si conviene entrenar con intensidad o tomarse el día con más calma.

El reloj también estrena el chip S11, amplía la autonomía durante los entrenamientos y recibe nuevas funciones de inteligencia artificial. Algunas de ellas son especialmente llamativas, como la posibilidad de recuperar los últimos segundos de una conversación o generar un pequeño resumen sin guardar la grabación de audio.



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Un diseño conocido con nuevos materiales y acabados

El Apple Watch Series 12 continúa disponible en cajas de 42 y 46 mm, por lo que Apple no ha vuelto a modificar las dimensiones principales. La compañía ha preferido concentrar sus esfuerzos en los sensores, el rendimiento y los materiales, manteniendo un formato delgado y ligero que resulte cómodo tanto durante el día como al dormir.

La versión de aluminio se ofrece en los colores bronce oscuro, negro, oro claro y gris espacial. Estos modelos incorporan Ceramic Shield 2 sobre la pantalla, un material que, según Apple, es un 60% más resistente que el cristal Ion-X utilizado en anteriores generaciones de aluminio.

También se puede elegir una caja de titanio en los acabados oro radiante y titanio natural. Apple afirma que esta caja se fabrica mediante impresión 3D empleando titanio completamente reciclado, un proceso que permite reducir el material necesario sin renunciar al aspecto premium de esta variante.

La gran sorpresa estética es el regreso de la cerámica, disponible en blanco perla y azul noche. Estas versiones llegan acompañadas de correas deportivas a juego con un cierre de cerámica, convirtiéndose probablemente en las opciones más llamativas de toda la familia.

El sistema de salud mide el corazón cada cinco segundos

La principal novedad técnica es el denominado Health Sensing System, que combina nuevos sensores cardíacos ópticos y eléctricos con el procesamiento del chip S11. Apple asegura que el resultado es la medición de frecuencia cardíaca más precisa que se puede encontrar actualmente en un dispositivo wearable.

Para respaldar esta afirmación, la compañía llevó a cabo un estudio con más de 1.000 participantes de perfiles diversos. En esa comparación frente a varios dispositivos de referencia, el Series 12 habría obtenido la precisión más alta, aunque habrá que esperar a pruebas independientes para comprobar cómo se comporta en condiciones reales.

Los nuevos LED verdes del sensor óptico son más grandes y eficientes, lo que permite medir el pulso cada cinco segundos durante todo el día. Esta mayor frecuencia debería mejorar no solo la información cardiovascular, sino también el cálculo de calorías y el funcionamiento de los anillos de Movimiento y Ejercicio.

Para consultar el pulso sin abrir una aplicación, watchOS 27 incorpora una nueva complicación que muestra la frecuencia cardíaca directamente en la esfera. El Apple Watch Series 12 mantiene además funciones conocidas como el electrocardiograma, las alertas de ritmo irregular, las notificaciones de apnea del sueño y el seguimiento nocturno, aunque su disponibilidad puede variar según el país.

La variabilidad cardíaca gana peso para medir la recuperación

El reloj puede medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca o HRV hasta 24 veces más a menudo que la generación anterior. Se trata de un indicador útil para analizar cómo responde el organismo al estrés, el ejercicio, la falta de sueño o una carga de entrenamiento especialmente intensa.

Apple distingue ahora entre dos variantes. La denominada HRV de recuperación está pensada para detectar cambios diarios relacionados con el cansancio y el estrés, mientras que la HRV general busca ofrecer una visión más amplia de la evolución cardiovascular a lo largo del tiempo.

Como norma general, una variabilidad alta suele relacionarse con una mejor recuperación, mientras que un descenso respecto a los valores habituales puede indicar fatiga o estrés. No obstante, el dato debe interpretarse respecto al historial de cada persona, ya que no existe una cifra ideal que pueda aplicarse por igual a todo el mundo.

La aplicación Constantes Vitales integra estas mediciones y las compara con la referencia personal del usuario. Además de la vista nocturna, habrá una nueva pantalla diurna que puede revelar cambios en determinados indicadores antes de que estos aparezcan durante el sueño.

Readiness resume en una cifra cómo afronta el cuerpo el día

Una de las funciones más interesantes del Apple Watch Series 12 es Readiness, una puntuación diaria que intenta reflejar la capacidad del cuerpo para afrontar la jornada. Para calcularla, el sistema combina la actividad reciente, la carga de entrenamiento, el sueño y las constantes vitales.

El resultado se expresa mediante una escala de 0 a 10 y va acompañado de una recomendación fácil de entender. El reloj puede aconsejar Recuperar, Tomárselo con calma, Preparado o A por todas, evitando que el usuario tenga que interpretar por separado una larga colección de gráficas.

La puntuación no queda congelada al levantarse, sino que puede cambiar a lo largo del día. Un entrenamiento exigente o una alteración detectada en las constantes diurnas puede modificar tanto el resultado como la recomendación ofrecida por el sistema.

Apple explica que el algoritmo se ha desarrollado utilizando datos del Apple Heart and Movement Study, con la colaboración de médicos y especialistas en ejercicio. Aun así, Readiness debe entenderse como una orientación de bienestar y entrenamiento, no como un diagnóstico ni como un sustituto de una valoración médica.

Más batería al entrenar y una carga considerablemente más rápida

La autonomía general se mantiene en hasta 24 horas de uso cotidiano. No es un salto espectacular para quienes esperaban varios días lejos del cargador, pero permite completar una jornada y registrar el sueño si se aprovechan los momentos de carga rápida.

Donde sí existe una mejora clara es durante el ejercicio al aire libre. El Apple Watch Series 12 promete hasta 10 horas de entrenamiento con GPS, un 25% más que el modelo anterior y una diferencia relevante para excursiones, pruebas de resistencia o rutas ciclistas largas.

Apple también ha acelerado la carga: con solo 15 minutos conectado se pueden recuperar hasta 12 horas de autonomía. La cantidad de energía obtenida en ese intervalo aumenta un 50% respecto a la generación precedente, según las cifras proporcionadas por la compañía.

Este planteamiento busca compensar la autonomía de un día con cargas breves mientras el usuario se ducha o se prepara para dormir. El resultado no convierte al Series 12 en un reloj de varias semanas, pero reduce la probabilidad de tener que renunciar al seguimiento del sueño por falta de batería.

Pasos más precisos y una aplicación Salud completamente renovada

El podómetro ha sido rediseñado mediante nuevos algoritmos de aprendizaje automático. Apple asegura que el Series 12 proporciona el recuento de pasos más preciso de cualquier smartwatch, además de calcular mejor las distancias durante carreras y caminatas realizadas en interiores.

El chip S11 permite mantener este seguimiento durante todo el día y estrena una complicación específica para los pasos. De esta forma, el usuario puede consultar el número acumulado directamente desde la esfera sin recurrir a aplicaciones de terceros.

La aplicación Salud del iPhone también recibirá una transformación importante más adelante. Una nueva pestaña de información destacará cambios relevantes en el corazón, el sueño, el ejercicio, la recuperación, las constantes vitales y el seguimiento del ciclo, adaptando los contenidos con ayuda de Apple Intelligence.

Otra sección llamada Longevidad incluirá Health Age o Edad de salud. Esta función comparará determinados indicadores con la edad real del usuario y permitirá observar su evolución, aunque Apple tendrá que explicar con claridad qué variables utiliza para evitar que una estimación orientativa se interprete como una valoración clínica.

Evaluaciones físicas, análisis de laboratorio y nuevas funciones de ciclo

La aplicación Salud incorporará evaluaciones de movimiento capaces de analizar flexibilidad, fuerza y equilibrio. Para ello combinará modelos de visión artificial ejecutados en el iPhone con los datos cardíacos recogidos por el Apple Watch.

En Estados Unidos, los usuarios podrán solicitar desde la propia aplicación análisis con más de 50 biomarcadores. Estas pruebas costarán 119 dólares y estarán disponibles inicialmente en alrededor de 2.000 centros de Quest Diagnostics.

La aplicación Salud renovada llegará primero en inglés estadounidense, por lo que no todas sus novedades estarán disponibles simultáneamente en España. Esta limitación resulta especialmente importante en las funciones sanitarias, que pueden depender del idioma, de acuerdos con proveedores y de autorizaciones regulatorias.

watchOS 27 añade asimismo compatibilidad con la perimenopausia y la menopausia dentro de Seguimiento del Ciclo. Workout Buddy podrá funcionar aunque el iPhone no esté cerca, incorporará más información deportiva a sus mensajes motivacionales y estará disponible en español.

Audio Intelligence puede recordar partes de una conversación

El chip S11 abre la puerta a una familia de funciones llamada Audio Intelligence. El sistema utiliza el micrófono del reloj, modelos ejecutados en el iPhone y Private Cloud Compute para reconocer sonidos y ayudar al usuario a recordar información escuchada durante el día.

Reconocimiento de sonidos llegará al Apple Watch para avisar de sirenas, alarmas, timbres o el llanto de un bebé. Está especialmente orientado a personas sordas o con dificultades auditivas y puede funcionar incluso cuando el iPhone no se encuentra cerca.

La función más sorprendente es Live Rewind. Al presionar dos veces la Corona Digital, el reloj puede mostrar como texto los últimos 15 segundos de una conversación, permitiendo recuperar una frase que no se haya entendido o consultar posteriormente su contenido con Siri.

Siri Recap, por su parte, genera un título y varios puntos clave después de una conversación. La idea no es producir una transcripción completa, sino ofrecer un recordatorio breve que permita prestar atención al interlocutor sin tener que tomar notas constantemente.

Apple intenta que la escucha continua no se convierta en un problema de privacidad

Es inevitable que unas funciones capaces de recuperar conversaciones despierten dudas. Apple afirma que Audio Intelligence no crea ni almacena grabaciones de audio y que el sonido original no puede ser consultado por las aplicaciones, los sistemas operativos, el usuario ni la propia compañía.

El procesamiento inicial se realiza dentro de Secure Exclave, un compartimento aislado por hardware en el chip S11. El audio se procesa en ese entorno y se elimina inmediatamente, de modo que lo que abandona el componente no es la grabación original.

Cada función será opcional y el usuario decidirá cuándo puede utilizarse Siri Recap. Apple asegura además que el sistema no identifica a los distintos hablantes, excluye información sensible —como datos financieros o identificadores oficiales— y produce únicamente resúmenes generales.

Live Rewind reproducirá un sonido incluso cuando el reloj esté silenciado y mostrará una animación a pantalla completa junto al indicador del micrófono. Los fragmentos de texto y los resúmenes guardados en la aplicación Siri estarán cifrados de extremo a extremo; Live Rewind y Siri Recap llegarán en fase beta más adelante.

Siri AI y watchOS 27 hacen que el reloj dependa más de la inteligencia artificial

Con watchOS 27, el Apple Watch Series 12 será compatible con Siri AI, la nueva versión del asistente basada en Apple Intelligence. Podrá mantener conversaciones, comprender información del contexto personal y responder preguntas recurriendo a conocimiento general.

El sistema contará con una aplicación específica y con la esfera Siri Modular, diseñada para acceder rápidamente al asistente. Muchas de estas capacidades dependerán de un iPhone compatible con Apple Intelligence, por lo que no todo el procesamiento se realizará de forma autónoma en el reloj.

Al igual que ocurre con el nuevo iPhone 18 Pro y su chip A20 Pro, Apple está utilizando la inteligencia artificial como argumento para justificar una renovación profunda del hardware interno. En el reloj, el S11 debe encargarse tanto del análisis de salud como de las nuevas experiencias de audio.

Siri AI comenzará su despliegue en fase beta el 14 de septiembre para los dispositivos configurados en inglés. Apple prevé añadir español, francés, japonés, coreano y portugués en octubre, aunque algunas prestaciones podrían no estar disponibles en todos los países.

Una nueva cuadrícula de aplicaciones y más control con una sola mano

watchOS 27 introduce una cuadrícula dinámica de aplicaciones en la que aparecen cinco iconos sugeridos por Siri. El sistema elegirá las aplicaciones utilizadas con más frecuencia o aquellas que puedan resultar oportunas en ese momento.

Los gestos también cambian. Juntar una vez el índice y el pulgar permitirá abrir un widget de la Pila Inteligente, mientras que el doble toque seguirá sirviendo para desplazarse entre elementos. De esta manera será posible navegar y seleccionar contenido sin utilizar la otra mano.

La Pila Inteligente mostrará recomendaciones contextuales, como la ubicación del coche aparcado o una sugerencia para felicitar a un contacto por su cumpleaños. El objetivo es que la información relevante aparezca antes de que el usuario tenga que buscarla.

watchOS 27 estará disponible el lunes 14 de septiembre para los Apple Watch Series 9 y posteriores, Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra 2 o posteriores. Será necesario disponer de un iPhone 11, un iPhone SE de segunda generación o un modelo más reciente con iOS 27.

Nuevas correas y una edición Hermès en oro radiante

La colección de correas deportivas se amplía con los colores oliva, burdeos, azul flor silvestre y suculenta pálido. Las Sport Loop suman tonos azul cambray y magenta, junto con diseños de cuadros burdeos y marrón claro creados mediante impresión por inyección de tinta.

Las correas Nike Sport Band y Nike Sport Loop reciben cinco acabados: blanco Essential, Chalk Calm, gris Pavement, negro After Dark y verde Spark. La Milanese Loop también se venderá en oro radiante y bronce oscuro para combinar con las nuevas cajas.

La Modern Buckle adopta un material tejido con pequeñas motas de color integradas. Por primera vez podrá adquirirse con herrajes dorados, pensados para acompañar la caja de titanio en oro radiante, además de la versión con herrajes naturales.

El Apple Watch Hermès Series 12 se ofrecerá por primera vez en titanio de color oro radiante, además del titanio plateado exclusivo de esta colección. Se suma la correa Rocabar Club, inspirada en la equitación y decorada con una gran “H” tejida con relieve tridimensional.

Precio, disponibilidad y compromiso medioambiental

El Apple Watch Series 12 puede reservarse desde el 9 de septiembre y las primeras unidades llegarán a las tiendas el viernes 18 de septiembre. En España, el reloj parte de 449 euros.

Apple asegura que el Series 12 contiene un 40% de materiales reciclados. La caja de aluminio emplea aluminio totalmente reciclado, mientras que la variante de titanio impresa en 3D utiliza titanio reciclado al 100%.

La electricidad utilizada en su fabricación procede de fuentes renovables dentro de la cadena de suministro, según la compañía. El embalaje está fabricado íntegramente con fibra y Apple afirma haber invertido en energía renovable suficiente para compensar el consumo eléctrico asociado a la carga del reloj.

En conjunto, el Apple Watch Series 12 representa una renovación mucho más profunda de lo que su aspecto exterior sugiere. No cambia radicalmente la fórmula, pero las mediciones cardíacas más frecuentes, Readiness, la carga rápida y las funciones de Audio Intelligence pueden marcar una diferencia apreciable en el uso diario.