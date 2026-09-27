Una actualización de Samsung deja frigoríficos Bespoke AI sin enfriar en Corea del Sur

Lo último que uno espera al instalar una actualización en el frigorífico es que deje de enfriar.

Sin embargo, eso es lo que describen algunos propietarios de modelos Samsung en Corea del Sur: tras actualizar el software del aparato desde SmartThings, encontraron la pantalla bloqueada, las luces interiores apagadas y alimentos que comenzaban a perder el frío. Samsung ha reconocido el fallo y ha organizado reparaciones urgentes.

El incidente comenzó el 22 de septiembre, a pocos días de Chuseok, una celebración en la que muchas familias surcoreanas llenan la nevera para reunirse y comer juntas. La avería plantea una cuestión incómoda para cualquier electrodoméstico conectado: las funciones inteligentes pueden ser útiles, pero una actualización defectuosa no debería dejar inutilizada su función esencial.

Qué les ocurrió a los frigoríficos tras la actualización

Los afectados recibieron a través de SmartThings un aviso para actualizar el software de su frigorífico y completaron el proceso habitual. Poco después comenzaron a aparecer mensajes en la comunidad Samsung Members que describían aparatos que ya no funcionaban con normalidad. La incidencia afectó al software del frigorífico distribuido mediante la plataforma, no a una actualización general de la aplicación en el teléfono.

Los síntomas variaban entre usuarios: algunos se encontraron las luces interiores apagadas, otros vieron la pantalla detenida en un mensaje de actualización y varios advirtieron de que la refrigeración o la congelación habían dejado de funcionar. Hubo quien descubrió el problema al llegar a casa y encontrar helados derritiéndose. El fallo iba mucho más allá de perder una pantalla o una función adicional.

Según la información publicada en Corea del Sur, los avisos se concentraron principalmente en frigoríficos Bespoke AI de cuatro puertas lanzados desde 2024. Esa descripción procede de los primeros reportes y no equivale a una lista exhaustiva de modelos afectados. Samsung no ha publicado una cifra total de aparatos dañados, y la información disponible se refiere a clientes de Corea del Sur.

La compañía explicó a la prensa surcoreana que no se trataba de un defecto mecánico del frigorífico ni de una caída general de SmartThings. El problema se originó en el proceso de actualización del propio aparato. Algunos usuarios indicaron además que apagarlo y volverlo a encender no recuperó su funcionamiento, por lo que la reparación requirió asistencia técnica.

Chuseok convirtió una avería doméstica en una carrera contra el tiempo

La fecha del incidente hizo que las consecuencias fueran especialmente molestas. Chuseok, una de las grandes celebraciones familiares de Corea del Sur, tuvo sus días festivos del 24 al 26 de septiembre de 2026. Muchas familias ya habían comprado carne, fruta y otros productos para preparar las comidas cuando comenzaron los problemas con sus frigoríficos.

En la comunidad oficial de Samsung se acumularon testimonios de personas preocupadas por los alimentos almacenados y por la dificultad de conseguir una visita técnica antes de la festividad. Una de ellas explicaba que había trasladado parte de la comida a un frigorífico para kimchi al ver que los helados empezaban a derretirse. Otras se preguntaban qué hacer con los productos congelados o recién comprados.

El diario surcoreano Seoul Shinmun recogió el relato de un usuario que afirmaba haber tirado 20 kilogramos de comida. Es un testimonio individual, no una estimación de lo perdido por todos los afectados. Aun así, ayuda a entender por qué el debate pasó rápidamente de cómo reparar el equipo a quién asumiría también el coste de los alimentos estropeados.

Hay además un problema de tiempo que cualquier hogar reconoce: no basta con saber que el frigorífico podrá arreglarse si la comida necesita frío ahora mismo. Mientras llegaba el servicio técnico, algunos propietarios buscaron espacio en otros aparatos o recurrieron al hielo. La proximidad de las vacaciones aumentó la presión sobre los plazos de reparación y las peticiones de compensación.

Samsung detuvo la distribución y prometió reparaciones gratuitas

En un aviso publicado el 23 de septiembre, Samsung reconoció que durante las pruebas de una actualización se había producido un error que causó anomalías de alimentación y pantalla en los frigoríficos de algunos clientes. Según la información facilitada a Seoul Economic Daily, software destinado a pruebas internas llegó por error a usuarios finales.

Samsung suspendió la distribución de la actualización cuando detectó el fallo y puso en marcha un dispositivo de respuesta urgente. La empresa anunció que asumiría íntegramente el coste de las reparaciones relacionadas con esta incidencia e incluso que contactaría con clientes afectados que aún no hubieran abierto una solicitud. En su aviso oficial remite a los usuarios de Corea del Sur al servicio técnico y a la reserva de una visita a domicilio.

El objetivo anunciado era recuperar los aparatos afectados antes del 24 de septiembre, cuando comenzaba el periodo festivo. Conviene distinguir ese plazo previsto de un resultado confirmado: Samsung no ha publicado un balance completo que permita saber cuántos frigoríficos se repararon efectivamente antes de esa fecha. Los primeros relatos también señalaban que algunas visitas no resolvieron la avería de inmediato por cuestiones de piezas o intervención técnica.

La cuestión de los alimentos dañados seguía abierta en las comunicaciones disponibles. Samsung dijo que estaba estudiando medidas concretas de compensación, pero no comunicó una política general ni cantidades para cada caso. Las reparaciones gratuitas sí fueron anunciadas; una indemnización automática por toda la comida perdida no lo fue.

Cuando lo inteligente falla, importa que lo básico siga funcionando

Los frigoríficos conectados ofrecen posibilidades que van bastante más allá de ajustar una temperatura. Samsung combina sus modelos con SmartThings para supervisar el uso y el consumo, y servicios como Samsung Food pueden ayudar a organizar ingredientes y recetas. En Teknofilo ya contamos cómo utiliza Samsung la IA para mejorar la eficiencia de sus electrodomésticos y cómo funciona su propuesta de recetas conectadas.

Estas funciones pueden hacer más cómodo el día a día, pero también añaden software que hay que probar, distribuir y mantener durante años. En este caso, no hay pruebas de que una función de IA decidiera apagar la refrigeración: la explicación comunicada se centra en un error de actualización y en la distribución indebida de software de pruebas. Conviene separar ambos asuntos para entender bien qué falló.

El episodio pone sobre la mesa qué debería ocurrir si una actualización sale mal. Evitar que una versión de pruebas llegue a los clientes, comprobar que la función de refrigeración permanece operativa y disponer de una recuperación rápida son objetivos de diseño especialmente importantes en un aparato que conserva alimentos. Son lecciones que se desprenden del incidente, aunque Samsung no ha detallado públicamente todas las protecciones técnicas presentes en estos modelos.

Por ahora, las preguntas concretas siguen siendo cuántas unidades se vieron afectadas, si se completaron todas las reparaciones y cómo se resolverán las pérdidas de comida. La respuesta a esas cuestiones determinará el alcance real de la avería para los propietarios. Un frigorífico puede recomendar una receta, pero primero tiene que mantener fríos sus ingredientes.