Apple presenta el MacBook Pro OLED táctil con Dynamic Island: precios desde 3.349 €

Apple ha presentado un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y Dynamic Island, una renovación que cambia tanto la imagen como la forma de interactuar con su portátil profesional. Los nuevos modelos de 14 y 16 pulgadas estrenan el panel PROLED XDR, reducen peso y grosor y utilizan los chips M5 Pro y M5 Max.

La pantalla alcanza un pico de 2.000 nits en HDR y SDR, incorpora cobertura P3 y Adobe RGB y permite trabajar directamente con los dedos. En España, la gama comienza en 3.349 €, con reservas abiertas el 28 de octubre y disponibilidad desde el 6 de noviembre.

PROLED XDR: OLED en tándem con hasta 2.000 nits

La gran novedad es la pantalla PROLED XDR con tecnología OLED en tándem. Apple combina el panel con un motor de pantalla específico, algoritmos de compensación y calibración de fábrica para mantener la uniformidad del brillo y de la escala de grises y reducir los reflejos internos.

El brillo máximo anunciado alcanza 2.000 nits tanto en HDR como en SDR, con una relación de contraste de 10.000.000:1. Se trata de un pico de brillo, por lo que no debe interpretarse como una cifra de luminancia sostenida a pantalla completa en cualquier situación.

El motor ajusta el color y la luminancia de cada píxel en menos de un milisegundo, teniendo en cuenta el contenido, la temperatura, el uso y las condiciones ambientales. También monitoriza la evolución de los píxeles con el tiempo para preservar la imagen, mientras que ProMotion adapta el refresco entre 10 y 120 Hz.

La cobertura cromática incluye P3 y Adobe RGB, con una ampliación de verdes y cian y más del 80 % de Rec. 2020. Apple reúne los dos primeros espacios en un único preajuste y calibra luminancia, punto blanco y gama de color para facilitar el trabajo con fotografía, impresión y vídeo HDR.

El panel incorpora una película antirreflectante de nueva generación y puede elegirse con vidrio nanotexturizado grabado con precisión para reducir todavía más los reflejos. La propuesta pone el acento en utilizar la pantalla como herramienta de trabajo también fuera de un estudio con iluminación controlada.

Imagen oficial de Apple.

El Mac estrena pantalla táctil sin renunciar al teclado y al trackpad

Por primera vez, el MacBook Pro incorpora control táctil en la pantalla. Permite deslizar para recorrer una web, pellizcar una fotografía para ampliarla, arrastrar diapositivas entre presentaciones o tocar dos veces una ventana para maximizarla, además de organizar ventanas en mosaico mediante gestos.

El sensor está integrado en el panel, en lugar de superpuesto sobre él, una decisión con la que Apple busca reducir la latencia. La interacción directa se suma a los atajos de teclado y a los gestos del trackpad para alternar entre controles según la tarea.

Para los creadores, esto abre posibilidades como manipular modelos 3D, trabajar directamente sobre un lienzo o tocar instrumentos de software. Los desarrolladores también podrán probar interacciones táctiles de aplicaciones para iOS y iPadOS en el propio portátil.

La bisagra se ha revisado para ofrecer más estabilidad al tocar la pantalla. Además, una estabilización avanzada de vídeo suaviza en tiempo real la imagen de la cámara durante las videollamadas cuando se utiliza el control táctil.

macOS traduce los toques en clics para ofrecer compatibilidad con muchas aplicaciones y añade API de gestos para experiencias específicas. Apple anuncia adaptaciones de terceros para más adelante este año, con Notion, Canva, Zoom, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lightroom, DaVinci Resolve, Blender, Cinema 4D, ZBrush, Shapr3D y djay Pro entre las aplicaciones citadas.

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Dynamic Island y macOS 27 cambian la forma de acceder a la información

La Dynamic Island llega al Mac como punto de acceso a actividades en directo, controles y funciones del asistente. Permite consultar información sin cambiar continuamente de ventana, aceptar solicitudes de AirDrop, responder llamadas o pausar la música.

También puede alojar Spotlight y Siri AI, aunque Spotlight solo aparece en ella si Siri AI está disponible y activada. Es una condición relevante para distinguir las posibilidades del hardware de las funciones que dependen del software y su configuración.

El equipo utiliza macOS 27 Golden Gate, con Siri AI integrada en Spotlight y los menús contextuales. El asistente puede recurrir al contexto personal para localizar información en mensajes, correos o fotos, realizar acciones entre aplicaciones y ayudar a redactar y editar textos.

La inteligencia visual permite preguntar por el contenido de la pantalla mediante un atajo de teclado. Siri AI está disponible en beta con macOS 27.2, incluido el español entre sus idiomas compatibles, y algunas prestaciones varían según la región y el idioma.

Apple Intelligence añade en Safari organización de pestañas por temas, avisos de cambios en páginas y creación de extensiones mediante descripciones. Atajos permite generar automatizaciones con lenguaje natural y Fotos incorpora edición inteligente; algunas funciones basadas en servidores tienen límites diarios y dispondrán de acceso ampliado de pago en el futuro.

La personalización incluye un regulador de Liquid Glass para ajustar su aspecto desde más transparente hasta completamente tintado. También se actualizan los iconos y se introducen mejoras de rendimiento y búsqueda para el uso cotidiano.

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Un diseño más ligero con pantallas de 14,2 y 16,3 pulgadas

El MacBook Pro de 14 pulgadas pesa 1,38 kg, 227 gramos menos que la referencia anterior utilizada por Apple. El modelo de 16 pulgadas baja a 1,82 kg, con una reducción anunciada de 317 gramos; el peso puede variar con la configuración.

El grosor también se reduce gracias a una arquitectura de pantalla más eficiente. Apple habla de aproximadamente medio milímetro menos en el modelo de 14 pulgadas y de casi un milímetro menos en el de 16 pulgadas.

Los marcos más finos acompañan a unas diagonales de 14,2 y 16,3 pulgadas, medidas como un rectángulo estándar. Las esquinas redondeadas hacen que la superficie visible real sea algo menor, como ocurre en otras pantallas de la marca.

La arquitectura térmica se ha rediseñado para mantener el rendimiento sostenido del M5 Pro y del M5 Max dentro del nuevo cuerpo y dirigir el aire caliente lejos de la pantalla. El objetivo es combinar movilidad con las exigencias de cargas profesionales prolongadas.

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M5 Pro y M5 Max, hasta 128 GB de memoria y 16 TB de almacenamiento

Estos nuevos modelos utilizan M5 Pro y M5 Max, una distinción importante frente al MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 presentado por separado. La elección del chip responde aquí al tipo de trabajo profesional y al nivel de recursos que se necesita.

El M5 Pro se orienta a desarrolladores, científicos, ingenieros y creadores que compilan código, ejecutan tareas de IA, secuencian ADN o editan varias secuencias ProRes 8K. Apple plantea el M5 Max para cargas aún más exigentes, como efectos visuales, animación 3D, composición musical compleja y posproducción 8K.

La familia admite hasta 128 GB de memoria unificada y hasta 16 TB de almacenamiento, según configuración. Esa capacidad permite trabajar con proyectos grandes y ejecutar modelos de lenguaje con miles de millones de parámetros íntegramente en el dispositivo.

Los chips incorporan Neural Accelerators en cada núcleo de la GPU, sombreadores mejorados, trazado de rayos de tercera generación y almacenamiento dinámico en caché. Apple destaca usos como agentes de programación locales, renderizado en Cinema 4D con Redshift y proyectos en Blender o Unreal Engine, además de juegos de gran carga gráfica.

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Calibración profesional, Genlock y nuevas herramientas creativas

La pantalla incorpora el calibrador profesional de Apple y modos de referencia para ajustar su respuesta a trabajos de cine, fotografía, impresión y diseño. La intención es que el portátil pueda integrarse en procesos donde la consistencia del color resulta esencial.

También hay preajustes DICOM para imágenes médicas, aunque la nota al pie de Apple limita su finalidad a investigación y educación. No deben confundirse con una autorización general para utilizar el portátil como pantalla de diagnóstico.

La función de coincidencia de color de Apple 2026 busca mantener una respuesta visual coherente al trabajar con un iPhone 18 Pro o un Studio Display XDR. Por su parte, Genlock permite sincronizar el refresco con la captura de una cámara para reducir anomalías durante una grabación, utilizando hardware y software de terceros compatibles.

Apple Creator Studio adapta sus herramientas a la combinación de pantalla táctil, teclado y trackpad. Pixelmator Pro permite dibujar, pintar y seleccionar directamente sobre el lienzo; Logic Pro añade teclados polifónicos Multi-Touch y pads de percusión y acordes, y Final Cut Pro permite marcar intervalos, colocar clips y ampliar escenas con gestos.

Thunderbolt 5, audio mejorado y hasta 24 horas de autonomía

La conectividad física incluye tres puertos Thunderbolt 5, HDMI, ranura SDXC, MagSafe y toma para auriculares. El equipo incorpora además Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, junto con Touch ID para iniciar sesión y autorizar acciones.

El M5 Pro admite hasta tres monitores externos y el M5 Max hasta cuatro, además de la propia pantalla del portátil. Es una diferencia útil para quienes montan un puesto de trabajo con varias pantallas y quieren utilizar el mismo ordenador fuera de la oficina.

El sistema de seis altavoces estrena un diseño que, según Apple, ofrece graves un 50 % más profundos, además de nuevos altavoces de agudos para mejorar la dispersión y la claridad. El audio espacial compatible con Dolby Atmos completa la reproducción de música y películas.

Una novedad práctica es el ajuste de audio para utilizar el portátil con la tapa cerrada al conectarlo a una pantalla externa. La cámara de 12 MP con Center Stage y los micrófonos descritos por Apple como de calidad de estudio completan el equipo audiovisual.

Apple anuncia hasta 24 horas de autonomía, con variaciones según configuración y uso. La carga rápida permite alcanzar hasta el 50 % en 30 minutos bajo las condiciones de prueba de la compañía, por lo que esa cifra tampoco debe trasladarse a cualquier cargador o situación.

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Más materiales reciclados y energía renovable en producción

El nuevo MacBook Pro incorpora un 55 % de materiales reciclados, según Apple. La cifra se refiere al conjunto del dispositivo y se enmarca en su objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en toda su huella medioambiental en 2030.

La carcasa utiliza aluminio 100 % reciclado y la batería, cobalto 100 % reciclado. La compañía también destaca el empleo de tantalio 100 % reciclado en varios condensadores.

En fabricación, el 45 % de la electricidad utilizada a lo largo de la cadena de suministro procede de fuentes renovables, como la solar y la eólica. Apple afirma que el diseño busca favorecer la resistencia y la reparación y cumple sus estándares de eficiencia y uso seguro de productos químicos.

El embalaje de papel está compuesto por un 100 % de fibra y está diseñado para reciclarse. Son medidas que abarcan tanto los materiales como la producción y la presentación del equipo.

Precios en España, reservas y disponibilidad

Los MacBook Pro con pantalla PROLED XDR se pueden reservar desde el 28 de octubre en la tienda online de Apple y en la app Apple Store, en 30 países y regiones. Las entregas y la disponibilidad en Apple Store y Distribuidores Autorizados Apple comienzan el viernes 6 de noviembre.

La familia parte de 3.349 € para el modelo de 14 pulgadas con M5 Pro, mientras que el de 16 pulgadas con ese chip comienza en 3.949 €. Los modelos con M5 Max arrancan en 5.249 € y 5.649 €, respectivamente, con los precios educativos recogidos en la tabla.

Las configuraciones completas pueden consultarse en la página del MacBook Pro. Apple también anuncia adaptadores de 70 W por 65 €, de 96 W por 85 € y de 140 W por 119 €, además del juego de adaptadores de viaje por 45 €, disponibles entre los accesorios para Mac.

Las actualizaciones de Apple Creator Studio llegarán en noviembre sin coste adicional para suscriptores actuales. Las nuevas suscripciones cuestan 12,99 € al mes o 129 € al año, y la tarifa educativa para estudiantes universitarios y docentes es de 2,99 € al mes o 29 € al año, con los requisitos correspondientes.

Las nuevas suscripciones disponen de un mes de prueba y la compra de un Mac o iPad válido permite acceder a una oferta de tres meses, sujeta a elegibilidad y condiciones. Las suscripciones se renuevan automáticamente si no se cancelan, por lo que conviene distinguir el periodo promocional del precio posterior.

También se ofrece Apple Trade In para entregar un ordenador y obtener un descuento según su valoración, junto con precios para educación. La cobertura opcional incluye AppleCare+ y, en determinados mercados, AppleCare One; las compras directas dan acceso a Configuración Personalizada y sesiones Today at Apple.