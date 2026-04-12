Apple prepara unas gafas inteligentes para plantar cara a las Ray-Ban Meta

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Apple quiere entrar de lleno en el mercado de las gafas inteligentes, un terreno en el que Meta ha logrado colocarse en una posición muy ventajosa gracias al éxito de sus Ray-Ban Meta.

Sin embargo, la compañía de Cupertino no parece interesada, al menos por ahora, en competir con unas gafas de realidad aumentada al uso. Su apuesta sería distinta: un modelo sin pantalla integrada, centrado en diseño premium, funciones conectadas y una fuerte integración con Siri y Apple Intelligence.

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Según la información publicada por Mark Gurman en Bloomberg, este nuevo dispositivo estaría encaminado a debutar entre finales de 2026 y comienzos de 2027, con llegada a las tiendas a lo largo de 2027. La propuesta encajaría dentro de una estrategia más amplia de Apple para crear una nueva familia de wearables impulsados por inteligencia artificial.

Apple quiere competir con Meta en el segmento de gafas inteligentes

Meta ha conseguido consolidarse como la referencia actual cuando se habla de gafas inteligentes para el gran público. Sus Ray-Ban Meta han logrado combinar un formato reconocible con funciones útiles como captura de fotos y vídeo, llamadas y asistencia por voz. Ahora, Apple estaría preparando una respuesta directa a esa categoría de producto, aunque con un enfoque algo diferente.

La idea no pasaría por lanzar unas gafas con realidad aumentada avanzada ni con una pantalla capaz de superponer información en la visión del usuario. En su lugar, Apple desarrollaría unas gafas inteligentes sin display, diseñadas para ofrecer una experiencia conectada y manos libres, muy centrada en el ecosistema de la marca.

Un diseño más premium con materiales de mayor calidad

Uno de los elementos con los que Apple buscaría diferenciarse de sus rivales sería el diseño. La compañía apostaría por una construcción de gama más alta, en línea con su filosofía habitual de producto, utilizando acetato como material principal del cuerpo de las gafas.

Frente al plástico, el acetato se percibe como un material más duradero y también más lujoso, algo que podría ayudar a Apple a posicionar este accesorio como una alternativa más refinada dentro del mercado. No sería una sorpresa: el diseño industrial ha sido históricamente una de las grandes armas de Apple para justificar un posicionamiento más aspiracional que el de muchos competidores.

En cuanto a acabados, las primeras referencias apuntan a posibles colores como negro, azul océano y marrón claro. También habría diferencias en el diseño de la cámara, ya que Apple optaría por lentes ovaladas orientadas en vertical y rodeadas por luces indicadoras.

No serán gafas de realidad aumentada

Uno de los puntos más importantes para entender este producto es que no incluiría una pantalla integrada. Eso significa que no estaríamos ante unas gafas de realidad aumentada como las que muchos imaginan cuando se habla del futuro de este tipo de dispositivos.

Por tanto, no competirían directamente en el terreno de unas gafas capaces de mostrar interfaces visuales complejas ante los ojos del usuario. Apple seguiría trabajando en unas gafas AR más avanzadas con display incorporado, pero ese proyecto todavía estaría a varios años de distancia.

Mientras tanto, la compañía preferiría lanzar primero un producto más sencillo y probablemente más viable a corto plazo, tanto desde el punto de vista técnico como comercial.

Qué funciones ofrecerían las gafas inteligentes de Apple

Aunque no cuenten con pantalla, estas gafas sí incorporarían cámaras, micrófonos y distintos sensores. Gracias a ello, podrían asumir varias funciones prácticas del día a día, siempre dentro de una experiencia discreta y muy integrada con el iPhone.

Entre las capacidades previstas estarían la captura de fotos y vídeo, la gestión de llamadas telefónicas, la recepción de notificaciones y la interacción manos libres con funciones de inteligencia artificial. Aquí entrarían en juego una versión mejorada de Siri y funciones de inteligencia visual capaces de interpretar lo que hay alrededor del usuario.

La descripción sugiere un dispositivo híbrido, a medio camino entre un Apple Watch y unos AirPods. Es decir, un accesorio que no pretende reemplazar al móvil, pero sí ampliar sus capacidades de una forma más natural, inmediata y contextual.

La inteligencia artificial será el verdadero núcleo del producto

Más allá del formato de gafas, lo realmente importante en esta apuesta parece ser la inteligencia artificial. Apple no solo quiere crear un accesorio llamativo, sino convertirlo en una nueva puerta de entrada a Apple Intelligence.

La combinación de cámaras, micrófonos y sensores permitiría recoger información del entorno para ayudar al sistema a entender mejor lo que está viendo o haciendo el usuario. Esa conciencia contextual sería clave para ofrecer respuestas más útiles y funciones más avanzadas en tiempo real.

En la práctica, esto podría traducirse en usos como recibir indicaciones giro a giro, acceder a recordatorios visuales o interactuar con Siri de una forma mucho más natural, sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Forman parte de una estrategia más amplia de wearables con IA

Estas gafas no llegarían solas. Según la información citada, Apple estaría trabajando en una estrategia de tres frentes dentro del terreno de los dispositivos vestibles con inteligencia artificial.

Además de las gafas inteligentes, la hoja de ruta incluiría unos nuevos AirPods y también un colgante con cámara integrada. Todos estos dispositivos estarían pensados para trabajar de manera coordinada y aprovechar tecnologías de visión por computador para interpretar el entorno del usuario.

La idea sería alimentar a Siri y a Apple Intelligence con información contextual procedente de distintos dispositivos, creando una experiencia más rica, más personalizada y más útil en situaciones cotidianas. Es una visión ambiciosa, y también una señal de que Apple quiere ir más allá del smartphone como centro absoluto de su ecosistema.

Apple sigue trabajando en unas gafas AR más avanzadas

Que este primer modelo no vaya a incluir pantalla no significa que Apple haya renunciado a la realidad aumentada. Más bien al contrario: la compañía seguiría desarrollando unas gafas mucho más avanzadas, con pantalla integrada, aunque ese producto todavía estaría lejos de ver la luz.

Eso encaja con la idea de que Apple prefiere avanzar por etapas. Primero, con dispositivos más sencillos que introduzcan nuevas formas de interacción basadas en voz, sensores y contexto. Después, cuando la tecnología esté más madura, con productos de realidad aumentada más completos.

Es una estrategia prudente, pero también bastante lógica. Las gafas AR verdaderamente convincentes siguen planteando retos enormes en miniaturización, autonomía, peso, temperatura y calidad visual.

Antes de eso, llegarán más dispositivos centrados en IA

En los próximos años, Apple no solo tendría en mente estas gafas. La compañía también estaría preparando otros productos enfocados en inteligencia artificial, entre ellos el citado colgante con cámara y una pantalla inteligente para el hogar.

Todo apunta a que Apple quiere construir una nueva generación de hardware en la que la IA no sea simplemente una función añadida, sino el eje central de la experiencia. Y en ese contexto, las gafas inteligentes podrían convertirse en una pieza especialmente importante por su capacidad para captar información del mundo real de manera constante y natural.