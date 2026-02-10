Apple sufre una caída: Buscar, Fotos y varios servicios de iCloud dejan de funcionar

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple está atravesando una incidencia técnica que está afectando a varios de sus servicios clave, entre ellos Buscar, Fotos y distintas funciones de iCloud.

Si en las últimas horas has tenido problemas para localizar dispositivos, acceder a tus fotos o usar servicios en la nube, el origen no está en tu conexión, sino en una interrupción de red a nivel global.

Fallos en Buscar provocan lentitud y caídas del servicio

Según la página oficial de estado del sistema de Apple, el servicio Buscar se encuentra actualmente con problemas que pueden provocar una respuesta lenta o directamente la imposibilidad de acceder a la función en algunos usuarios. Esta herramienta, esencial para localizar iPhone, iPad, Mac, AirTag y otros dispositivos, no está funcionando con normalidad para todos.

Apple reconoce que la incidencia no es universal, por lo que mientras algunos usuarios pueden usar Buscar sin problemas, otros están experimentando errores intermitentes o caídas completas del servicio.

Múltiples servicios de iCloud afectados

Además de Buscar, la interrupción está impactando en un amplio conjunto de servicios de iCloud. Apple ha confirmado problemas en los siguientes apartados:

Cuenta de iCloud e inicio de sesión

Calendario de iCloud

Contactos de iCloud

Correo de iCloud

Aplicaciones web de iCloud

Fotos

En todos los casos, la compañía indica que solo una parte de los usuarios se está viendo afectada, lo que explica por qué la experiencia puede variar considerablemente de una persona a otra.

Cuándo comenzaron los problemas

Los fallos no se han producido todos al mismo tiempo. De acuerdo con la información publicada por Apple:

El servicio Buscar lleva presentando problemas desde las 21:00 (hora de España peninsular)

lleva presentando problemas desde las 21:00 (hora de España peninsular) El resto de servicios de iCloud comenzaron a mostrar incidencias alrededor de las 20:00 (hora de España peninsular).

Por el momento, Apple no ha detallado la causa exacta del problema ni ha ofrecido una hora estimada para su resolución.

Qué pueden hacer los usuarios mientras tanto

Mientras la compañía trabaja en restablecer la normalidad, poco puede hacer el usuario más allá de esperar. Reiniciar dispositivos o cerrar sesión en iCloud no suele solucionar este tipo de incidencias cuando el origen está en los servidores de Apple.

La recomendación es consultar periódicamente la página de estado del sistema de Apple para comprobar si los servicios vuelven a estar operativos con normalidad.

Seguimiento de la incidencia

Apple actualizará el estado de los servicios conforme se vayan resolviendo los problemas. En cuanto las interrupciones finalicen y todas las funciones vuelvan a estar disponibles, se reflejará en su panel oficial.

Hasta entonces, si Buscar, Fotos o iCloud no funcionan correctamente, la causa está clara: se trata de una caída temporal de los servicios de Apple.