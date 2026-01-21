Así será Campos, el nuevo Siri que prepara Apple con IA generativa

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Apple está lista para dar un giro radical a Siri y convertirla, por primera vez, en un chatbot de inteligencia artificial generativa. La compañía de Cupertino planea introducir este cambio a lo largo de este año, marcando su entrada definitiva en una carrera dominada hasta ahora por OpenAI y Google.

El nuevo asistente, cuyo nombre en clave interno es Campos, sustituirá por completo a la interfaz actual de Siri y estará profundamente integrado en iPhone, iPad y Mac. El objetivo es ofrecer una experiencia conversacional avanzada, similar a ChatGPT o Gemini, pero adaptada al ecosistema Apple y con un fuerte énfasis en la privacidad.

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Qué es Campos y cómo cambiará la experiencia de Siri

Campos será el primer chatbot de Apple integrado de forma nativa en sus sistemas operativos. Los usuarios podrán invocarlo exactamente igual que a Siri hoy en día: diciendo “Siri” o manteniendo pulsado el botón lateral en iPhone y iPad.

A diferencia de la Siri actual, el nuevo asistente ofrecerá una conversación fluida, con respuestas encadenadas, comprensión de contexto y capacidad real de diálogo. Esto supone un salto enorme frente a las limitaciones actuales de Siri, que carece de una experiencia verdaderamente conversacional.

Una pieza clave en la estrategia de Apple en inteligencia artificial

La llegada de Campos es fundamental para el plan de Apple de recuperar terreno en el mercado de la IA. La plataforma Apple Intelligence tuvo un lanzamiento complicado en 2024, con funciones poco impactantes y retrasos significativos.

La noticia ha sido bien recibida por los mercados: las acciones de Apple subieron hasta un 1,7%, alcanzando los 250,83 dólares, mientras que la matriz de Google, Alphabet, avanzó un 2,6% hasta los 330,32 dólares.

Dos fases: actualización intermedia y salto al chatbot

Antes de la llegada de Campos, Apple lanzará una actualización intermedia de Siri con iOS 26.4, prevista para los próximos meses. Esta versión mantendrá la interfaz actual, pero añadirá funciones anunciadas en 2024, como:

Análisis del contenido en pantalla.

Acceso más profundo a datos personales del usuario.

Mejora significativa en las búsquedas web.

El verdadero salto llegará más adelante, cuando Apple presente oficialmente el chatbot en junio durante la Worldwide Developers Conference y lo lance al público en septiembre.

Integración total en iOS, iPadOS y macOS

Campos será la principal novedad de iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, todos ellos con nombres en clave internos. A diferencia de otros años, Apple no planea grandes cambios visuales en sus sistemas operativos, centrándose en mejorar rendimiento, estabilidad y corrección de errores tras el rediseño global del año anterior.

Internamente, Apple ha probado el chatbot como una app independiente de Siri, similar a ChatGPT o Gemini, aunque no tiene intención de ofrecerlo como aplicación separada. La estrategia pasa por integrarlo completamente en el sistema, como ocurre hoy con Siri.

Un cambio de filosofía en Apple

Durante años, Apple ha minimizado la importancia de los chatbots independientes, defendiendo que los usuarios prefieren la IA integrada en funciones concretas. Así lo explicó Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software, al señalar que Apple no quería “enviar a los usuarios a una experiencia de chat para hacer las cosas”.

Sin embargo, la presión competitiva ha sido decisiva. Samsung, Google y varios fabricantes chinos ya han integrado asistentes conversacionales avanzados en sus sistemas. Además, ChatGPT superó los 800 millones de usuarios activos semanales en octubre, consolidándose como una herramienta imprescindible.

Qué podrá hacer el nuevo Siri con IA generativa

Campos ofrecerá capacidades similares a las de ChatGPT y Gemini, pero con ventajas exclusivas al estar integrado en el sistema:

Búsqueda avanzada en la web.

Creación de texto y contenido.

Generación de imágenes.

Resúmenes inteligentes.

Análisis de archivos subidos.

Además, podrá usar datos personales para encontrar archivos, canciones, eventos del calendario o mensajes concretos. También analizará ventanas abiertas y contenido en pantalla para sugerir acciones o ejecutar comandos.

Control total del dispositivo y apps integradas

El nuevo Siri podrá controlar funciones del sistema como llamadas, temporizadores o la cámara. Pero lo más relevante es su integración profunda en apps clave como Mail, Música, Podcasts, TV, Fotos o incluso Xcode.

Por ejemplo, el usuario podrá pedirle que encuentre una foto según su contenido y la edite con ciertos parámetros, o dictarle un correo electrónico teniendo en cuenta los eventos del calendario.

Privacidad, memoria y el futuro de Spotlight

Apple está debatiendo cuánto podrá “recordar” el chatbot sobre los usuarios. A diferencia de otros asistentes, la compañía considera limitar drásticamente esta memoria persistente para proteger la privacidad.

Campos también podría reemplazar a Spotlight, la función actual de búsqueda del sistema, al ofrecer una experiencia más potente y contextual para localizar información y contenido.

Google, modelos de IA y una arquitectura flexible

Aunque la interfaz será diseñada por Apple, Campos se apoyará en un modelo de IA desarrollado por el equipo de Google Gemini. La actualización previa de Siri en iOS 26.4 usará Apple Foundation Models versión 10, con 1,2 billones de parámetros.

Campos irá más allá, utilizando Apple Foundation Models versión 11, comparable a Gemini 3. Apple estudia incluso alojar el chatbot en servidores de Google con TPUs, un cambio notable frente a su infraestructura Private Cloud Compute basada en chips Mac.

Apple paga a Google alrededor de 1.000 millones de dólares al año por el acceso a estos modelos, aunque está diseñando Campos para poder cambiar de proveedor en el futuro. La compañía también ha probado modelos chinos, anticipando su despliegue en ese mercado.

Reorganización interna y nueva dirección en IA

Este giro estratégico coincide con cambios internos importantes. El veterano jefe de IA John Giannandrea fue apartado de su cargo en diciembre, consolidando Craig Federighi el control del área. Además, Apple ha incorporado a Amar Subramanya como vicepresidente de IA, procedente del equipo de Gemini en Google.

Todo apunta a que Campos marcará un antes y un después para Siri… y para la estrategia de Apple en inteligencia artificial.