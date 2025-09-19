Así sería el iPhone 18 Pro: Ceramic Shield translúcido, cámara de vapor de acero y más

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Los primeros rumores sobre el iPhone 18 Pro apuntan a una filosofía continuista respecto a la generación actual, con cambios puntuales en materiales, refrigeración y hardware interno.

La información, atribuida al filtrador Digital Chat Station, sugiere que Apple mantendrá líneas reconocibles en el exterior, mientras refuerza el rendimiento con un nuevo procesador y un sistema de disipación mejorado.

Diseño: misma “meseta” de cámara y tamaños conocidos

Según estas filtraciones, el iPhone 18 Pro conservaría el diseño del módulo trasero visto en los iPhone 17 Pro: una “meseta” que alberga tres lentes en disposición triangular.

También se mantendrían los tamaños de pantalla introducidos desde la serie 16 Pro: 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6,9 pulgadas para el iPhone 18 Pro Max.

Ceramic Shield trasero con acabado “ligeramente translúcido”

Una de las novedades estéticas más curiosas sería un acabado “ligeramente transparente” en la zona Ceramic Shield de la parte trasera. No hay más detalles por ahora, pero el objetivo podría ser diferenciar sutilmente a los 18 Pro de los 17 Pro sin alterar la identidad de producto.

Otra pieza clave sería la cámara de vapor construida en acero inoxidable. En los iPhone 17 Pro, Apple indicaba que la cámara de vapor está soldada por láser al unibody de aluminio; con el 18 Pro, el uso de acero inoxidable podría mejorar la conductividad térmica y la estabilidad a largo plazo.

Hardware: A20 Pro a 2 nm y módem Apple C2

En paralelo, Commercial Times de Taiwán apunta a un chip A20 Pro fabricado por TSMC con proceso de 2 nm, junto con un módem Apple C2 (en lugar de un componente de Qualcomm). De confirmarse, estaríamos ante un salto relevante en eficiencia energética y rendimiento sostenido. H

Otra filtración reciente asegura que la Dynamic Island se reduciría ligeramente en los 18 Pro, aunque no se espera Face ID bajo el panel. Es un paso intermedio que mantendría las ventajas de interacción actuales con una presencia visual más discreta.

Continuidad estratégica: cambios tácticos, identidad intacta

El conjunto de filtraciones dibuja una estrategia de refinamiento: mantener la identidad del 17 Pro, introducir un acabado trasero diferenciado, mejorar la refrigeración y abordar un salto de nodo en el SoC.

Esto encaja con el enfoque de Apple de alternar grandes rediseños con generaciones de maduración tecnológica

Como siempre, conviene recordar que hablamos de rumores a un año de la presentación. Los diseños y especificaciones pueden cambiar antes de su cierre. A medida que surjan novedades fiables, las iremos cruzando con información oficial y pruebas técnicas.