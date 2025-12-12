BBVA da acceso a ChatGPT a más de 120.000 empleados: Ahorra tres horas semanales por empleado

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

BBVA ha dado un paso decisivo en su estrategia de transformación digital al extender el uso de la inteligencia artificial de OpenAI a prácticamente toda su plantilla. La entidad financiera española refuerza así su apuesta por la IA como pilar clave de productividad, innovación y mejora de la experiencia del cliente.

El grupo bancario BBVA ha anunciado que más de 120.000 empleados en todo el mundo tendrán acceso a ChatGPT Enterprise, la versión corporativa de la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. Esta decisión llega tras el éxito de un programa piloto previo en el que participaron 11.000 trabajadores.

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Según los resultados internos, el uso de la herramienta permitió ahorrar una media de tres horas semanales por empleado en tareas rutinarias, lo que ha acelerado la adopción a gran escala dentro de la organización.

Un acuerdo millonario aunque sin cifras oficiales

Aunque BBVA y OpenAI no han revelado los términos económicos del acuerdo, los planes empresariales de ChatGPT suelen tener un coste aproximado de 25 dólares por usuario al mes. Extrapolando esta cifra a una plantilla de más de 120.000 personas, el contrato podría situarse en decenas de millones de dólares al año.

Esta inversión refleja la importancia estratégica que BBVA concede a la inteligencia artificial como herramienta transversal en sus operaciones.

La IA integrada en productos y operaciones bancarias

Desde OpenAI, su consejero delegado Sam Altman ha señalado que esta ampliación de la colaboración permitirá integrar la IA en el núcleo de los productos y procesos del banco, con el objetivo de mejorar la experiencia global de los clientes.

Además, ingenieros de ambas compañías trabajarán de forma más estrecha en el entrenamiento de modelos de IA adaptados a casos de uso específicos del sector bancario, una de las industrias más complejas y reguladas.

Más de 3.500 expertos en datos e IA dentro de BBVA

BBVA parte de una base tecnológica sólida. Según Elena Alfaro, responsable global de adopción de IA en el banco, la entidad cuenta con más de 1.000 científicos especializados en el diseño y operación de modelos de inteligencia artificial, que colaboran con unos 2.500 especialistas en datos.

La directiva describe el impacto de estas herramientas como un salto cualitativo en las capacidades internas: los empleados podrán convertirse en auténticos “superbanqueros”, gracias al apoyo de la IA en su trabajo diario.

Blue, el asistente financiero que aspira a ser autónomo

Uno de los proyectos más avanzados de BBVA es su asistente financiero inteligente, denominado Blue. Actualmente, esta herramienta es capaz de responder a 150 tipos de consultas de clientes en mercados como España y México.

El siguiente objetivo es dotarlo de capacidades de IA agéntica, es decir, permitir que el asistente no solo responda preguntas, sino que realice operaciones y transacciones de forma autónoma, siempre bajo los marcos de seguridad y regulación bancaria.

Acceso anticipado a GPT-5 y colaboración estrecha

BBVA ha sido uno de los primeros clientes estratégicos de OpenAI. Según Matt Weaver, responsable de ingeniería de soluciones para EMEA en OpenAI, el banco tuvo acceso alfa a GPT-5 antes de su lanzamiento oficial.

El feedback proporcionado por BBVA fue clave para mejorar el modelo antes de su despliegue general, lo que refuerza el papel del banco como socio tecnológico avanzado y no solo como cliente.

OpenAI busca consolidarse en el sector financiero

Con una valoración cercana a 500.000 millones de dólares, OpenAI es actualmente la startup más valiosa del mundo. Sin embargo, la compañía sigue registrando pérdidas mientras amplía su base de clientes y atrae inversores como Nvidia o Walt Disney.

Para acelerar su penetración en finanzas, OpenAI ha creado Project Mercury, un equipo formado por más de 100 exbanqueros de inversión, centrado en desarrollar modelos capaces de automatizar tareas repetitivas que hoy realizan analistas junior en Wall Street.

La IA como motor de ingresos y aprendizaje

Según Weaver, una parte fundamental de la colaboración con BBVA es generar ingresos sostenibles para OpenAI, pero también aprender cómo se comportan sus modelos en entornos reales y altamente exigentes.

La empresa está aplicando este enfoque no solo a servicios financieros, sino también a sectores como farmacéutico, sanitario, ciencias de la vida, manufactura o retail, donde cada industria aporta datos valiosos para mejorar el rendimiento de la IA.

Más bancos y fondos apuestan por OpenAI

OpenAI ha anunciado recientemente la incorporación de nuevos clientes en el sector financiero, como los bancos digitales Revolut y Allica Bank, que utilizan su tecnología para combatir el fraude y agilizar la concesión de préstamos empresariales.

También firmas de capital privado como EQT y Permira están adoptando estas soluciones para optimizar análisis y procesos internos.