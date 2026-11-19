El Black Friday de Lefant en Amazon España deja el nuevo Lefant M280 en 349,99 € y el Lefant M210 Pro Omni en 198,35 € con el código M3DXPHNR. Las dos ofertas, anunciadas por la marca, estarán disponibles del 19 al 30 de noviembre de 2026.

Los dos robots aspiran y friegan con un rodillo que recibe agua limpia durante el recorrido. El M280 añade un rodillo extensible y elevable, mientras que el M210 Pro Omni permite guardar mapas de varias plantas.

Precios y código del Black Friday de Lefant en Amazon

Con motivo del lanzamiento del Lefant M280, la marca ha preparado una oferta especial de Black Friday en Amazon España: el robot se queda en 349,99 € frente a los 699,99 € de referencia indicados por Lefant. La rebaja es del 50 % y no requiere código.

El Lefant M210 Pro Omni en Amazon se queda en 227,99 € antes de aplicar el código, aproximadamente un 67 % menos respecto a los 699,99 € de referencia indicados por la marca. Al introducir M3DXPHNR durante el pago, se aplica un 13 % adicional sobre esos 227,99 € y el precio baja a 198,35 €. La rebaja total ronda el 72 % y, según Lefant, es el precio más bajo del modelo desde su lanzamiento.

Ambas promociones están previstas del jueves 19 al lunes 30 de noviembre. Si eliges el M210 Pro Omni, comprueba que el código se haya aplicado y que aparezca el precio final antes de confirmar el pedido.

Si no se abre la ficha del M280, puedes buscarlo en la tienda de Lefant en Amazon España, donde también puedes consultar los demás modelos de la campaña.

Modelo Precio de referencia Precio en oferta Código Precio final en Amazon Descuento total Lefant M280 699,99 € 349,99 € Sin código 349,99 € 50 % Lefant M210 Pro Omni 699,99 € 227,99 € M3DXPHNR (−13 %) 198,35 € ≈ 72 %

Lefant M280: rodillo extensible y depósito de polvo de un litro

El M280 mide 28 cm de ancho y 9,5 cm de alto. Al no llevar una torreta de navegación sobresaliente, puede pasar bajo muebles con poca altura libre y entre patas de sillas más juntas.

Su rodillo de 20 cm recibe agua limpia mientras gira. Una rasqueta retira la suciedad para que el agua usada vaya a un depósito separado. El rodillo también se extiende hacia los laterales al acercarse a los bordes y se eleva 10 mm al detectar una alfombra.

Para aspirar, Lefant anuncia hasta 20.000 Pa y recurre a dos cepillos laterales y una entrada de succión sin cepillo central. El depósito de polvo es transparente, lavable y tiene un litro de capacidad. Se vacía a mano.

La estación repone el agua del robot y separa la limpia de la usada en depósitos de 3 y 2 litros, respectivamente. Según el fabricante, la autonomía máxima del robot es de 240 minutos y la app guarda el mapa de una planta.

Lefant M210 Pro Omni: fregado con agua limpia y mapas para varias plantas

El Lefant M210 Pro Omni también combina 20.000 Pa de succión, una entrada sin cepillo central y un rodillo de fregado de 20 cm que se limpia durante el recorrido. Su depósito de polvo es lavable y tiene una capacidad de 800 ml.

Su base rellena el agua limpia, recoge el agua residual, enjuaga el rodillo y lo seca con aire. El polvo se vacía a mano, igual que en el M280.

Este modelo incorpora navegación láser dToF, mapas para varias plantas y Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz. También se puede controlar con la app de Lefant y es compatible con el Apple Watch.

Si estás eligiendo entre los dos, el M280 ofrece un depósito más grande y un rodillo que se acerca a los bordes; el M210 Pro Omni tiene la ventaja de guardar mapas de varias plantas. Con el código aplicado, el M210 Pro Omni cuesta 151,64 € menos que el M280 durante la promoción.