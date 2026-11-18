Los empleados de Nvidia salieron de su primera reunión general tras la dimisión de Jensen Huang con una fecha que les afecta directamente: la compañía revisará sus salarios y la concesión de acciones en diciembre, unos meses antes de lo habitual. Para la pregunta de quién dirigirá Nvidia a largo plazo, en cambio, todavía no hay calendario público.

Colette Kress, consejera delegada interina, se dirigió a la plantilla el miércoles 18 de noviembre. El mensaje de la dirección, del que informó Bloomberg, fue que la compañía se prepara para seguir adelante tras la marcha de su cofundador.

Qué cambia en Nvidia y qué sigue pendiente

El cambio más concreto está en la nómina y en las acciones que Nvidia entrega como parte de la remuneración. Según asistentes consultados por The Wall Street Journal, la empresa solía revisar ambos conceptos en primavera. Lo que adelanta a diciembre es la evaluación: en la reunión no se anunció una subida de un importe concreto para toda la plantilla.

La propia dinámica del encuentro dio otra pista sobre el estilo de Kress. Huang acostumbraba a llevar el peso de estas reuniones, en las que contaba anécdotas y bromeaba con los empleados. Esta vez, Kress repartió los turnos de palabra entre varios directivos y respondió a preguntas moderadas. Entre quienes intervinieron estaba Chris Malachowsky, otro de los fundadores de Nvidia.

La reunión llegó un día después de que Huang expresara públicamente su disposición a volver. Para quien esperaba una respuesta a ese ofrecimiento, el encuentro dejó la cuestión abierta: la dirección no anunció el regreso del fundador ni presentó a un sucesor definitivo.

La decisión corresponde al consejo de administración. Su presidente, Harvey Jones, ya había explicado a la plantilla que estudiaría candidatos tanto dentro como fuera de la compañía. Hasta que concluya esa búsqueda, es Kress quien dirige Nvidia y quien tendrá que explicar a los empleados en diciembre cómo se traduce la revisión salarial en cada caso.