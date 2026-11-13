La caída de Microsoft 365 continúa este viernes: Outlook y Teams se recuperan a ritmos distintos

La caída de Microsoft 365 que empezó el jueves sigue causando problemas este viernes 13 de noviembre. Microsoft ha observado una recuperación parcial en algunas regiones, pero en los avisos consultados durante la mañana aún no daba por restablecidos todos los servicios. Si Outlook vuelve a cargar para un compañero y para ti no, los dos podéis estar viendo efectos distintos de la misma incidencia.

El problema se detectó primero en los buzones de Exchange Online, el servicio que aloja el correo y los calendarios de muchas empresas y centros educativos. El alcance se amplió a otras herramientas de Microsoft 365 y a algunas cuentas personales. Los avisos de este viernes detallan qué funciones siguen afectadas y dónde empieza a recuperarse el acceso.

Qué está fallando en Outlook, Teams y Microsoft 365

En Outlook, algunos usuarios pueden seguir sin abrir el buzón o ver cómo los mensajes llegan con retraso. El aviso de Exchange Online abarca varias formas de conexión, incluida la web y el cliente de escritorio. Cambiar de dispositivo puede ayudar a comprobar si el fallo es local, pero ambos equipos pueden estar intentando acceder al mismo buzón afectado.

En Teams, el impacto es desigual. La mensajería, las llamadas y las reuniones pueden seguir funcionando, mientras que programar una reunión o gestionar una invitación puede fallar si la función necesita consultar el calendario de Exchange. Que el chat funcione, por tanto, no significa que el resto de Teams se haya recuperado.

El aviso también recoge problemas en Microsoft 365 Copilot, como dificultades para cargar el chat o acceder a datos del trabajo. En SharePoint Online, el impacto se concentra en funciones que dependen de Exchange; los archivos alojados directamente en SharePoint pueden seguir disponibles.

La página de estado también llegó a mostrar problemas en servicios de uso personal como Outlook.com y OneDrive. La lista de productos afectados no indica que todos estén completamente caídos ni que todas las cuentas tengan los mismos síntomas.

Por qué la recuperación está siendo gradual

Según los avisos de Microsoft, algunos servidores quedaron fuera de servicio al fallar comprobaciones automáticas. Los equipos que seguían disponibles tuvieron que absorber más conexiones. Al volver a incorporar parte de los servidores afectados, Microsoft observó que algunos podían dejar de responder de nuevo en cuanto recibían tráfico.

La compañía ha repartido las conexiones entre distintas partes de su infraestructura y ha limitado temporalmente cierto tráfico en ubicaciones concretas para estabilizar los servidores. Microsoft ha comunicado mejoras parciales, pero eso todavía deja margen para errores y retrasos mientras las aplicaciones se reconectan.

Los administradores pueden seguir EX1550543 para Exchange Online y MO1550821 para el impacto más amplio en el centro de administración de Microsoft 365. Si no tienes acceso a ese panel, puedes consultar la página pública de estado de Microsoft o preguntar al equipo de soporte de tu organización.

Si tienes un mensaje urgente, revisa primero Bandeja de salida y Elementos enviados antes de repetir el envío, o usa otro canal si no puedes confirmar que salió. Si Outlook todavía abre, conviene evitar cerrar sesión o borrar el perfil como primer paso: eso no corrige la incidencia y puede obligarte a volver a autenticarte en mitad de la recuperación.