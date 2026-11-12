Caída de Outlook: un fallo de Exchange Online dificulta el acceso al correo de Microsoft 365

Una incidencia de Exchange Online ha dejado a parte de los usuarios de Microsoft 365 sin acceso al correo en Outlook este jueves, 12 de noviembre. Entre los síntomas hay bandejas de entrada que no cargan y problemas para enviar o recibir mensajes. El fallo puede afectar tanto al navegador como a las aplicaciones que se conectan al mismo buzón.

Microsoft detectó primero problemas en América y después amplió el aviso: la conectividad puede verse afectada en cualquier región. Eso incluye a las organizaciones que usan el servicio desde España, aunque Microsoft no ha publicado un desglose por países ni ha dicho cuántas cuentas están afectadas.

Qué ha pasado con Outlook y Exchange Online

Outlook es la aplicación que abre el correo; Exchange Online es el servicio que aloja muchos buzones de trabajo y de centros educativos. Cuando falla la conexión con ese servicio, abrir el correo desde el móvil en lugar del ordenador no garantiza que puedas entrar. Tampoco todas las cuentas que se gestionan con la aplicación Outlook usan Exchange Online.

Microsoft identificó una carga elevada en parte de su infraestructura y explicó que algunos servidores habían quedado fuera de servicio tras fallar las comprobaciones automáticas. La compañía está probando un cambio en un grupo de servidores para comprobar si recuperan la disponibilidad, mientras investiga por qué aumenta el uso del procesador en los equipos afectados.

Downdetector registró un pico de cerca de 130.000 avisos sobre Outlook, según Associated Press. La cifra refleja los problemas que los usuarios comunicaron al portal en ese momento y no equivale a un recuento oficial de buzones afectados. También hubo avisos sobre Teams y Copilot.

Microsoft dio por resuelta una incidencia anterior de Teams en Norteamérica, pero ese aviso se refería a un problema distinto. En las actualizaciones consultadas, la incidencia de Exchange Online seguía sin una hora estimada de resolución y la compañía continuaba probando medidas para restablecer el acceso.

Qué hacer si no puedes abrir el correo de Outlook

Si usas una cuenta del trabajo o de un centro educativo, pregunta al equipo de soporte de tu organización si el fallo coincide con el aviso EX1550543. Los administradores pueden buscar ese identificador en el centro de administración de Microsoft 365 y consultar el estado del servicio para su organización.

Si solo te falla una aplicación, puedes comprobar una vez si el buzón abre desde el navegador. Si tampoco funciona y hay una incidencia reconocida, reinstalar Outlook o borrar el perfil local no soluciona el problema de los servidores. Para una comunicación urgente, utiliza otro canal que tu organización tenga disponible.

Si el correo vuelve a cargar de forma intermitente, revisa la Bandeja de salida y Elementos enviados antes de volver a mandar un mensaje. Así puedes comprobar si quedó pendiente o si salió en uno de los intentos anteriores y evitar enviarlo dos veces.

Para seguir la evolución, Microsoft publica avisos en su página de estado de los servicios. Si tu cuenta es personal, ten en cuenta que este aviso se centra en Exchange Online.