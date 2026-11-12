Jensen Huang acepta comparecer ante el Congreso de EE. UU. tras dimitir de Nvidia

Jensen Huang ha aceptado comparecer ante el Congreso de Estados Unidos, según Brian Mast, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Mast ha dicho a periodistas que espera que el cofundador de Nvidia responda a los legisladores antes de Acción de Gracias. Por ahora no se ha anunciado el día exacto.

La comparecencia se conoce tras la dimisión de Huang como consejero delegado de Nvidia, donde Colette Kress ha asumido el cargo de forma interina. La petición del Congreso, sin embargo, es anterior a su salida y se centra en los protocolos de seguridad de Nvidia y en los contactos de Huang con una exdirectiva del proveedor de servicios en la nube Megaspeed.

Qué ha pedido el Congreso a Jensen Huang

Tres presidentes de comisiones de la Cámara enviaron a Huang una carta fechada el 4 de noviembre. La firmaron Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford, responsables de las comisiones de Asuntos Exteriores, China e Inteligencia, respectivamente. Solicitaban una sesión conjunta a puerta cerrada.

En la carta propusieron el 18 de noviembre y pidieron que, si no era posible, se ofreciera otra fecha. Es el día que figuraba en la solicitud original, no una cita confirmada. La referencia posterior de Mast a Acción de Gracias sitúa la comparecencia antes del 26 de noviembre, sin cerrar el calendario.

La posibilidad de una citación obligatoria se había puesto sobre la mesa si Huang no aceptaba acudir. Según Reuters, los equipos del Congreso y de Nvidia hablaron el miércoles por la noche. Después, Mast trasladó a la prensa que esperaba que Huang compareciera. No se ha anunciado públicamente una citación formal.

El formato que solicitaron los legisladores ayuda a entender qué cabe esperar. Si se mantiene la reunión a puerta cerrada, las preguntas y respuestas no se retransmitirán como en una audiencia pública. Lo que se sepa dependerá de lo que las partes hagan público después.

Por qué la investigación va más allá de la salida de Nvidia

La carta menciona informaciones sobre la relación de Huang con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, sobre la que, según los medios, pesaban sospechas de las autoridades estadounidenses de que tenía vínculos con los servicios de inteligencia chinos. Jensen Huang reconoció una relación extramatrimonial en un mensaje a la plantilla sin identificar a la otra persona y se comprometió a colaborar con la investigación interna.

La cuestión para los legisladores es qué información pudo quedar expuesta y qué controles utiliza Nvidia para impedirlo. La empresa anunció una investigación independiente y dijo entonces que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos de la compañía o la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa valoración inicial no equivale a un resultado de la investigación.

El asunto coincide con un debate más amplio sobre el acceso de China a los chips avanzados de inteligencia artificial. Para Washington, la pregunta no se limita a qué equipos pueden exportarse: también incluye cómo se protege la información sobre esos productos y cómo se comprueba que las restricciones se cumplen.

La salida de Huang cambia quién dirige Nvidia, pero deja abiertas las preguntas que motivaron la carta. Lo siguiente será saber cuándo se celebrará la comparecencia y si las comisiones harán públicas sus conclusiones. Por ahora, el compromiso de acudir lo ha comunicado Mast.