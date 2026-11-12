Trump propone a Tim Cook para dirigir Nvidia tras la dimisión de Jensen Huang

Donald Trump quiere que Tim Cook sea el próximo CEO de Nvidia. El presidente de Estados Unidos ha señalado al exconsejero delegado de Apple como su favorito para relevar a Jensen Huang, que ha dimitido con efecto inmediato. El nombre que Nvidia sí ha anunciado para dirigir la empresa, de momento, es el de Colette Kress.

Trump hizo la propuesta en Truth Social. Elogió el trabajo de Huang, presentó a Cook como la única persona que, a su juicio, debería tomar el relevo y resumió su preferencia con una frase: «¡Una leyenda sustituye a otra!». Por ahora, Nvidia no ha anunciado a Cook como candidato y tampoco hay constancia pública de que él haya mostrado interés.

Quién dirige Nvidia tras la salida de Jensen Huang

Huang deja tanto el cargo de consejero delegado como la presidencia de la compañía y su asiento en el consejo. Su marcha cierra 33 años al frente de la empresa que cofundó, un periodo en el que Nvidia pasó de vender chips gráficos para ordenadores a suministrar aceleradores a los grandes centros de datos de inteligencia artificial.

El consejo ha elegido a Colette Kress como CEO interina. Kress dirige las finanzas de Nvidia desde 2013 y mantendrá esas funciones durante la transición. También hay un cambio en el consejo: Harvey C. Jones ocupará su presidencia.

El consejo ha abierto la búsqueda de un sucesor permanente y ha indicado que valorará candidatos de dentro y fuera de la empresa. Esa puerta abierta a perfiles externos explica por qué pueden surgir nombres como el de Cook, pero la decisión corresponde al consejo de Nvidia.

La tarea inmediata de Kress es mantener el negocio en marcha mientras se resuelve la sucesión. El consejo espera que se mantengan los compromisos con los clientes y el calendario de productos, dos cuestiones que importan especialmente a las compañías que están equipando centros de datos con chips de Nvidia.

Qué hace Tim Cook ahora y por qué su nombre llama la atención

Cook cedió el puesto de CEO de Apple a John Ternus el 1 de septiembre, tras casi 15 años en el cargo. Sigue en Cupertino como presidente ejecutivo del consejo de administración, así que su salida de la dirección diaria no supuso su marcha de Apple.

Su experiencia previa ayuda a entender por qué su nombre atrae atención en una sucesión de esta envergadura. Antes de ser CEO, Cook dirigió las operaciones de Apple y supervisó su cadena de suministro mundial. Esa experiencia tiene puntos en común con los retos de una compañía que depende de coordinar a fabricantes y proveedores para entregar hardware a gran escala.

El negocio que encontraría en Nvidia es diferente. Apple diseña chips principalmente para sus propios productos; Nvidia vende aceleradores y herramientas de software a empresas que construyen su propia infraestructura. Su futuro CEO tendrá que atender a los grandes proveedores de nube y dar continuidad a una plataforma en la que el software pesa tanto como el hardware.

Según Reuters, ni Cook ni Apple respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios. Hasta que Nvidia comunique su decisión, Kress seguirá al frente de forma interina y la propuesta de Trump quedará como una preferencia pública del presidente estadounidense.