Apple cierra su foro de soporte tras 28 años: qué pasa con los hilos y dónde pedir ayuda

Apple cerrará su foro de soporte el viernes 20 de noviembre de 2026. Si alguna vez buscaste en Google un error del iPhone o del Mac y acabaste leyendo cómo lo había resuelto otro usuario, es probable que hayas pasado por allí. La comunidad ya está en modo de solo lectura: todavía puedes consultar los hilos disponibles, pero ya no puedes publicar preguntas ni responder.

El cierre afecta al espacio de ayuda entre usuarios. El soporte oficial de Apple sigue disponible, con sus guías, opciones de contacto y servicios de reparación. Lo que queda sin aclarar es si podremos seguir consultando las conversaciones antiguas después del cierre.

Qué pasa con los hilos del foro de Apple

El aviso de Apple fija la fecha de cierre, pero no explica qué hará con el archivo. La empresa no ha confirmado si los hilos quedarán accesibles como páginas estáticas o si los enlaces dejarán de funcionar. El modo de solo lectura es el estado actual del foro; no garantiza que el contenido siga disponible después del día 20.

Eso importa porque en un hilo podían convivir preguntas sin resolver y respuestas difíciles de encontrar en un manual. Una guía oficial puede explicar cómo configurar Time Machine, por ejemplo, mientras que una conversación de usuarios puede aclarar por qué una copia deja de completarse con una combinación concreta de disco y versión de macOS.

Si tienes marcado un hilo que aún te resulta útil, guárdalo como PDF desde el navegador o copia los pasos en una nota junto con el modelo y la versión del sistema a los que se refieren. Así podrás consultarlos aunque el enlace deje de abrirse. Antes de aplicar un consejo antiguo, conviene comprobar que siga siendo válido para tu equipo.

La comunidad se remonta a 1998, cuando Apple ofrecía este espacio con el nombre de Apple Tech Exchange. Después llegaron Apple Discussions y Apple Support Communities. A lo largo de esos 28 años cambió de nombre y de diseño, pero conservó la misma idea: permitir que los propios usuarios se ayudasen entre ellos.

Dónde pedir ayuda para un iPhone, iPad o Mac a partir de ahora

En España, el punto de partida es la web oficial de Soporte de Apple. Puedes buscar por producto o por problema y encontrar instrucciones para recuperar el acceso a tu cuenta, resolver un fallo con una actualización o solicitar una reparación. Si necesitas que alguien revise tu caso, desde allí puedes acceder a las opciones de contacto disponibles.

También puedes recurrir a la app Soporte de Apple en el iPhone o el iPad. Resulta práctica si quieres identificar el dispositivo afectado antes de buscar ayuda. Si el problema requiere una intervención física, Apple ofrece asistencia técnica y también dispone de un programa de reparación de autoservicio en España para determinados modelos y reparaciones.

Para seguir hablando con otros usuarios, quedan comunidades independientes como los foros de MacRumors o r/applehelp en Reddit. En esos espacios, indicar el modelo, la versión del sistema, el mensaje de error y lo que ya has intentado ayuda a conseguir respuestas más útiles.

La diferencia se notará sobre todo cuando el fallo sea raro, aparezca solo en un equipo antiguo o dependa de una combinación concreta de accesorios y software. Los canales oficiales siguen siendo el mejor punto de partida para garantías, reparaciones y problemas de cuenta. Para los fallos poco comunes, encontrar a alguien que ya haya pasado por lo mismo seguirá siendo valioso, aunque la conversación tenga lugar fuera de Apple.