Jensen Huang dimite como CEO de Nvidia: Colette Kress toma el relevo tras 33 años

Jensen Huang ha dimitido como CEO de Nvidia tras 33 años al frente de la compañía que cofundó en 1993. Su salida también abarca la presidencia de la empresa y su puesto en el consejo de administración. Colette Kress, hasta ahora la cara más visible de sus finanzas, asume la dirección de forma interina.

El consejo aceptó la renuncia el 11 de noviembre con efecto inmediato y Nvidia la hizo pública el día 12. La salida llega en plena investigación interna y obliga a la compañía a buscar un sucesor mientras sigue suministrando los chips que utilizan muchos de los grandes centros de datos de inteligencia artificial.

Qué se sabe sobre la salida de Jensen Huang

El documento que Nvidia ha presentado ante la SEC confirma los tres cargos que deja Huang. El comunicado de relevo agradece sus aportaciones a la compañía y a la industria, pero no especifica el motivo de la dimisión.

Cuatro días antes del anuncio, el consejo había abierto una investigación independiente tras informaciones que apuntaban a que Huang pudo haber sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera. La revisión quedó en manos de un comité de consejeros independientes, con el apoyo de asesores externos.

En un mensaje al personal, Huang reconoció una relación extramatrimonial, pidió disculpas a su familia y a sus compañeros y se comprometió a colaborar con la investigación. Las sospechas difundidas sobre posibles vínculos con servicios de inteligencia no equivalen a una conclusión de la investigación.

Cuando abrió la revisión, Nvidia dijo que no tenía motivos para creer que se hubieran visto comprometidos sus secretos empresariales o la seguridad nacional de Estados Unidos. El consejo indicó que examinaría la información disponible; el anuncio de la dimisión no comunicó el resultado de esa revisión.

Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia

Colette Kress lleva al frente de las finanzas de Nvidia desde 2013 y conservará ese puesto mientras ejerza como consejera delegada interina. Su experiencia incluye etapas en Cisco y Microsoft. En Nvidia, ha seguido de cerca la evolución del negocio y ha sido una de las voces habituales en las presentaciones de resultados.

El cambio también afecta a la estructura del consejo. Harvey C. Jones, consejero desde 1993, ha sido nombrado su primer presidente. Kress se encargará de dirigir la empresa, mientras que Jones presidirá el órgano que supervisa la gestión y que tendrá que decidir quién ocupa el puesto de forma permanente.

El consejo ha dicho que estudiará candidaturas internas y externas. No ha anunciado un plazo para tomar la decisión. Mientras tanto, espera mantener las operaciones, los compromisos con los clientes y el calendario de productos.

La primera cita ya tiene fecha: Nvidia mantiene su presentación de resultados para el 17 de noviembre. Será una de las primeras oportunidades para escuchar a Kress en su nuevo cargo y conocer cómo plantea la compañía los próximos meses.

Por qué el relevo importa más allá de Nvidia

Huang construyó su reputación al frente de una empresa conocida primero por sus gráficas para jugar. Con CUDA, Nvidia dio a los desarrolladores herramientas para usar esas unidades de procesamiento en tareas que iban mucho más allá de los gráficos. Esa apuesta acabó siendo clave cuando entrenar grandes modelos de IA exigió mucha más potencia de cálculo.

El negocio actual abarca aceleradores, redes y software para centros de datos. Los clientes no solo compran chips: planifican la capacidad de sus instalaciones y adaptan sus herramientas a la plataforma de Nvidia. Por eso, los plazos de entrega y las próximas generaciones de producto pesan tanto para ellos como el nombre del futuro CEO.

Huang también fue la voz pública de esa estrategia. Desde las presentaciones de nuevas arquitecturas hasta sus declaraciones sobre la inteligencia artificial general, buena parte del mensaje de Nvidia salía directamente de su fundador. Kress hereda la gestión de un negocio consolidado y el reto de explicar cómo seguirá creciendo con otra dirección.

La compañía ha anunciado el relevo en la cúpula, pero no un giro en la estrategia de producto. Las próximas señales vendrán de los resultados, el cumplimiento del calendario y la elección del sucesor: tres maneras de comprobar si Nvidia puede mantener el ritmo después de su primer cambio de CEO.