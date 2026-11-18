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La prueba de conexión de mi PS5 daba un resultado desconcertante: la consola tenía acceso a internet, pero fallaba al intentar iniciar sesión en PlayStation Network.

Esto nos ha pasado a muchos jugadores hoy, jueves 19 de noviembre, justo cuando intentábamos aentrar a Grand Theft Auto VI.

Sony ha reconocido problemas en el apartado de juegos y funciones sociales de su red. Según The Times, el servicio se ha restablecido, aunque para algunos jugadores, esto no es así.

Qué falló en PlayStation Network y por qué importaba para GTA VI

El aviso de Sony advertía de que algunos usuarios podían tener dificultades para abrir juegos y aplicaciones o utilizar sus funciones de red. También hubo jugadores que comunicaron problemas al descargar títulos y actualizaciones.

La incidencia coincidió además con una actualización del software de PS5 que Sony había distribuido la víspera para quienes iban a jugar a GTA VI. La proximidad de ambos hechos explica las dudas, pero no identifica la causa: no hay confirmación de que el fallo se debiera a esa actualización ni al volumen de jugadores que intentaban conectarse.

Si vuelves a encontrarte con ese error, el dato más útil está en el panel oficial de PlayStation Network para España. Conviene mirar en concreto el apartado de juegos y funciones sociales: si Sony señala allí una incidencia y tu consola sí tiene internet, puedes esperar al restablecimiento antes de tocar los ajustes del router.

En estos momentos, el panel oficinal de PlayStation Network no muestra ningún fallo, pero Downdetector sí que muestra errores para acceder a GTA VI en España.