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Si quieres comprar GTA 6 con el Bono Cultural Joven, puedes ir a un establecimiento adherido, reservar la edición en caja para tu consola y recogerla en tienda.

El procedimiento presencial es el mismo para PS5 y Xbox Series X|S. Elige bien la plataforma: dentro de la caja hay un código de descarga, no un disco que puedas intercambiar.

Cómo reservar GTA VI en Fnac y GAME para PS5 o Xbox

Antes de ir a la tienda, abre la ficha del juego para tu consola para comprobar la disponibilidad en el establecimiento que te interesa. Estos enlaces llevan directamente al juego:

Usa la tarjeta del bono cultural y, al comprarlo, especifica que quieres recoger la caja en tienda, ya que no está permitido el envío a domicilio si quieres hacer uso del bono cultural.

Revisa antes el saldo de productos culturales en soporte físico, que también utilizas para libros y discos, ya que aunque la compra es realmente un código de descarga, se considera bien físico. Por ejemplo, si tienes los 100 € íntegros y el juego cuesta 79,99 €, te quedarán 20,01 € en esa categoría.