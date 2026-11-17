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Si tienes un iPhone 15 y alguien en casa usa un iPhone 15 Pro, podréis encontraros con dos versiones distintas de Salud después de instalar la misma actualización.

Al parecer, el rediseño que prepara Apple para iOS 27.3 requiere Apple Intelligence. La diferencia afecta a toda la nueva experiencia, no solo a una función opcional dentro de la aplicación.

La actualización se espera para diciembre. Entre las novedades que Apple adelantó en septiembre figuran dos pestañas, Insights y Longevity, además de vídeos educativos y evaluaciones de movimiento que se podrán realizar en casa.

Qué iPhone podrán usar la nueva app Salud

El requisito divide a la familia iPhone 15 en dos grupos. El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max sí son compatibles con Apple Intelligence, mientras que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus quedan fuera. A partir de la familia iPhone 16 ya no hace falta elegir un modelo Pro para cumplir el requisito de hardware.

Hay una segunda condición: Apple Intelligence debe estar activado. Si tienes un iPhone compatible pero decidiste desactivar estas funciones, instalar iOS 27.3 no hará que aparezcan las nuevas pestañas de Salud.

También influirá el idioma. El estreno se limitará inicialmente a una selección de idiomas, de modo que la compatibilidad del teléfono por sí sola no garantiza el acceso desde el primer día. La información disponible no concreta cuándo podrá utilizarse el rediseño en español.

¿Qué ocurre si tu modelo queda fuera? Podrás seguir utilizando la app Salud que ya conoces. La restricción afecta al nuevo diseño y a sus funciones; no significa que necesites cambiar de iPhone para seguir consultando los datos que ya guardas en la aplicación.