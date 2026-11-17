Cuatro años después de que circularan por internet 90 vídeos de GTA VI todavía en desarrollo, Arion Kurtaj ha admitido su responsabilidad ante un tribunal británico. El joven, de 21 años y miembro del grupo Lapsus$, se declaró culpable el lunes 16 de noviembre, según la Fiscalía de Inglaterra y Gales.

La declaración llega la misma semana en que Rockstar tiene previsto lanzar Grand Theft Auto VI en PS5 y Xbox Series X|S. El tribunal de Woolwich, en Londres, ha fijado para el 23 de noviembre la vista en la que se decidirá la pena.

Por qué el caso vuelve al tribunal cuatro años después

En septiembre de 2022, cuando Kurtaj tenía 17 años, los usuarios que buscaban novedades del próximo Grand Theft Auto se encontraron con algo muy distinto a un tráiler: decenas de grabaciones internas que mostraban una versión inacabada. Procedían de los sistemas de Rockstar Games, a los que Kurtaj había accedido sin autorización.

El episodio de Rockstar era parte de una causa más amplia. La Fiscalía también atribuye a Kurtaj ataques contra BT/EE, Revolut y Uber. Cuando se produjeron los de septiembre de 2022, el joven ya estaba en libertad bajo fianza por hechos anteriores.

El caso pasó por los tribunales en 2023. En aquel momento se consideró que Kurtaj no estaba en condiciones de afrontar un juicio y se ordenó su internamiento hospitalario por tiempo indefinido. En enero de 2026 se determinó que ya podía ser juzgado, según recoge The Verge. Ese cambio explica por qué la declaración de culpabilidad llega ahora.

Kurtaj admitió seis delitos: cuatro relacionados con el uso indebido de sistemas informáticos, uno de fraude y otro por posesión de un teléfono móvil en prisión, según The Record. La cita del día 23 servirá para fijar la pena por los hechos admitidos; la vista del lunes no estableció su duración.