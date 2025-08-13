ChatGPT 5 añade más modos: guía rápida para elegir el mejor modelo
La buena noticia: ahora puedes ajustar el comportamiento del modelo a cada tarea. La mala: hay que entender qué hace cada modo.
Qué cambia en el selector de GPT‑5
- GPT‑5 Auto: decide cuánto “pensar” según la consulta. Es el estado por defecto.
- GPT‑5 Fast: prioriza respuestas instantáneas con menor tiempo de razonamiento.
- GPT‑5 Thinking mini: razonamiento rápido y ligero; equilibrio entre calidad y latencia.
- GPT‑5 Thinking: invierte más tiempo para ofrecer respuestas más elaboradas.
- GPT‑5 Pro: “inteligencia de nivel investigación”; requiere upgrade de cuenta.
Antes, GPT‑5 sólo mostraba dos opciones: GPT (rotación automática entre razonamiento y no razonamiento) y GPT‑Thinking (razonamiento). Ahora el control es granular.
Cómo elegir el modo adecuado según la tarea
- Mensajería, resúmenes rápidos, lluvia de ideas: Fast o Thinking mini.
- Problemas complejos, estrategias, codificación difícil: Thinking.
- Investigación profunda, análisis con múltiples pasos: Pro (si está disponible en tu plan).
- No quieres pensar en ello: Auto: el sistema decide por ti.
Qué significa “pensar más tiempo”
En los modos de thinking, el modelo dedica más ciclos de razonamiento interno antes de responder. Esto suele mejorar la coherencia lógica, reducir errores y ofrecer pasos intermedios más fiables, a costa de mayor latencia.
Modelos Legacy disponibles
La actualización añade una sección de Legacy models con: GPT‑4o, GPT‑4.1, o3 y o4‑mini. Son útiles para:
- Compatibilidad: reproducir flujos donde un modelo antiguo te daba el mejor resultado.
- Coste/velocidad: variantes más ligeras pueden ser más rápidas o económicas (según el plan/API).
- Comparativas: validar calidad entre generaciones para tareas críticas.
Cómo activar la sección Legacy
- Abre tu perfil en ChatGPT.
- Ve a Settings (Ajustes).
- Activa la opción Legacy models.
Nota: esta opción sólo aparece en cuentas ChatGPT Plus y Pro.
Recomendaciones prácticas
- Empieza con Auto. Si notas respuestas superficiales o con errores, cambia a Thinking.
- Para consultas secuenciales y largas, Thinking o Pro ofrecen más solidez.
- Para prototipado rápido o chat casual, Fast o Thinking mini suelen bastar.
- Mantén a mano un modelo Legacy favorito por si un flujo crítico empeora con GPT‑5.