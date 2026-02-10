ChatGPT empieza a mostrar anuncios: qué planes los verán y cómo evitarlos

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

ChatGPT empieza a mostrar anuncios: qué planes los verán y cómo evitarlosLa experiencia de usar ChatGPT está a punto de cambiar para millones de personas. OpenAI ha confirmado oficialmente que ha comenzado a probar anuncios dentro de ChatGPT, marcando un giro relevante en la estrategia de monetización de su popular asistente de inteligencia artificial.

Los anuncios aparecerán en forma de enlaces etiquetados como “sponsored” situados al final de algunas respuestas generadas por ChatGPT. Según OpenAI, estos anuncios no influyen en las respuestas que ofrece el modelo, algo que la compañía ha querido subrayar desde el primer momento para tranquilizar a los usuarios.

Eso sí, no todos los usuarios verán publicidad. La aparición de anuncios dependerá tanto del tipo de suscripción como del contexto de la conversación, ya que el despliegue se encuentra todavía en fase de pruebas.

Qué planes de ChatGPT verán anuncios y cuáles no

La publicidad solo se mostrará en dos modalidades concretas:

Plan Free , gratuito.

, gratuito. Plan Go, el más barato de pago, con un coste de 8 dólares al mes (unos 7,4 €).

Los usuarios de los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Education quedarán completamente libres de anuncios. En la práctica, evitar la publicidad implica pagar al menos el plan Plus, cuyo precio es de 20 dólares mensuales (aproximadamente 18,4 €).

Existe, no obstante, una excepción curiosa: OpenAI permite desactivar los anuncios en el plan gratuito a cambio de reducir el número de mensajes diarios disponibles.

Opciones de control y privacidad de los anuncios

OpenAI ha incorporado varios controles para que los usuarios tengan cierto margen de decisión sobre la publicidad que ven. Tanto en el plan Free como en el Go se podrá:

Ocultar anuncios concretos.

Enviar feedback sobre un anuncio.

Desactivar la personalización publicitaria.

Impedir que los anuncios se basen en conversaciones pasadas.

Eliminar los datos publicitarios almacenados.

Eso sí, los usuarios del plan Go no podrán desactivar por completo los anuncios, a diferencia de quienes usen el plan gratuito con la limitación de mensajes.

Qué datos reciben realmente los anunciantes

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la privacidad. OpenAI asegura que los anunciantes no acceden a datos personales ni al contenido de las conversaciones. La información compartida se limita a métricas agregadas, como:

Número total de visualizaciones.

Clics en los anuncios.

No se entregan perfiles individuales ni fragmentos de chats, una línea roja que la compañía afirma no cruzar.

Conversaciones y usuarios excluidos de la publicidad

Los anuncios no estarán disponibles en todos los casos. OpenAI ha confirmado que no se mostrarán anuncios en:

Cuentas de menores de 18 años .

. Conversaciones sobre temas sensibles, como salud, salud mental o política.

Además, incluso los usuarios adultos en los planes Free y Go podrían tardar en ver publicidad, ya que el sistema se está desplegando de forma progresiva y experimental.

Un lanzamiento rodeado de polémica

La llegada de anuncios a ChatGPT se había anunciado semanas atrás, pero los rumores sobre su activación se intensificaron apenas unas horas antes del comunicado oficial. En ese contexto, Anthropic, uno de los principales rivales de OpenAI, aprovechó su anuncio durante la Super Bowl para lanzar una pulla directa contra la publicidad en asistentes de IA.

El mensaje generó una fuerte reacción por parte del CEO de OpenAI, Sam Altman, quien calificó el anuncio de “claramente deshonesto”. Tras la polémica, Anthropic acabó modificando el eslogan de su campaña para suavizar el ataque, sustituyéndolo por una frase menos directa:

“Hay un momento y un lugar para los anuncios. Tus conversaciones con una IA no deberían ser uno de ellos.”

El futuro de ChatGPT y la monetización de la IA

La introducción de anuncios marca un antes y un después para ChatGPT y plantea una pregunta clave: hasta qué punto la publicidad será compatible con la confianza de los usuarios en los asistentes de IA. OpenAI insiste en que las respuestas seguirán siendo independientes, pero el simple hecho de integrar anuncios abre un debate que promete intensificarse en los próximos meses.