ChatGPT mejora la generación de imágenes: más rápida, precisa y realista

OpenAI sigue reforzando las capacidades creativas de ChatGPT con una importante mejora en la generación y edición de imágenes. La compañía ha anunciado que ChatGPT Images ahora es más rápido, más preciso y más fiable al seguir instrucciones, lo que supone un salto relevante frente a la versión anterior y una clara apuesta por competir directamente con otras soluciones avanzadas del mercado.

Esta actualización no solo acelera el proceso, sino que también mejora la coherencia visual y el control sobre los cambios que el usuario quiere aplicar.

ChatGPT Images ahora genera imágenes hasta cuatro veces más rápido

Una de las mejoras más llamativas es el incremento de velocidad. Según OpenAI, ChatGPT Images puede generar imágenes hasta 4 veces más rápido que antes, lo que se traduce en una experiencia mucho más fluida tanto para la creación desde cero como para la edición de imágenes existentes.

Este aumento de rendimiento resulta especialmente útil para usuarios que trabajan con múltiples iteraciones o necesitan resultados rápidos.

Ediciones precisas sin perder coherencia visual

El nuevo sistema destaca por su capacidad para editar solo los elementos que el usuario solicita, manteniendo intactos aspectos clave como:

La iluminación

La composición

La apariencia de las personas

OpenAI afirma que ChatGPT es capaz de preservar la coherencia entre entradas, salidas y ediciones, algo fundamental cuando se trabaja con fotografías reales o cuando se requieren cambios sutiles sin alterar el conjunto de la imagen.

Mejor manejo de fotografías reales y composiciones complejas

El modelo actualizado sobresale al añadir, eliminar, combinar, mezclar y transponer elementos, logrando resultados más realistas cuando se trabaja a partir de fotografías reales.

Estas capacidades permiten crear composiciones más naturales y detalladas, acercando el resultado final a lo que se esperaría de una herramienta de edición avanzada.

Texto y diseño: un salto importante en fiabilidad

Otro de los puntos fuertes de la actualización es la mejora en la inclusión de texto dentro de las imágenes. ChatGPT Images ahora:

Coloca texto con mayor precisión

Respeta mejor los diseños y layouts solicitados

Sigue las instrucciones de forma más consistente

Según OpenAI, el nuevo modelo interpreta y ejecuta indicaciones complejas con mayor fiabilidad que la generación anterior.

Limitaciones actuales: estilos artísticos y escenas con muchas personas

No todo son mejoras. OpenAI reconoce que con esta actualización algunos estilos artísticos específicos, como el anime, han empeorado respecto a la versión anterior.

Además, el modelo no rinde tan bien al editar imágenes con muchas personas, un escenario especialmente complejo desde el punto de vista técnico. Para mitigar estos problemas, la compañía recomienda usar filtros predefinidos, que pueden ayudar a obtener mejores resultados.

La versión anterior del generador sigue disponible

Para quienes prefieran los resultados del modelo previo en determinados casos, OpenAI confirma que la versión anterior del generador de imágenes continúa disponible dentro de ChatGPT.

Esto permite a los usuarios elegir la herramienta más adecuada según el tipo de imagen o estilo que estén buscando.

Filtros y estilos predefinidos integrados en ChatGPT

ChatGPT Images no es solo un modelo nuevo, sino una experiencia completa de edición integrada en ChatGPT. Incluye:

Decenas de estilos preconfigurados

Prompts y ajustes listos para usar

Opciones pensadas tanto para principiantes como para usuarios avanzados

Esta integración facilita experimentar con diferentes estilos visuales sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Disponible en móvil y en la versión web

La experiencia de ChatGPT Images está integrada tanto en la app móvil como en la versión web, permitiendo generar y editar imágenes desde cualquier dispositivo.

Esto refuerza la idea de ChatGPT como una plataforma creativa todo en uno, sin depender de aplicaciones externas.

OpenAI ha confirmado que el nuevo modelo de Images y la experiencia renovada comienzan a desplegarse hoy mismo para todos los usuarios de ChatGPT.

No se trata de una función limitada a planes específicos, sino de una mejora generalizada del servicio.

Una apuesta directa para competir con Google

Con estas mejoras, ChatGPT Images se posiciona como un competidor más sólido frente al generador de imágenes Nano Banana de Google. La combinación de mayor velocidad, mejor edición selectiva y una experiencia integrada busca atraer tanto a creadores ocasionales como a profesionales.