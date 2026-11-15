ChatGPT Wallet permite a la IA pagar tus compras sin ver el número de tu tarjeta

Hasta ahora podías pedirle a ChatGPT que comparase precios o encontrase un hotel, pero el último paso seguía siendo tuyo. C

on ChatGPT Wallet, OpenAI permite que sus agentes completen el pago, siempre que tú lo apruebes. El comercio recibe una credencial de pago que sustituye al número real de tu tarjeta, y el agente tampoco ve ese número.

La función llega a Dots, los agentes de OpenAI que trabajan con su propio ordenador en la nube. Su despliegue es gradual y empieza con los suscriptores de ChatGPT Pro en Estados Unidos. Por ahora, OpenAI no ha anunciado su llegada a España.

Cómo paga ChatGPT Wallet sin mostrar tu tarjeta

Primero se añade una tarjeta de crédito compatible a través de un formulario seguro. Los datos se introducen ahí, no en la conversación con el agente. Es un monedero separado del método de pago que se usa para abonar la suscripción a ChatGPT.

Imagina que le pides a tu dot que encuentre un hotel. Cuando llega el momento de pagar, te muestra el comercio, lo que vas a contratar, el importe total y la tarjeta seleccionada. Puedes revisar los detalles y aceptar en un dispositivo compatible con un sistema biométrico, como Face ID o Touch ID. Sin ese visto bueno, el agente no puede completar ese pago con Wallet.

Tras la aprobación, la red de pagos emite un token: una credencial con su propio número de tarjeta, fecha de caducidad y código de seguridad. La tienda procesa esos datos sustitutivos y el cargo acaba en la tarjeta que elegiste. Según OpenAI, conservas las recompensas de tu tarjeta y la protección que ofrezca para disputas que cumplan sus condiciones.

OpenAI ha desarrollado la función con American Express, Mastercard y Visa. En el lanzamiento exige ser mayor de edad, vivir en Estados Unidos y contar con una tarjeta de crédito elegible emitida en ese país y con dirección de facturación estadounidense. Las tarjetas de débito quedan fuera y el sistema solo funciona en conversaciones con un dot.

Aprobar el pago no equivale a confirmar el pedido

El visto bueno biométrico permite al agente continuar, pero no significa que la tienda haya aceptado el pedido. La guía de OpenAI recomienda comprobar la confirmación del comercio si el resultado no está claro. Repetir el intento antes de hacerlo podría acabar en un pedido duplicado.

Hay un matiz si contratas una suscripción. Si aceptas pagos periódicos durante la aprobación, la tienda puede conservar la credencial y volver a cobrarte según esas condiciones. Quitar la tarjeta de ChatGPT Wallet impide nuevos pagos con ella a través del agente, pero no cancela una suscripción ya contratada. Para cancelarla hay que acudir al comercio.

La otra limitación es que el sistema no funciona necesariamente en todas las tiendas. Un sitio puede bloquear al agente, y los sistemas de pago o de prevención del fraude pueden rechazar la operación. OpenAI ha publicado una guía para que los comercios puedan reconocer estas compras.

Más adelante, OpenAI quiere permitir que el usuario autorice por adelantado determinados gastos, con límites por importe, categoría o periodo. No ha dado una fecha para esa opción. De momento, el reparto de tareas es sencillo: el agente busca, prepara el pedido y, solo cuando tú das el visto bueno, intenta completar el pago.