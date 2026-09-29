OpenAI presenta Dots: agentes de IA con su propio ordenador que trabajan mientras tú no estás

¿Y si pudieras dejar un proyecto en manos de un asistente de IA y volver más tarde para revisar lo que ha avanzado? OpenAI ha presentado Dots, agentes persistentes con su propio ordenador en la nube, capaces de realizar tareas de varios pasos y mantener el trabajo en marcha mientras su usuario está ausente.

La propuesta lleva la inteligencia artificial hacia una colaboración continuada: un Dot puede trabajar con aplicaciones conectadas, conservar el contexto de un proyecto y regresar con resultados, dudas o solicitudes de aprobación. El anuncio combina esa autonomía con permisos y controles para las acciones sensibles, además de una futura variante especializada para empresas.

Un ordenador en la nube para llevar los proyectos adelante

La diferencia más visible de Dots está en su forma de trabajar: cada agente dispone de un ordenador propio en la nube, un navegador y acceso a las aplicaciones conectadas. Eso le permite encadenar pasos dentro de un proyecto y continuar con el trabajo encargado aunque su usuario se haya ausentado.

OpenAI plantea que un Dot pueda hacerse cargo de un proyecto y avanzar en varias tareas a la vez. Al terminar una parte del trabajo, puede volver con un resultado, plantear una pregunta o pedir una aprobación, en lugar de depender de que el usuario vaya indicando continuamente cuál es el siguiente paso.

La compañía quiere que estos asistentes aprendan con el tiempo las preferencias, la forma de trabajar y el nivel de exigencia de cada persona. El objetivo es que la colaboración mantenga continuidad y que las instrucciones sobre un proyecto no tengan que reconstruirse desde cero en cada conversación.

El ordenador remoto también define dónde se ejecuta ese trabajo. El equipo y los archivos personales del usuario permanecen separados por defecto, y conectar el agente a un portátil requiere permiso explícito. La propuesta se suma al interés por herramientas capaces de actuar sobre interfaces, como Violoop, el dispositivo con IA que observa la pantalla y realiza tareas, aunque Dots parte de su propio entorno en la nube.

GPT-6 Astra y más de 4.000 aplicaciones conectadas

Dots utiliza GPT-6 Astra como motor de inteligencia artificial. Sobre esa base, OpenAI añade un entorno de trabajo persistente y las conexiones necesarias para que el agente pueda consultar información y realizar tareas a través de distintos servicios.

El ecosistema de plugins de OpenAI permite conectar los agentes con más de 4.000 aplicaciones. Esa cifra describe las posibilidades de integración, pero el acceso efectivo de cada Dot depende de las aplicaciones que el usuario elija habilitar y de los permisos que les conceda.

La comunicación tampoco queda limitada a una sola ventana. Los usuarios pueden interactuar con sus Dots desde ChatGPT, Slack y Microsoft Teams, además de hablar con ellos por voz, algo que permite incorporar al asistente a distintos momentos de la jornada.

Según OpenAI, el agente conserva el contexto del proyecto entre esos canales y puede contactar con el usuario cuando necesita información adicional o una decisión. Así, una conversación iniciada en ChatGPT puede continuar desde otra herramienta sin perder el hilo del trabajo en curso.

De corregir errores a preparar contenidos y propuestas comerciales

Para los desarrolladores, OpenAI propone un flujo que empieza al revisar los comentarios de los clientes e identificar los errores más frecuentes. A partir de ahí, un Dot podría preparar correcciones, probarlas y abrir solicitudes de incorporación de cambios para revisión humana, dejando la decisión de integrarlas en manos del equipo.

En los equipos de producto, el agente podría mantener actualizados los materiales de un lanzamiento cuando cambian los requisitos. En investigación, la idea es repetir análisis al recibir nuevos datos y preparar los resultados; una de las demostraciones muestra cómo un Dot revisa datos de pruebas, actualiza un análisis y redacta un correo con las conclusiones para que una persona lo apruebe.

Los creadores de contenido también aparecen entre los destinatarios. Un Dot puede partir de la transcripción de una entrevista para preparar clips de vídeo, notas del programa y borradores para redes sociales, y después revisar esos materiales a partir de los comentarios que reciba.

En ventas, el ejemplo reúne varias tareas: comprobar los requisitos del cliente, revisar el historial de la cuenta, construir una prueba de concepto de una integración y actualizar la propuesta cuando evoluciona el proyecto. OpenAI insiste en que el usuario sigue siendo responsable de revisar el trabajo y aprobar los compromisos, un punto especialmente relevante cuando el resultado puede afectar a un cliente o a una operación comercial.

Permisos y aprobaciones para decidir hasta dónde llega el agente

La autonomía de Dots está condicionada por los accesos que se le concedan. El usuario elige las aplicaciones disponibles y puede definir reglas que permitan acciones automáticamente, exijan aprobación o las bloqueen, ajustando qué puede hacer el asistente dentro de cada servicio.

OpenAI afirma que su sistema revisa las acciones que podrían afectar a las cuentas o divulgar información. Determinadas tareas sensibles, como cambiar una contraseña, deben realizarlas siempre las personas, incluso aunque el agente esté autorizado para ejecutar otras partes del trabajo.

Para los sitios web compatibles, Dots puede utilizar contraseñas guardadas al iniciar sesión. Según la compañía, ese mecanismo permite autenticarse sin exponer las contraseñas al modelo de IA, de modo que usar una credencial no implica que su contenido se entregue al modelo.

También hay una distinción importante cuando el usuario no está trabajando activamente con el agente. En ese escenario, Dots puede realizar lo que OpenAI llama investigación proactiva: buscar información o trabajo de preparación que pueda resultar útil. Ese modo está limitado a la lectura y no permite enviar mensajes, modificar contenido en aplicaciones conectadas ni controlar el navegador o el ordenador del usuario.

Dots especializados para empresas y colaboración con Microsoft

Además de los asistentes personales, OpenAI está mostrando una versión preliminar de Dots especializados para organizaciones. La propuesta es asignarles identidades propias, credenciales y acceso a sistemas concretos de la empresa, con responsabilidades más delimitadas.

Entre los ejemplos figuran compras, procesamiento de facturas, marketing por correo electrónico, atención al cliente y contratación comercial. En estos casos, el rol del agente se define alrededor de un proceso específico y de los sistemas que necesita utilizar para llevarlo a cabo.

OpenAI prevé desarrollar esta vertiente mediante proyectos piloto centrados en casos concretos. Trabajará directamente con las empresas para establecer el papel del Dot, sus herramientas y el proceso de aprobación, por lo que se trata de una propuesta en fase de desarrollo y validación con organizaciones.

La compañía también colabora con Microsoft para integrar esos Dots especializados con los controles de gobierno y seguridad de Microsoft Agent 365. Esa integración busca encajar los agentes dentro de los mecanismos con los que las empresas administran y supervisan el acceso a sus sistemas.

Disponibilidad, suscripciones y límites de uso de Dots

El despliegue de Dots comienza el 29 de septiembre de 2026 en ChatGPT para usuarios de Pro y Business Premium en los mercados admitidos. El anuncio no presenta la disponibilidad como universal, así que contar con una de esas suscripciones no permite dar por hecho que el servicio esté habilitado en cualquier país.

Los usuarios de Enterprise también pueden probar la beta cuando su administrador la active. Esa posibilidad incluye los espacios de trabajo de Education y Healthcare, y depende de la decisión de la organización de habilitar la función.

Las suscripciones Pro y Business Premium incluyen un Dot sin coste adicional. OpenAI señala que esos planes también incorporan una asignación de uso para tareas más intensivas y que, durante el primer mes tras el lanzamiento, los límites serán más altos, aunque el texto del anuncio no detalla cantidades concretas.

Más adelante será posible añadir otros Dots y aumentar su velocidad de funcionamiento o la cantidad de trabajo que pueden completar cada mes. Por ahora, la propuesta combina continuidad entre proyectos, herramientas y canales con un sistema de permisos: su utilidad dependerá de lo que se le encargue y de los accesos concedidos, mientras que las revisiones y los compromisos siguen requiriendo la intervención del usuario según corresponda.