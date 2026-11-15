Ring Drone Cam: la cámara de seguridad que patrulla tu casa volando

Si el sensor de una puerta te avisa mientras estás fuera, una cámara fija solo puede mostrarte lo que ocurre delante de su objetivo. La Ring Drone Cam propone otra forma de comprobarlo: despega de su base, vuela hasta un punto que hayas configurado y te muestra en directo qué está pasando.

Ring, la marca de seguridad doméstica de Amazon, ha presentado el dron como parte de su nueva gama Ring Robotics. Está pensado exclusivamente para interiores y recupera la idea de la Always Home Cam que la compañía mostró en 2020. Esta vez hay un precio y una fecha prevista, aunque el estreno se limita a Estados Unidos.

Cómo patrulla la Ring Drone Cam

Para crear el mapa inicial, hay que llevar el dron en la mano por las habitaciones que se quieran cubrir. El sistema AI Pilot combina las cámaras, los sensores y el procesamiento en la nube para generar un plano y sugerir puntos desde los que mirar, como una entrada o un pasillo. Esos puntos se pueden cambiar desde la app de Ring.

Una vez configurado, puedes enviar el dron a un punto del mapa, iniciar una ronda desde el móvil o programar recorridos. También puede despegar cuando se activa una cámara, un sensor o una alarma de Ring que hayas vinculado. En ese caso se dirige al punto que hayas asociado a ese aviso.

Según Amazon, el dron calcula el recorrido y esquiva obstáculos sobre la marcha. La idea tiene sentido para comprobar algo concreto, pero sigue habiendo un límite físico: si la puerta de una habitación está cerrada, tendrá que mirar desde el pasillo.

La cámara graba vídeo 2K (1.920 × 1.920 píxeles) con un campo de visión de 148°. El dron puede girar sobre sí mismo para mirar alrededor y, si hay poca luz, enciende dos focos LED. Ilumina la estancia con luz visible en vez de recurrir a la visión nocturna por infrarrojos.

Ocho minutos de vuelo y sin grabación continua

La ficha de Ring anuncia hasta ocho minutos por vuelo en condiciones controladas. Cuando termina el recorrido o la batería está baja, el dron vuelve a la base para recargarse. Solo graba mientras está en el aire; al acoplarse deja de grabar y su cámara se apaga.

Tampoco tiene micrófono ni altavoz, así que no recoge sonido ni permite hablar con quien esté en casa. Ring dice que los vídeos quedan protegidos por su sistema de cifrado TAKE. Para guardar grabaciones en la nube o programar patrullas hace falta una suscripción compatible a Ring Protect.

La conexión también marca la diferencia con una cámara convencional. El dron utiliza Wi-Fi de 2,4 o 5 GHz y necesita cobertura en las zonas por las que vuela. The Verge, que lo vio en funcionamiento, señala que si pierde la conexión durante el vuelo, aterriza.

Por eso encaja mejor como complemento de una alarma o de una cámara fija. Una Ring Spotlight Cam, por ejemplo, se queda vigilando un lugar concreto. La Drone Cam sirve para echar un vistazo a otro punto cuando surge un aviso, pero no registra lo que ocurre mientras está en la base.

Precio y disponibilidad de la Ring Drone Cam

Amazon prevé comenzar los envíos en Estados Unidos el 27 de enero de 2027, con un precio de 249,99 dólares. La base de carga viene incluida.

El calendario está condicionado a la autorización de la FCC, que seguía pendiente cuando se presentó el dispositivo. La web de Ring permite solicitar un aviso por correo cuando esté disponible.

Por ahora no hay fecha ni precio para España. El anuncio estadounidense tampoco incluye un calendario para otros mercados.

Ring ha presentado junto al dron la Rover Cam, un robot terrestre orientado a negocios. Ambos pueden desplazarse hasta donde ocurre algo, pero la Drone Cam está pensada para comprobaciones breves dentro de casa.