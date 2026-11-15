GTA VI y la «gripe de GTA»: ¿se pedirá medio mundo el día libre para jugar?

Grand Theft Auto VI llega el jueves 19 de noviembre a PS5 y Xbox Series X|S, trece años después del estreno de GTA V. Y, antes de que se pueda jugar, ya circula una predicción llamativa: tanta gente se pedirá el día libre para volver a Vice City que el lanzamiento se notará en la economía.

La historia ha recuperado un apodo de 2013, la «gripe de GTA», que alude a quienes dicen estar enfermos para quedarse en casa jugando. Pero entre los titulares también se cuentan personas que piensan cogerse vacaciones. Mezclar ambos grupos es el primer problema cuando se intenta medir el fenómeno.

De dónde sale la «gripe de GTA»

Parte del ruido lo alimentó Strauss Zelnick, consejero delegado de Take-Two, la editora del juego. En abril bromeó con que muchos trabajadores llamarían para decir que estaban enfermos el día del estreno. La ocurrencia encajaba con la fama de GTA V y pronto encontró eco en la prensa.

Una plataforma de gestión laboral ha afirmado que las peticiones de vacaciones para ese día han subido un 29 % frente al año anterior. El dato procede de los usuarios de esa plataforma, así que no permite extrapolar el aumento a todos los trabajadores.

Otra cifra que ha circulado es la de 1.000 millones de dólares en productividad perdida en Estados Unidos. Es una estimación previa al estreno, no una pérdida observada. Para sostenerla habría que saber cuántas personas faltaron por el juego y cuánto trabajo se dejó realmente de hacer, en vez de adelantarse o recuperarse otro día.

Lo que sí está confirmado es el calendario. Rockstar mantiene el estreno el 19 de noviembre y ya ha habilitado la descarga anticipada para las reservas digitales. Si tienes pensado jugar nada más salir, aquí tienes cómo precargar GTA VI y cuánto espacio necesitas.

El conflicto laboral que coincide con el estreno

Mientras se discute cuántos jugadores se tomarán el día libre, el lanzamiento coincide con un conflicto laboral dentro del estudio que desarrolló el juego. En 2025, Rockstar despidió a 34 trabajadores en el Reino Unido y Canadá. Parte de los afectados en Escocia impugnó los despidos ante un tribunal laboral de Glasgow.

El sindicato Independent Workers’ Union of Great Britain sostiene que los despidos estuvieron relacionados con la actividad sindical. Rockstar rechaza esa acusación y afirma que se debieron a la divulgación de información confidencial. Son las posiciones de las partes en un litigio todavía abierto.

Entre los despedidos está Will Mesilane, un desarrollador australiano que trabajó dos años en GTA VI. Contó al diario que, tras perder su empleo en Edimburgo, su pareja dejó el suyo y ambos regresaron a Australia.

Según el calendario recogido por el periódico, las alegaciones finales están previstas para el 17 y el 18 de noviembre. Para los jugadores, la cuenta atrás acaba al día siguiente con el regreso a Vice City. Para quienes participaron en el desarrollo y han impugnado su despido, esa misma semana marca el inicio de otra espera: la de la resolución del tribunal.