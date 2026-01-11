Condenado por grabar un encuentro íntimo con smart glasses sin consentimiento

Un hombre de 47 años ha evitado la cárcel tras grabar en secreto un encuentro íntimo con una mujer usando unas gafas inteligentes y enviarle posteriormente el material sin su consentimiento.

El caso, juzgado en Inglaterra, reabre el debate sobre la privacidad, el consentimiento explícito y los riesgos del uso de dispositivos wearables con capacidad de grabación.

Un encuentro consensuado que derivó en una denuncia

Los hechos se remontan a una cita acordada a través de una aplicación de contactos. Tras conocerse, David Williams y la mujer mantuvieron una relación sexual consensuada en el The Park Royal Hotel. Lo que la víctima desconocía era que el hombre estaba grabando el encuentro con unas gafas inteligentes, sin informarle ni solicitar autorización expresa.

Al día siguiente, tras recibir un mensaje de agradecimiento por el “buen rato”, Williams envió a la mujer dos vídeos explícitos y una fotografía, todo captado durante el encuentro. Fue entonces cuando ella se percató de la grabación no consentida y acudió a la policía.

Grabación sin consentimiento y envío del material

La denunciante declaró que nunca supo que estaba siendo grabada y que no dio su consentimiento para ello. El acusado admitió que no avisó de la grabación, aunque afirmó que pensó que la mujer podría “sentir satisfacción” al ver el vídeo posteriormente.

La policía consideró que se trataba de un caso de voyeurismo, al haberse registrado un acto privado sin consentimiento. Williams reconoció los hechos ante el tribunal y aceptó su culpabilidad.

La sentencia y las sanciones impuestas

El caso se resolvió en el Warrington Magistrates’ Court, donde el juez de distrito John McGarva describió la situación como un conjunto de “circunstancias inusuales”. Finalmente, el acusado evitó la pena de prisión y fue sancionado con una multa de 800 libras (920 euros), un recargo adicional de 320 libras (370 euros) y 85 libras (110 euros) en concepto de costas judiciales.

El juez subrayó que, aunque existieron conversaciones previas “en términos generales” sobre la posibilidad de grabar, no hubo un consentimiento específico y claro. También reconoció que no detectó mala fe ni intención de ocultar los hechos, ya que el material fue enviado inmediatamente después del mensaje de la mujer.

El papel del consentimiento explícito

Durante la vista, el magistrado insistió en que este tipo de situaciones requieren una comunicación mucho más cuidadosa para asegurar que ambas partes comparten el mismo entendimiento. En este caso, esa claridad no existió y la víctima se sintió afectada por lo ocurrido.

La defensa argumentó que el acusado creyó erróneamente que la grabación sería aceptada, pero reconoció que debió pedir permiso de forma explícita antes de utilizar cualquier dispositivo de grabación.

Un precedente sobre privacidad y tecnología wearable

El caso pone el foco en los riesgos asociados a las gafas inteligentes y otros dispositivos capaces de grabar audio y vídeo de forma discreta. Aunque estas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades, también plantean serios desafíos legales y éticos cuando se usan en contextos íntimos.

El tribunal tuvo en cuenta que Williams no tenía antecedentes penales y que mostró arrepentimiento por sus actos. Aun así, el juez recalcó que se trató de “una dura lección” sobre la importancia del consentimiento y el respeto a la intimidad.

Un aviso claro sobre el uso de cámaras ocultas

La resolución del caso deja claro que grabar encuentros privados sin autorización puede acarrear consecuencias penales, incluso cuando existe consentimiento para el acto en sí. La diferencia entre una conversación vaga y un consentimiento explícito puede ser determinante ante la ley, especialmente cuando entran en juego tecnologías cada vez más discretas y potentes.