KRATOS 2: LALIGA presume de ofensiva antipiratería con más de 27.000 URLs retiradas

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LALIGA ha vuelto a sacar músculo en su cruzada contra la piratería audiovisual. La patronal del fútbol español ha anunciado su participación en KRATOS 2, una operación internacional apoyada por Europol que se ha saldado con 29 detenciones, 9 grupos criminales desmantelados y más de 27.000 URLs ilegales retiradas.

La operación supone un golpe importante contra redes dedicadas a distribuir contenidos protegidos mediante IPTV ilegal y plataformas de streaming no autorizadas.

LALIGA presume de una nueva ofensiva internacional contra la piratería

La operación KRATOS 2 se desarrolló entre septiembre de 2025 y abril de 2026 con la participación de autoridades policiales de varios países europeos, además de Reino Unido y Estados Unidos. El objetivo era atacar la infraestructura que permite la distribución ilegal de contenidos audiovisuales, especialmente retransmisiones deportivas, películas y canales de televisión premium.

LALIGA ha participado como socio estratégico del sector audiovisual y antipiratería, dentro de una colaboración más amplia en la que también han intervenido organismos y empresas como BeIN Media Group, UEFA, AAPA o Irdeto, entre otros actores del sector.

Según los datos comunicados, la operación ha permitido identificar a 86 sospechosos, realizar 148 registros domiciliarios, desmantelar 9 grupos criminales organizados y efectuar 29 detenciones. Además, se han remitido 59 casos a autoridades judiciales y permanecen abiertas 72 investigaciones penales.

Las cifras son llamativas, pero también reflejan algo que LALIGA suele utilizar como argumento central en su discurso: la piratería audiovisual ya no es solo una cuestión de páginas web que aparecen y desaparecen, sino de estructuras técnicas más complejas, distribuidas en varios países y capaces de operar con cierta sofisticación.

Más de 27.000 URLs retiradas y cientos de miles de objetos infractores

Uno de los grandes resultados de KRATOS 2 ha sido la retirada de 27.332 URLs ilegales, además del reporte de 169 dominios y la identificación de 722.961 objetos infractores.

La colaboración con socios privados del sector permitió ampliar todavía más el alcance de la operación. En total, se identificaron 4.370 nuevos dominios vinculados a actividades de piratería, 18.331 direcciones IP asociadas a servicios ilegales, 397.384 URLs reportadas para suspensión o retirada y 126.979 objetos infractores adicionales.

Estas cifras muestran la magnitud del ecosistema de IPTV ilegal y streaming no autorizado. También confirman que el cierre de una web concreta suele ser solo una solución temporal, porque muchas de estas redes están diseñadas precisamente para reaparecer bajo otros dominios, servidores o marcas.

Por eso, las autoridades no se habrían centrado únicamente en retirar enlaces, sino en investigar quién estaba detrás de la gestión, comercialización y operación técnica de estas plataformas.

El discurso de LALIGA: crimen organizado, malware y robo de datos

LALIGA insiste en que la piratería audiovisual no solo perjudica a los titulares de derechos, sino que también supone un riesgo para los usuarios. Según la patronal, estos servicios ilegales pueden exponer a quienes los usan a malware, spyware, robo de datos y otras formas de explotación online.

Es un argumento razonable y, en muchos casos, cierto. Las plataformas ilegales de IPTV no son servicios altruistas creados para que el aficionado vea fútbol gratis. Muchas funcionan como negocios opacos que cobran cuotas, capturan datos, instalan aplicaciones de dudosa procedencia o redirigen tráfico hacia páginas peligrosas.

El problema es que LALIGA suele presentar esta realidad como si fuera la única explicación del fenómeno. Sí, hay redes criminales detrás de muchas plataformas pirata. Sí, hay riesgos de seguridad. Sí, existe un perjuicio económico para el deporte, las televisiones y los propietarios de derechos. Pero también hay un mercado legal cada vez más fragmentado, caro y confuso, que empuja a una pequeña parte de los usuarios a buscar atajos.

KRATOS 2 demuestra sofisticación policial, no una solución definitiva

Uno de los aspectos más relevantes de KRATOS 2 es que las investigaciones no se limitaron al cierre de páginas visibles para el usuario final. Según la información difundida, las autoridades intentaron mapear el ecosistema delictivo completo: responsables técnicos, vendedores, gestores de plataformas, dominios, direcciones IP e infraestructura distribuida en varios países.

Este enfoque es más ambicioso que el simple bloqueo de webs y puede tener un impacto real sobre redes organizadas. Desmantelar grupos, identificar sospechosos y llevar casos ante autoridades judiciales es más efectivo que retirar enlaces que pueden reaparecer en cuestión de horas.

Aun así, conviene no confundir impacto con solución definitiva. La propia magnitud de las cifras —cientos de miles de URLs y objetos infractores— evidencia que el ecosistema pirata es enorme, flexible y difícil de erradicar solo con represión.

Además, cuanto más se endurecen las medidas de bloqueo, más riesgo existe de afectar a terceros, generar errores o abrir debates sobre proporcionalidad, privacidad y control del tráfico en internet. LALIGA suele hablar mucho de seguridad y protección del usuario, pero menos de los posibles efectos colaterales de una estrategia antipiratería cada vez más agresiva.