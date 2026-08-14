Google deja quitar la marca de agua de las imágenes creadas con Gemini… pero no en la UE

Google está introduciendo un cambio importante en Gemini para quienes utilizan sus herramientas de inteligencia artificial generativa. La nueva versión Gemini Spark 3.7 Flash permite desactivar la marca de agua visible que hasta ahora aparecía en una esquina de determinados contenidos creados mediante IA.

La novedad afecta a imágenes generadas con Nano Banana, vídeos creados con Omni y contenidos musicales generados mediante Lyria. Hasta ahora, Gemini añadía automáticamente una identificación visible para dejar claro que el contenido había sido generado mediante inteligencia artificial.

Eso sí, eliminar esa pequeña marca de la esquina no significa que el archivo deje de estar identificado internamente como contenido generado por IA. Google mantiene otros sistemas de trazabilidad invisibles, de manera que la procedencia del contenido sigue pudiendo verificarse aunque el usuario opte por una apariencia visual más limpia.

Gemini permite eliminar la marca de agua visible

La principal novedad de Gemini Spark 3.7 Flash es bastante sencilla de entender: el usuario puede decidir si quiere que aparezca o no la marca de agua visible en los contenidos que genere a partir de ahora. La opción viene activada por defecto, por lo que quienes prefieran mantenerla no tendrán que modificar ningún ajuste.

El cambio resulta especialmente interesante para imágenes. Las creaciones realizadas mediante Nano Banana podían mostrar hasta ahora una pequeña identificación en una de las esquinas, algo que, aunque discreto, podía resultar molesto al utilizar la imagen como fondo de pantalla, dentro de una presentación o como recurso gráfico.

La misma posibilidad se extiende también a los vídeos generados con Omni y a los contenidos musicales asociados a Lyria. Google parece apostar así por separar con mayor claridad la identificación visible del contenido de los mecanismos técnicos que permiten determinar posteriormente su origen.

La configuración, además, no tiene que modificarse cada vez que se crea un archivo. La preferencia elegida se aplica automáticamente a futuras generaciones, independientemente de que se trate de imágenes, vídeos o contenido musical compatible con esta función.

Rolling out over the next few days, you can decide if your image, video, and music creations made with Gemini will have visible watermarks. Invisible SynthID watermarks and C2PA metadata will always stay embedded in the background. Simply go to your settings and toggle “Show… https://t.co/b0tHkwnFBU — Google Gemini (@GeminiApp) August 14, 2026

Quitar la marca visible no elimina SynthID ni los metadatos C2PA

Aunque visualmente el contenido pueda quedar completamente limpio, Google no está eliminando sus sistemas de identificación internos. La marca invisible SynthID continúa integrada en los archivos, por lo que sigue existiendo una forma técnica de detectar que un determinado contenido ha sido creado mediante herramientas de inteligencia artificial de Google.

SynthID es precisamente uno de los mecanismos que Google utiliza para introducir información imperceptible para el usuario dentro del contenido generado. A diferencia de una pequeña etiqueta colocada en una esquina, no altera de forma evidente la imagen, el vídeo o el audio, pero puede utilizarse posteriormente para comprobar su procedencia.

Además, los archivos mantienen también los metadatos C2PA, un estándar diseñado para proporcionar información sobre el origen y las modificaciones realizadas sobre contenidos digitales. En otras palabras, quitar la marca visible no convierte automáticamente una creación de Gemini en un archivo sin trazabilidad.

Este matiz es importante porque el cambio de Google afecta principalmente a la presentación estética. Lo que desaparece es la señal visible para el usuario, mientras que los mecanismos de identificación y autenticidad permanecen funcionando en segundo plano.

La opción no estará disponible en todos los países

Google introduce una excepción relevante en aquellos mercados donde la legislación obliga a identificar visualmente determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial. Según la información disponible, la posibilidad de eliminar la marca visible no funcionará en China, Corea del Sur ni en los países de la Unión Europea cuando exista una obligación legal de mantenerla.

Esto significa que dos usuarios con la misma versión de Gemini podrían encontrar un comportamiento diferente dependiendo del país en el que utilicen el servicio. La configuración queda condicionada a los requisitos legales de cada región, por lo que la posibilidad de ocultar la marca no puede considerarse una función universal.

Para los usuarios que sí tengan acceso a la característica, el proceso es sencillo. Basta con dirigirse a Ajustes > Mostrar marca de agua dentro de Gemini y activar o desactivar el correspondiente interruptor. La decisión se aplicará después automáticamente a las nuevas creaciones.

Google está desplegando la nueva opción de manera progresiva. La función ya ha comenzado a llegar a los usuarios y debería estar disponible ampliamente durante los próximos días, aunque, como ocurre habitualmente con este tipo de lanzamientos, puede tardar algo más en aparecer en algunas cuentas.