HyperOS 4 ya está aquí: Xiaomi inicia la beta con Android 17 y un gran rediseño

Xiaomi ya ha dado el pistoletazo de salida a una de sus actualizaciones de software más importantes del año. La beta de HyperOS 4 basada en Android 17 ha comenzado a llegar a sus primeros dispositivos en China, después de que la compañía anunciase oficialmente el programa de pruebas y desvelase algunas de las novedades que acompañarán a esta nueva generación de su sistema operativo.

El despliegue inicial es todavía bastante limitado, pero sirve para conocer hacia dónde quiere llevar Xiaomi la experiencia de sus móviles y tablets durante los próximos meses. Entre las novedades hay mejoras de rendimiento, cambios en las animaciones, nuevas funciones de inteligencia artificial y un llamativo lenguaje visual denominado «soft-light glass», que recuerda inevitablemente a las interfaces translúcidas que Apple ha popularizado recientemente.

La compañía china ha confirmado que más de 20 dispositivos participarán en las pruebas de HyperOS 4 durante agosto y septiembre de 2026. Sin embargo, no todos recibirán las novedades al mismo tiempo ni tendrán acceso inicialmente a todos los efectos gráficos, ya que algunas características requieren una potencia de procesamiento determinada.

Por ahora, el programa está centrado en China y Xiaomi todavía no ha puesto fecha concreta a una beta internacional. Aun así, todo apunta a que el siguiente paso será ampliar las pruebas fuera de su mercado doméstico, algo especialmente interesante para quienes estén esperando Android 17 en móviles y tablets Xiaomi.

HyperOS 4 comienza a llegar a los primeros Xiaomi

Aunque Xiaomi había anunciado previamente su programa beta, la primera oleada de HyperOS 4 ya ha comenzado oficialmente. La compañía ha confirmado que ocho dispositivos están recibiendo las primeras compilaciones de prueba, todos ellos pertenecientes a la gama alta reciente o al segmento de tablets premium.

Entre los primeros afortunados se encuentran los Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17. A ellos se suman los Redmi K90 y Redmi K90 Pro Max, además de las tablets Xiaomi Pad 8 y Xiaomi Pad 8 Pro.

La selección no resulta demasiado sorprendente. Xiaomi suele comenzar sus grandes actualizaciones por los dispositivos más potentes y recientes, ya que son los que cuentan con hardware suficiente para probar todas las novedades sin demasiadas limitaciones y permiten detectar errores antes de que el software llegue a modelos más modestos.

En el caso del Xiaomi 17, estamos además ante uno de los modelos de referencia de la última generación de la compañía. HyperOS 4 debería convertirse en una pieza importante para prolongar la vida comercial de toda la familia Xiaomi 17 y ofrecer una experiencia más pulida sobre Android 17.

Más rendimiento, menos carga y animaciones más fluidas

Uno de los principales focos de HyperOS 4 está en aquello que no siempre se aprecia a simple vista: el funcionamiento interno del sistema. Xiaomi asegura haber introducido cambios importantes en el núcleo de HyperOS para reducir la carga general del sistema y conseguir que las aplicaciones y procesos cotidianos respondan con mayor rapidez.

La compañía también habla de mejoras en la precarga de memoria. En la práctica, este tipo de optimizaciones debería permitir que las aplicaciones que utilizamos con frecuencia estén listas antes y que cambiar entre ellas resulte más rápido, especialmente en terminales con una cantidad elevada de RAM.

Las animaciones también han recibido atención. Xiaomi quiere que abrir aplicaciones, cambiar de pantalla o desplegar diferentes elementos de la interfaz produzca una sensación más natural y consistente. El objetivo no parece ser únicamente mejorar los tiempos de respuesta, sino hacer que todo el sistema transmita una mayor sensación de fluidez.

Naturalmente, habrá que esperar a las pruebas con la versión estable para comprobar hasta qué punto estas mejoras se traducen en diferencias perceptibles respecto a HyperOS 3. Las primeras betas están pensadas precisamente para detectar problemas de rendimiento, incompatibilidades y comportamientos inesperados antes de iniciar un despliegue mucho más amplio.

«Soft-light glass»: Xiaomi también apuesta por las transparencias

El cambio visual más llamativo de HyperOS 4 tiene nombre propio: «soft-light glass». Se trata de una nueva estética basada en transparencias, desenfoques, reflejos suaves y superficies que parecen construidas con capas de cristal, especialmente visibles en elementos como el centro de control.

La inspiración resulta bastante evidente. Durante los últimos años, las interfaces móviles han ido recuperando gradualmente los efectos translúcidos, y Xiaomi parece querer llevar esta idea mucho más lejos en HyperOS 4. El resultado recuerda en ciertos aspectos a la filosofía de «Liquid Glass» utilizada por Apple, aunque la compañía china busca darle su propia personalidad.

No se trata únicamente de colocar fondos transparentes detrás de algunos botones. Los nuevos efectos buscan aportar profundidad y separar visualmente diferentes capas de información, haciendo que menús, paneles y controles parezcan flotar sobre el contenido que aparece debajo.

Este tipo de diseño también tiene un coste técnico. Los desenfoques en tiempo real, las transparencias y determinadas animaciones requieren bastante más potencia gráfica que una interfaz basada principalmente en colores planos, y eso explica por qué Xiaomi no activará inicialmente «soft-light glass» en todos los dispositivos compatibles con HyperOS 4.

El nuevo diseño estará limitado inicialmente a los chips más potentes

Xiaomi ha confirmado que «soft-light glass» tendrá requisitos de hardware específicos durante la fase beta. En un primer momento, la nueva interfaz estará disponible en dispositivos equipados con Snapdragon 8 Elite o procesadores superiores, MediaTek Dimensity 9500 o posteriores y chips Xring O1 o más avanzados.

La decisión permite a Xiaomi probar la experiencia en dispositivos con margen de potencia suficiente antes de comenzar a optimizarla para terminales más antiguos. Esto no significa necesariamente que todos los teléfonos que queden fuera inicialmente vayan a perderse el nuevo diseño para siempre.

De hecho, la compañía ha adelantado que pretende ampliar la compatibilidad una vez concluya la primera fase de pruebas. Entre los modelos que Xiaomi menciona como candidatos para recibir posteriormente estos efectos aparecen dispositivos como el Redmi K70 y el Xiaomi 13, lo que abre la puerta a una disponibilidad bastante más extensa.

Será interesante comprobar qué compromisos realiza Xiaomi para llevar estas transparencias a hardware menos reciente. Reducir la intensidad del desenfoque, simplificar algunas animaciones o limitar determinados efectos podría permitir conservar buena parte de la nueva estética sin penalizar demasiado el rendimiento o el consumo energético.

La inteligencia artificial gana protagonismo con MiMo V2

HyperOS 4 tampoco se limita a un lavado de cara. Xiaomi está reforzando la presencia de la inteligencia artificial mediante la integración de su modelo MiMo V2, que debería servir como base para distintas funciones inteligentes repartidas por el sistema y las aplicaciones de la compañía.

El movimiento encaja con lo que están haciendo prácticamente todos los grandes fabricantes de smartphones. La inteligencia artificial ya no se plantea como una aplicación aislada, sino como una capa transversal capaz de intervenir en búsquedas, edición de imágenes, creación de contenido, productividad y gestión de información personal.

Por ahora, Xiaomi no ha detallado internacionalmente todas las posibilidades que ofrecerá MiMo V2 dentro de HyperOS 4. Además, es muy posible que algunas funciones disponibles en China difieran de las que finalmente lleguen a Europa, tanto por los servicios utilizados como por cuestiones regulatorias y de privacidad.

La estrategia, en cualquier caso, parece clara. Xiaomi quiere que HyperOS evolucione desde una simple capa de personalización de Android hacia un ecosistema donde teléfonos, tablets y otros dispositivos compartan servicios inteligentes y puedan intercambiar información de una forma cada vez más transparente para el usuario.

Privacidad y ecosistema también forman parte de HyperOS 4

Además de las mejoras visuales y de rendimiento, Xiaomi asegura haber trabajado en nuevas funciones relacionadas con la privacidad. La compañía no ha centrado el anuncio inicial en enumerar cada cambio, pero sí sitúa la protección de los datos como uno de los pilares de esta generación de HyperOS.

La privacidad se ha convertido en un apartado particularmente importante ahora que los sistemas operativos integran cada vez más herramientas de inteligencia artificial. Muchas de estas funciones necesitan acceder a fotografías, documentos, mensajes u otra información personal, por lo que la forma en la que esos datos se procesan será clave para ganarse la confianza del usuario.

Otro de los puntos importantes vuelve a ser el ecosistema. HyperOS nació precisamente con la intención de conectar las diferentes categorías de productos de Xiaomi bajo una misma plataforma, y HyperOS 4 continuará profundizando en la comunicación entre móviles, tablets y otros dispositivos inteligentes.

En ese sentido, la actualización no debe entenderse únicamente como «Android 17 con una capa de Xiaomi encima». La compañía lleva varias generaciones intentando convertir HyperOS en una plataforma con identidad propia, y la nueva versión parece continuar avanzando en esa dirección.

Más de 20 dispositivos entrarán en la beta durante agosto y septiembre

Los ocho modelos que ya están recibiendo HyperOS 4 son solamente el comienzo. Xiaomi ha confirmado que más de 20 dispositivos formarán parte del programa beta durante agosto y septiembre de 2026, por lo que el número de usuarios capaces de probar Android 17 irá creciendo progresivamente.

La compañía utilizará estas primeras semanas para recopilar comentarios, detectar incompatibilidades y corregir errores antes de ampliar el despliegue. Es el procedimiento habitual en una actualización de esta magnitud, especialmente cuando incluye modificaciones importantes tanto en el aspecto visual como en componentes internos del sistema.

Los propietarios de dispositivos que no aparecen en la primera oleada no deberían interpretar su ausencia como una confirmación de que no recibirán HyperOS 4. La lista inicial corresponde únicamente al programa de pruebas y no representa necesariamente el catálogo definitivo de dispositivos compatibles.

De hecho, modelos como el Xiaomi 13 o el Redmi K70 ya han sido mencionados en relación con futuras optimizaciones del nuevo diseño, lo que demuestra que la compañía está trabajando con un abanico de dispositivos bastante más amplio que los ocho seleccionados para estrenar la beta.

Por ahora, HyperOS 4 beta se queda en China

Hay una limitación importante para quienes quieran probar HyperOS 4 desde España: el programa beta anunciado por Xiaomi está disponible actualmente en China. Las compilaciones distribuidas en esta primera fase están dirigidas a las variantes comercializadas en el mercado chino.

Eso significa que instalar manualmente estas versiones en modelos internacionales no es una opción recomendable para la inmensa mayoría de usuarios. Además de posibles problemas con servicios y bandas regionales, una beta temprana puede contener errores importantes, consumir más batería o provocar incompatibilidades con determinadas aplicaciones.

La buena noticia es que se espera que Xiaomi anuncie más adelante pruebas de Android 17 para usuarios internacionales. La compañía todavía no ha facilitado una fecha concreta para la beta global de HyperOS 4, por lo que habrá que esperar a próximos anuncios para conocer qué modelos participarán y en qué mercados.

Tampoco sería extraño que la versión internacional presente diferencias respecto a la china. Servicios de inteligencia artificial, aplicaciones preinstaladas, integraciones del sistema y algunas opciones de privacidad suelen adaptarse a cada mercado, por lo que la experiencia final puede variar de una región a otra.

HyperOS 4 anticipa un cambio importante para los móviles Xiaomi

Con esta primera beta, Xiaomi empieza a enseñar las cartas de su próxima gran actualización. HyperOS 4 combina Android 17 con cambios internos de rendimiento, una renovación visual importante y una integración más profunda de la inteligencia artificial, tres áreas que marcarán buena parte de la evolución del software móvil durante los próximos años.

El nuevo «soft-light glass» será probablemente la novedad que más llame la atención en capturas y vídeos, pero las optimizaciones del sistema pueden acabar siendo incluso más importantes en el uso diario. Una interfaz espectacular sirve de poco si no mantiene una buena fluidez y autonomía, de ahí el interés por conocer el resultado de los cambios introducidos en el núcleo de HyperOS.

También será clave comprobar hasta dónde llega Xiaomi con los dispositivos más antiguos. La intención de llevar parte del nuevo diseño a teléfonos como el Xiaomi 13 es una buena señal, pero habrá que ver qué funciones se mantienen intactas y cuáles terminan reservadas para los procesadores más modernos.

En cualquier caso, esta primera oleada confirma que HyperOS 4 ya ha pasado de las promesas a los dispositivos reales. Las próximas semanas deberían servir para conocer nuevos modelos compatibles, más detalles sobre MiMo V2 y, sobre todo, cuándo podremos comenzar a probar Android 17 con HyperOS 4 fuera de China.