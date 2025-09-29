Días Naranjas PcComponentes: descuentos de hasta el 60% en tecnología

PcComponentes celebra sus esperados Días Naranjas con ofertas de hasta un 60% en 💻 portátiles, 📱 smartphones, 📺 televisores, 🎧 periféricos, 🖥️ componentes y productos de electro hogar. La campaña estará activa hasta el 12 de octubre, con promociones exclusivas, envíos rápidos y ventajas especiales para todos los clientes.

Durante esta promoción encontrarás ofertas flash que cambian a diario. Estas rebajas se aplican a las marcas y categorías más destacadas, lo que convierte a los Días Naranjas en una de las mejores oportunidades del año para renovar tu tecnología.

💻 Portátiles con hasta un 60% de descuento

Si buscas un nuevo ordenador, puedes aprovechar los descuentos en portátiles de marcas líderes como MSI, HP, ASUS o ACER. Hay opciones tanto para trabajar como para estudiar o jugar, todas con precios ajustados y financiación sin intereses disponible.

🖥️ Componentes para mejorar tu equipo gaming

Los componentes también forman parte de la campaña, con rebajas que llegan hasta el 60%. Es el momento ideal para actualizar tu PC gaming con mayor velocidad, memoria y rendimiento.

🖼️ Monitores para trabajo, gaming y ocio

PcComponentes también ofrece descuentos en monitores, con modelos pensados para productividad, entretenimiento y videojuegos. Encontrarás pantallas de alta resolución, frecuencia de refresco superior y tecnologías que mejoran la experiencia visual.

📱 Smartphones con precios irresistibles

Si lo que quieres es renovar tu móvil, durante estos días puedes encontrar smartphones de Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi y muchas más marcas, todos con rebajas de hasta el 60%.

📺 Televisores con descuentos y barras de sonido de regalo

Los amantes del cine en casa también tienen su oportunidad con las ofertas en televisores. Desde modelos compactos hasta pantallas de gran formato con resolución Ultra HD o MiniLED, algunos incluso incluyen barras de sonido de regalo para una experiencia inmersiva.

Tabla de descuentos por categoría

Categoría Descuento máximo Qué puedes encontrar Enlace 🔸 Página principal Hasta el 60% Resumen de todas las ofertas, envíos y financiación Días Naranjas ⚡ Ofertas flash Hasta el 60% Selección diaria de chollos por tiempo limitado Ofertas flash 💻 Portátiles Hasta el 60% MSI, HP, ASUS, ACER… para trabajo, estudio y gaming Portátiles en oferta 🖥️ Componentes Hasta el 60% CPU, GPU, RAM, SSD y más para mejorar tu set up Componentes 🖼️ Monitores Hasta el 60% Trabajo, gaming y ocio con altas tasas de refresco Monitores 📱 Smartphones Hasta el 60% Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi y más Smartphones 📺 Televisores Hasta el 60% Pequeña y gran pulgada, Ultra HD, MiniLED, packs con barra de sonido Televisores

🔧 Servicios técnicos destacados

Servicio Descripción Enlace 🛠️ Asistencia remota Puesta a punto de dispositivos sin complicaciones Asistencia remota 💿 Instalación de software Soporte para instalación y configuración Instalación y configuración





✨ Ventajas adicionales en PcComponentes

Además de los descuentos, PcComponentes ofrece condiciones exclusivas: