Días Naranjas PcComponentes: descuentos de hasta el 60% en tecnología
PcComponentes celebra sus esperados Días Naranjas con ofertas de hasta un 60% en 💻 portátiles, 📱 smartphones, 📺 televisores, 🎧 periféricos, 🖥️ componentes y productos de electro hogar. La campaña estará activa hasta el 12 de octubre, con promociones exclusivas, envíos rápidos y ventajas especiales para todos los clientes.
Durante esta promoción encontrarás ofertas flash que cambian a diario. Estas rebajas se aplican a las marcas y categorías más destacadas, lo que convierte a los Días Naranjas en una de las mejores oportunidades del año para renovar tu tecnología.
💻 Portátiles con hasta un 60% de descuento
Si buscas un nuevo ordenador, puedes aprovechar los descuentos en portátiles de marcas líderes como MSI, HP, ASUS o ACER. Hay opciones tanto para trabajar como para estudiar o jugar, todas con precios ajustados y financiación sin intereses disponible.
🖥️ Componentes para mejorar tu equipo gaming
Los componentes también forman parte de la campaña, con rebajas que llegan hasta el 60%. Es el momento ideal para actualizar tu PC gaming con mayor velocidad, memoria y rendimiento.
🖼️ Monitores para trabajo, gaming y ocio
PcComponentes también ofrece descuentos en monitores, con modelos pensados para productividad, entretenimiento y videojuegos. Encontrarás pantallas de alta resolución, frecuencia de refresco superior y tecnologías que mejoran la experiencia visual.
📱 Smartphones con precios irresistibles
Si lo que quieres es renovar tu móvil, durante estos días puedes encontrar smartphones de Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi y muchas más marcas, todos con rebajas de hasta el 60%.
📺 Televisores con descuentos y barras de sonido de regalo
Los amantes del cine en casa también tienen su oportunidad con las ofertas en televisores. Desde modelos compactos hasta pantallas de gran formato con resolución Ultra HD o MiniLED, algunos incluso incluyen barras de sonido de regalo para una experiencia inmersiva.
Tabla de descuentos por categoría
|Categoría
|Descuento máximo
|Qué puedes encontrar
|Enlace
|🔸 Página principal
|Hasta el 60%
|Resumen de todas las ofertas, envíos y financiación
|Días Naranjas
|⚡ Ofertas flash
|Hasta el 60%
|Selección diaria de chollos por tiempo limitado
|Ofertas flash
|💻 Portátiles
|Hasta el 60%
|MSI, HP, ASUS, ACER… para trabajo, estudio y gaming
|Portátiles en oferta
|🖥️ Componentes
|Hasta el 60%
|CPU, GPU, RAM, SSD y más para mejorar tu set up
|Componentes
|🖼️ Monitores
|Hasta el 60%
|Trabajo, gaming y ocio con altas tasas de refresco
|Monitores
|📱 Smartphones
|Hasta el 60%
|Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi y más
|Smartphones
|📺 Televisores
|Hasta el 60%
|Pequeña y gran pulgada, Ultra HD, MiniLED, packs con barra de sonido
|Televisores
🔧 Servicios técnicos destacados
|Servicio
|Descripción
|Enlace
|🛠️ Asistencia remota
|Puesta a punto de dispositivos sin complicaciones
|Asistencia remota
|💿 Instalación de software
|Soporte para instalación y configuración
|Instalación y configuración
✨ Ventajas adicionales en PcComponentes
Además de los descuentos, PcComponentes ofrece condiciones exclusivas:
- 🚚 Envíos gratuitos a partir de 50€.
- ⏱️ Entrega en 24-48 horas en península.
- 🏬 Recogida en tienda disponible.
- 🔄 Garantía de sustitución en 24 horas.
- ↩️ Devoluciones gratuitas.
- 💳 Financiación en 24 meses sin intereses con TIN 0% y TAE 9,54% (ejemplo: financiación de 600 € en 24 meses con coste total de 54 €).