DXOMARK coloca la cámara del vivo X300 Pro en segunda posición del ranking

El vivo X300 Pro ha conseguido colocarse en la segunda posición del ranking de cámaras de DXOMARK, justo debajo del Huawei Pura 80 Ultra, un resultado que lo sitúa directamente entre los móviles más competitivos del momento en fotografía y vídeo.

En sus pruebas, el laboratorio destaca un rendimiento muy equilibrado: el terminal se comporta con solvencia en escenas cotidianas y también en situaciones exigentes, combinando buena exposición, color natural, alto nivel de detalle y una estabilización de vídeo muy eficaz.

Un rendimiento de cámara muy consistente en foto y vídeo

DXOMARK describe la experiencia del vivo X300 Pro como sólida, fiable y versátil en la mayoría de condiciones. La cámara logra exposiciones estables y es capaz de gestionar escenas de alto contraste con buenos resultados, algo clave en fotos a plena luz, interiores con ventanas o situaciones con contraluces moderados. En términos generales, el color tiende a ser natural y los tonos de piel se ven realistas, lo que favorece tanto retratos como escenas sociales.

En paralelo, el dispositivo mantiene un buen nivel de detalle en un rango amplio de iluminación, incluyendo tomas con poca luz, y además lo hace con ruido visual poco intrusivo. En vídeo, uno de los puntos más valorados es la estabilización, que permite grabar a pulso con resultados suaves y aprovechables incluso en movimiento.

Exposición y rango dinámico: un punto fuerte para escenas complejas

Uno de los aspectos más repetidos en el análisis es la fiabilidad de la exposición, con una respuesta convincente cuando el encuadre incluye zonas muy iluminadas y sombras.

Esto se traduce en fotos más “seguras” en el día a día: menos imágenes quemadas, menos necesidad de repetir toma y una mayor consistencia entre disparos consecutivos. Aun así, DXOMARK menciona que en contraluces fuertes pueden aparecer problemas de contraste en algunos casos, dentro de lo esperable para su segmento.

Color y tonos de piel: naturales, con matices en situaciones difíciles

En condiciones normales, el vivo X300 Pro ofrece una reproducción del color agradable, con balance de blancos mayoritariamente neutro y tonos de piel convincentes en foto y vídeo. Esto ayuda a que los retratos se vean más realistas sin caer en saturaciones artificiales.

Dicho esto, el informe también señala limitaciones puntuales: en modelos de piel más oscura, los tonos pueden aparecer algo aclarados o menos naturales en ciertas escenas, y en algunos casos se aprecian ligeras dominantes de balance de blancos (casts).

Detalle y ruido: buen nivel general, incluso con poca luz

El terminal destaca por conservar detalles con solidez en la mayoría de fotos, manteniendo el ruido bajo control, algo especialmente valioso en interiores o fotografía nocturna. Aun así, DXOMARK apunta que en baja luz pueden aparecer irregularidades en el renderizado del detalle o un aspecto algo menos natural en escenas muy exigentes, con ciertos artefactos de textura en condiciones complicadas.

Zoom y teleobjetivo de 200 MP: uno de los grandes atractivos

Otro de los apartados mejor valorados es el zoom. El vivo X300 Pro incorpora un módulo teleobjetivo de 200 MP y DXOMARK destaca una buena preservación del detalle en tomas con tele, lo que se nota especialmente en retratos a distancia, fotografías urbanas o encuadres donde no quieres acercarte físicamente.

Retrato y bokeh: recorte preciso y desenfoque natural

En modo retrato, el dispositivo logra una segmentación del sujeto muy convincente y un desenfoque de fondo con aspecto natural. Esto es importante porque un bokeh “creíble” no solo depende de desenfocar, sino de separar bien el pelo, los contornos y los objetos cercanos sin recortes extraños. DXOMARK considera esta experiencia como uno de los puntos más fuertes del X300 Pro.

Vídeo: estabilización eficiente, con algunos artefactos puntuales

La grabación de vídeo es otro terreno donde el X300 Pro sale bien parado: la estabilización ofrece clips a pulso más suaves y controlados, lo que mejora el resultado en caminatas, tomas rápidas o grabaciones espontáneas. Como contrapartida, en condiciones más exigentes DXOMARK menciona posibles artefactos, ligeros cambios de color, además de efectos como ghosting o color fringing en situaciones concretas.

Ultra gran angular: correcto, pero con campo de visión más estrecho

No todo son sobresalientes. El ultra gran angular del vivo X300 Pro queda por detrás de algunos rivales en un punto concreto: su campo de visión es algo más estrecho, lo que limita un poco cuando quieres abarcar paisajes amplios, arquitectura o interiores pequeños.

Conclusión: una cámara muy completa que apunta a la élite

Con este resultado, el vivo X300 Pro se consolida como un smartphone con cámara muy equilibrada: exposición consistente, color generalmente natural, buen detalle, zoom convincente gracias al tele de 200 MP, retratos con gran separación del sujeto y estabilización de vídeo eficaz.

Sus limitaciones aparecen sobre todo en escenarios de alta exigencia (contraluces, baja luz extrema o artefactos puntuales), y en un ultra gran angular menos ambicioso en amplitud, pero en conjunto la propuesta es claramente de gama alta.