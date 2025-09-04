Dyson V16 Piston Animal: La aspiradora antienredos más potente de la marca ya es oficial
Si convives con mascotas, alfombras y suelos duros, la nueva Dyson V16 Piston Anima que ha anunciado la marca llega para simplificarte la vida.
Este modelo sin cable combina un motor Hyperdymium de 900 W con 315 AW de aspiración constante, un cabezal con doble cepillo cónico que evita enredos y una cubeta que compacta la suciedad para almacenar hasta 30 días de polvo. Además, se adapta automáticamente a cada superficie y puede ampliarse con una versión Submarine 2.0 para fregar suelos duros.
🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]
Novedades clave en una sola pasada
- Nuevo cabezal All Floor Cones Sense con dos cepillos cónicos que expulsan incluso el pelo largo directamente a la cubeta, sin cortar ni desenredar a mano.
- Detección inteligente del tipo de suelo: ajusta potencia y velocidad del cepillo para cuidar los suelos duros y profundizar en alfombras.
- Motor Hyperdymium 900 W con 315 AW y tecnología Dynamic Cyclone que activa ciclones extra en modo Boost cuando hace falta.
- Cubeta CleanCompaktor: comprime el polvo, evita que se pegue al depósito y permite un vaciado higiénico sin contacto.
- Versión Submarine 2.0 (modelo Dyson V16 Piston Animal Submarine) con rodillo húmedo, control de hidratación y modos para manchas difíciles.
All Floor Cones Sense: Adiós a los enredos
El secreto está en la forma cónica doble: el pelo y las fibras se desplazan desde el centro hacia el extremo y son aspirados a la cubeta antes de enrollarse. Al detectar cambios de superficie, el sistema reduce la velocidad del cepillo para un toque delicado en suelos duros (con mejor acústica) y la incrementa en alfombras para maximizar la recogida.
Combina en un único cabezal la eficacia que antes ofrecían por separado los cepillos de alfombra y de suelo duro, evitando cambios de accesorio durante la limpieza.
Incorpora un Sistema HEPA de cinco etapas totalmente sellado que captura el 99,99% de partículas de hasta 0,1 micras, liberando aire más limpio, así como iluminación LED frontal que hace visible el polvo imperceptible a simple vista.
Hyperdymium 900 W y Dynamic Cyclone: Potencia sostenida
El nuevo motor Hyperdymium 900 W ofrece un 50% más de potencia frente a la generación anterior y alcanza 315 AW sin pérdida de intensidad. Cuando la situación lo requiere, la tecnología patentada Dynamic Cyclone activa cinco ciclones adicionales en modo Boost para equilibrar mejor potencia y autonomía.
Ofrece hasta 70 minutos de aspiración sin pérdida de potencia en modo Eco, con batería intercambiable para ampliar la autonomía.
Quienes elijan el modelo Dyson V16 Piston Animal Submarine suman un cabezal de rodillo húmedo de microfibra de alta densidad que elimina manchas y salpicaduras en suelos duros. El depósito de agua limpia de 300 ml cubre hasta 110 m² y el control de hidratación permite seleccionar dos niveles, con un modo Boost que añade más agua para atacar suciedad resistente.
Cleancompaktor: Más capacidad y vaciado higiénico
La cubeta CleanCompaktor triplica la capacidad útil al comprimir polvo y residuos. El interior se ha rediseñado para que todas sus superficies se limpien al vaciar, evitando que queden restos de pelo o polvo adheridos. El nuevo mecanismo permite un vaciado más higiénico y sin contacto.
La aspiradora se integra con la app MyDyson para ofrecer ajustes adicionales y avisos de mantenimiento en tiempo real (por ejemplo, cuándo y cómo limpiar el filtro). Incluye guías paso a paso para alargar la vida útil del equipo y mantener un rendimiento óptimo.
Comodidad y accesorios de precisión
Los cabezales se liberan sin esfuerzo para alternar tareas rápidamente. El tubo integra herramientas ocultas para limpiar en altura, en profundidad y en zonas intermedias. Incluye tres accesorios de precisión:
- Accesorio multifunción (boquilla ancha + cepillo) para pasar de partículas a polvo en un clic.
- Accesorio rinconera con cepillo incorporado para bordes y espacios estrechos.
- Minicepillo motorizado antienredos para cabello largo y pelo de mascotas.
Dyson ofrece kits compatibles que amplían el alcance y la especialización:
- Kit de limpieza profunda para alfombras, moquetas, tapicerías y colchones.
- Kit de limpieza del coche para rincones complicados y superficies delicadas.
- Kit para mascotas, pensado para retirar pelo suelto y caspa sin esparcirlos por la casa.
- Kit de alcance ampliado para limpiar por encima, por debajo y en huecos estrechos.
Precio y disponibilidad
La Dyson V16 Piston Animal estará disponible en septiembre por 849€. La Dyson V16 Piston Animal Submarine se lanzará por 999€.
Podrán adquirirse en Dyson.es y en los puntos de venta oficiales de la marca en España.
Ficha técnica rápida
|Dyson V16 Piston Animal / Dyson V16 Piston Animal Submarine
|Motor
|Hyperdymium 900 W
|Aspiración
|315 AW (sin pérdida de intensidad)
|Tecnología
|Dynamic Cyclone (ciclones extra en modo Boost)
|Cabezal principal
|All Floor Cones Sense con doble cepillo cónico y LED
|Detección de superficies
|Ajuste automático de potencia y velocidad del cepillo
|Filtración
|HEPA de 5 etapas, captura el 99,99% hasta 0,1 micras
|Autonomía
|Hasta 70 minutos (modo Eco)
|Batería
|Intercambiable
|Cubeta
|CleanCompaktor™ con compresión x3 y vaciado higiénico
|Versión húmeda
|Submarine™ 2.0 con depósito 300 ml y cobertura hasta 110 m²
|Modos de hidratación
|2 modos incluyendo Boost para manchas difíciles
|Accesorios incluidos
|Multifunción, rinconera con cepillo, minicepillo motorizado antienredos
|Kits opcionales
|Limpieza profunda, coche, mascotas, alcance ampliado
|App
|MyDyson™ con avisos y guías de mantenimiento
|Precio
|849€ (DS60) / 999€ (Submarine DS60)
|Disponibilidad
|Septiembre, en Dyson.es y puntos de venta oficiales