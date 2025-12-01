El adiós definitivo a Panels, la app de fondos de pantalla creada por MKBHD

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Encontrar fondos de pantalla gratuitos y de calidad para Android nunca había sido tan sencillo. La disponibilidad de aplicaciones especializadas ha impulsado esta tendencia, y entre ellos destacó Panels, la app lanzada por el conocido youtuber Marques Brownlee (MKBHD).

Su propuesta buscaba ofrecer imágenes exclusivas y apoyar a artistas digitales, pero tras un recorrido intenso y con varios desafíos, su creador ha anunciado que el proyecto llega a su fin.

Una decisión meditada tras meses de replanteamientos

Marques Brownlee confirmó recientemente que Panels dejará de funcionar de forma definitiva. Según explica, la decisión se tomó tras un proceso largo de reflexión interna. El cierre será efectivo a final de mes, momento en el que se eliminarán por completo todos los datos de usuario.

Los suscriptores activos recibirán un reembolso proporcional sin necesidad de realizar ninguna acción, aunque quienes lo prefieran pueden solicitarlo de forma manual antes del cierre.

Qué pasará con los fondos descargados y las compras realizadas

Con el cierre programado, ya no es posible adquirir nuevas colecciones dentro de la app. No obstante, todos los fondos que los usuarios hayan descargado previamente permanecerán en sus dispositivos sin cambios. Eso sí, una vez que Panels desaparezca, no será posible descargar contenido adicional, por lo que quienes quieran conservar algo pendiente deberán hacerlo cuanto antes.

Panels se abrirá al código libre bajo licencia Apache 2.0

Aunque la plataforma deja de existir, MKBHD no quiere que su trabajo se pierda. Por ello, ha prometido liberar el código fuente de Panels bajo la licencia Apache 2.0. Esto permitirá que otros desarrolladores puedan estudiarlo, modificarlo o incluso crear una aplicación derivada que continúe el legado que Brownlee inició.

Un proyecto que nació como respuesta a una necesidad de la comunidad

Panels surgió cuando los seguidores de MKBHD le pedían frecuentemente los fondos que utilizaba en sus vídeos de análisis de móviles. Lo que comenzó como una solución sencilla a esa demanda evolucionó hasta convertirse en una plataforma que también apoyaba a artistas y contribuía al ecosistema de wallpapers.

Su éxito inicial fue notable: alcanzó el número uno en la categoría de Fotos tanto en Google Play como en la App Store en septiembre de 2024, y acumuló más de dos millones de descargas de fondos.

El cambio en el equipo y el punto de inflexión que llevó al cierre

A principios de este año, el equipo responsable de Panels experimentó una reestructuración. Se intentó incorporar nuevos colaboradores que compartieran la visión original del proyecto, pero no se encontró el encaje adecuado.

Mantener la app en funcionamiento sin una dirección clara no era una opción, por lo que Marques Brownlee y su equipo optaron por finalizar la aventura antes que comprometer la calidad o el propósito inicial.

A pesar de las dificultades, Panels fue un experimento ambicioso que ofreció algo diferente en un sector saturado. Su propuesta, que combinaba creatividad, comunidad y apoyo a artistas, le ganó el respeto de usuarios y creadores. Su despedida deja un hueco, pero también una lección: hacen falta más iniciativas que se atrevan a innovar, incluso si el camino es incierto.