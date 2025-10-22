El casco Samsung Galaxy XR ya es oficial: Todo lo que debes saber

💸 ¡Ofertas en Pixel! ¡Cupón del 15% de descuento en Google Pixel! [ Saber más ]

Samsung ha presentado el Galaxy XR, su primer dispositivo de realidad extendida (XR) con inteligencia artificial multimodal integrada.

Diseñado en colaboración con Google y Qualcomm Technologies, este innovador visor marca el inicio del ecosistema Android XR, una plataforma abierta y escalable que redefine la forma de descubrir, jugar y trabajar en entornos inmersivos.

Una nueva categoría de dispositivos con IA nativa

El Galaxy XR inaugura una nueva categoría de dispositivos móviles con inteligencia artificial incorporada, ofreciendo una experiencia más natural y fluida que combina voz, visión y gestos.

Basado en la plataforma Android XR, desarrollada conjuntamente por Samsung, Google y Qualcomm, el dispositivo está diseñado para comprender el entorno del usuario, reaccionar a lo que ve y oye, y ofrecer interacciones más humanas e intuitivas.

Android XR: la primera plataforma diseñada para la era de Gemini

Android XR representa la primera versión del sistema Android creada específicamente para la era Gemini, la nueva generación de inteligencia artificial de Google.

Con Gemini integrado a nivel de sistema, el Galaxy XR no se comporta como un simple asistente, sino como un compañero de IA capaz de interactuar de manera natural.

Esta tecnología ofrece una experiencia continua entre el mundo digital y físico, facilitando la productividad, la creatividad y el entretenimiento sin interrupciones.

Una alianza tecnológica de tres gigantes

La creación del Galaxy XR ha sido posible gracias a la colaboración estratégica entre Samsung, Google y Qualcomm Technologies.

Gracias al procesador Snapdragon XR2+ Gen 2, el Galaxy XR ofrece claridad visual superior, baja latencia y potencia de cómputo de IA avanzada, con la eficiencia necesaria para sesiones prolongadas.

Un ecosistema abierto y escalable para desarrolladores

El ecosistema Android XR ha sido diseñado para ser totalmente compatible con las aplicaciones Android existentes y con los estándares OpenXR, WebXR y Unity, lo que facilita a los desarrolladores adaptar sus experiencias XR sin barreras técnicas.

Esta apertura permitirá que el Galaxy XR se convierta en el centro de un ecosistema en expansión, que abarcará desde visores de realidad mixta hasta gafas inteligentes con IA.

Diseño ergonómico, ligero y preparado para el uso diario

Samsung ha puesto especial atención en la comodidad y la ergonomía del Galaxy XR. El dispositivo distribuye la presión entre la frente y la parte posterior de la cabeza, minimizando la fatiga incluso en sesiones prolongadas. Además, incorpora una batería externa que reduce el peso del visor y un protector de luz desmontable, que puede retirarse para una experiencia más ligera o colocarse para lograr una inmersión completa.

Estos detalles reflejan la apuesta de Samsung por un producto ligero, duradero y funcional tanto para el ocio como para el trabajo.

Experiencias inmersivas con IA y aplicaciones de Google

El Galaxy XR ofrece nuevas formas de interactuar con el contenido digital mediante su integración con herramientas del ecosistema Google:

Google Maps en 3D inmersivo: Gemini actúa como guía personal, sugiriendo lugares cercanos y rutas optimizadas.

Gemini actúa como guía personal, sugiriendo lugares cercanos y rutas optimizadas. YouTube con IA contextual: permite pedir información adicional sobre los vídeos o buscar contenido mediante comandos naturales.

permite pedir información adicional sobre los vídeos o buscar contenido mediante comandos naturales. Circle to Search con Google: los usuarios pueden dibujar un círculo con la mano para buscar información sobre cualquier objeto real que estén viendo.

los usuarios pueden dibujar un círculo con la mano para buscar información sobre cualquier objeto real que estén viendo. Fotos y vídeos en 3D: la IA convierte automáticamente imágenes 2D en experiencias tridimensionales, dando nueva vida a los recuerdos.

Rendimiento avanzado y autonomía equilibrada

Gracias al chip Snapdragon XR2+ Gen 2 y al procesador Hexagon NPU, el Galaxy XR ofrece una experiencia fluida y realista, con seguimiento preciso de cabeza, manos y ojos, y audio espacial optimizado.

Las pantallas 4K Micro-OLED proporcionan una calidad visual cinematográfica, mientras que la batería con autonomía de hasta 2,5 horas garantiza sesiones inmersivas continuas.

Aplicaciones para formación, diseño y colaboración empresarial

Samsung también ha diseñado el Galaxy XR para entornos profesionales y educativos, incluyendo formación industrial, simulaciones y colaboración remota.

En asociación con Samsung Heavy Industries, el dispositivo se está utilizando en programas de formación virtual para construcción naval, mejorando la productividad y la seguridad.

Además, la colaboración con Snapdragon Spaces de Qualcomm permite integrar soluciones empresariales específicas y un ecosistema ISV para desarrolladores.

Disponibilidad del Galaxy XR

El Galaxy XR estará disponible a partir del 21 de octubre en Estados Unidos y Corea, marcando el inicio de una nueva era para la realidad extendida dentro del ecosistema Android.