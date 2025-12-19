El CEO de Microsoft AI admite que Gemini 3 supera a Copilot en algunas funciones

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

En plena carrera por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial, no es habitual escuchar a los máximos responsables de una gran tecnológica reconocer abiertamente las fortalezas de un rival.

Sin embargo, eso es exactamente lo que ha hecho Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, al admitir que Gemini 3, el modelo más avanzado de Google, supera a Copilot en determinadas capacidades.

Un reconocimiento poco habitual en la guerra de la IA

Durante una entrevista concedida a Bloomberg, Mustafa Suleyman afirmó sin rodeos que Gemini 3 es capaz de hacer cosas que Copilot no puede hacer. Aunque matizó rápidamente que Copilot también dispone de funciones propias que no están presentes en el modelo de Google, sus palabras suponen un gesto poco común en un sector marcado por la constante comparación y la competencia directa entre modelos.

Este reconocimiento refleja un cambio de tono en el discurso habitual de la industria, donde cada empresa suele presentar su IA como la más avanzada en todos los frentes.

Gemini 3, el modelo multimodal más ambicioso de Google

Google ha definido Gemini 3 como su modelo multimodal más potente hasta la fecha, diseñado para destacar en comprensión del lenguaje, combinación de distintos tipos de datos y generación de resultados creativos.

El propio Suleyman dejó claro que el enfoque de Gemini 3 no es el de la asistencia interactiva cotidiana, sino el de convertirse en el asistente más capaz desde un punto de vista cognitivo, capaz de entender mejor lo que se le pide y de ofrecer respuestas más sofisticadas en determinados contextos.

Copilot apuesta por la utilidad y el uso diario

Frente a esa estrategia, Microsoft está posicionando Copilot como un asistente más práctico y “con los pies en la tierra”, orientado a resolver problemas reales del día a día. Según Suleyman, una de las grandes ventajas diferenciales de Copilot es su capacidad visual.

“Copilot es realmente impresionante en visión. Puede ver todo lo que tú estás viendo y hablar contigo en tiempo real”, explicó el directivo. Esta función permite compartir la pantalla tanto en dispositivos móviles como en ordenadores, comentar lo que aparece en ella y recibir sugerencias o feedback inmediato.

La visión como eje central de Copilot

La llamada “vista digital” de Copilot refuerza su papel como herramienta de apoyo constante, más centrada en desbloquear situaciones concretas que en impresionar con capacidades abstractas.

Microsoft quiere que el usuario sienta que tiene un asistente inteligente a su lado, capaz de ayudarle cuando se queda atascado, ya sea trabajando, navegando o utilizando aplicaciones profesionales. Esa experiencia, según Suleyman, no es una idea teórica, sino una realidad que ya se está desplegando.

Copilot se integra en todo el ecosistema de Microsoft

La compañía está acelerando la integración de Copilot en prácticamente todos sus productos clave. Actualmente, el asistente ya está presente en:

Windows 11

Outlook

Office

Microsoft Edge, que ahora cuenta con un modo Copilot con asistencia de IA integrada en el navegador

Esta expansión refuerza la idea de Copilot como un compañero constante, más que como un modelo diseñado para competir en benchmarks de inteligencia pura.

“Superinteligencia humanista” como objetivo

Suleyman describió la ambición de Microsoft como la creación de una “superinteligencia humanista”, un concepto que define una IA diseñada para ayudar a las personas, pero sin actuar de forma autónoma o impredecible.

Según el CEO de Microsoft AI, la compañía estaría dispuesta a abandonar cualquier desarrollo que mostrara señales de comportamiento incontrolable. “No continuaremos desarrollando un sistema que tenga el potencial de escapar a nuestro control”, afirmó, dejando clara la postura de la empresa en materia de seguridad y ética.

Dos modelos, dos filosofías distintas

Mientras Gemini 3 busca ser el asistente más inteligente y creativo del mercado, Copilot persigue convertirse en la herramienta más útil y fiable para el uso cotidiano. Esa diferencia de enfoque explica por qué, como reconoció Suleyman, hay tareas que Gemini 3 puede realizar mejor y otras en las que Copilot resulta más adecuado.

Esta claridad beneficia especialmente a los usuarios, que por fin pueden entender qué destaca realmente en cada modelo, más allá del marketing habitual.

Un escenario con espacio para ambos asistentes

Lejos de plantear un enfrentamiento en el que solo pueda haber un ganador, Suleyman parece imaginar un futuro en el que Copilot y Gemini 3 convivan, cada uno cubriendo necesidades distintas.

Tras años de anuncios abstractos sobre inteligencia artificial, el mercado empieza a ofrecer propuestas más definidas, donde las fortalezas y limitaciones de cada modelo son más visibles. Para los usuarios, esto supone una ventaja clara a la hora de elegir el asistente que mejor encaja con su forma de trabajar y de interactuar con la tecnología.