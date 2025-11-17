“El Encuentro”: Apple prepara un megaevento gratuito en Madrid con Dellafuente, Amaia y más

📱 ¡POCO F7 se derrumba! ¡Hazte HOY con el mejor media gama-alta de 2025 por 236€ ! [ Saber más ]

El próximo miércoles 19 de noviembre a las 20:00 h, en la emblemática Plaza de la Puerta del Sol de Madrid, se celebrará el evento gratuito El Encuentro, organizado por Apple con motivo de sus 40 años en España.

Será un homenaje abierto al público en el que la tecnología, la cultura y la creatividad se darán cita en el corazón de la capital.

🛍️ ¡AliExpress 11.11! ¡Nuevas ofertas y códigos descuentos exclusivos! [ Saber más ]

Un homenaje abierto, urbano y participativo

La cita tiene entrada libre y está concebida como una celebración colectiva. Apple ha elegido este espacio urbano —un lugar que millones de personas han pisado alguna vez— para reconocer la relación que ha mantenido con España en estas cuatro décadas.

El evento no se limita a un acto corporativo: es una invitación para que cualquier persona pueda acercarse, disfrutar del ambiente y formar parte de un momento especial de creatividad y comunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LittleSpain (@little.spain)

Artistas invitados y ambiente musical

Para la ocasión, Apple contará con la presencia de figuras como Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés, quienes se subirán al escenario de forma conjunta por primera vez en un espacio público en Madrid.

La propuesta combina lo digital y lo artístico, lo urbano y lo cultural, con la finalidad de convertir la Puerta del Sol en un punto de encuentro entre inspiración, música y tecnología.

¿Por qué es un evento que no te puedes perder?

Es una celebración gratuita y en un espacio público, lo que permite que cualquier ciudadano pueda asistir sin barreras.

y en un espacio público, lo que permite que cualquier ciudadano pueda asistir sin barreras. Marca un hito importante: los 40 años de Apple en España, un período en el que la marca ha estado vinculada al desarrollo tecnológico, al diseño y a la cultura creativa del país.

La ubicación eleva el simbolismo: la Puerta del Sol es un lugar de paso, de encuentro, de identidades compartidas —y Apple lo convierte en escenario para una noche especial.

Se mezclan arte, tecnología y creatividad en un formato distinto al habitual de presentación de productos: es una experiencia urbana, abierta y colectiva.

Recomendaciones antes de asistir