El iPhone 17 Air podría llegar sin ranura para SIM en Europa

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Los rumores en torno a la próxima generación de smartphones de Apple no dejan de crecer. Según filtraciones recientes, el iPhone 17 Air podría llegar a Europa sin ranura física para tarjetas SIM. No se descarta que ocurra lo mismo con los iPhone 17 y iPhone 17 Pro / Pro Max.

De confirmarse, este movimiento replicaría la estrategia que la compañía inició en Estados Unidos con el lanzamiento del iPhone 14.

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple y el adiós a la tarjeta SIM física

Actualmente, el iPhone 16 en Europa es compatible tanto con nano-SIM como con eSIM, mientras que en EE.UU. solo funciona con eSIM. Todo apunta a que, con el iPhone 17, Apple quiere dar un paso más y extender la eliminación de la ranura SIM también a varios países europeos, apostando de forma definitiva por las SIM digitales.

Una de las pistas más sólidas proviene de la app SEED de Apple, utilizada para la formación de empleados de Apple Store. Según MacRumors, se ha instruido a los trabajadores de la Unión Europea a completar antes del 5 de septiembre un curso específico sobre iPhones con soporte eSIM. El calendario coincide con el esperado lanzamiento de la nueva serie iPhone 17, programado para el 9 de septiembre.

Este detalle refuerza la teoría de que la transición hacia los iPhones sin ranura SIM es inminente.

Qué modelos del iPhone 17 perderían la ranura SIM

Por ahora no hay confirmación oficial de si todos los modelos de la gama —iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max— prescindirán de la bandeja SIM. Sin embargo, los rumores señalan que al menos el iPhone 17 Air, debido a su diseño ultrafino, podría ser el primero en quedarse sin espacio para este componente físico.

Desde el iPhone 14, Apple ofrece en EE.UU. compatibilidad con dos eSIM activas de forma simultánea y la posibilidad de almacenar hasta ocho perfiles de eSIM en un solo dispositivo. Esta flexibilidad resulta práctica para usuarios frecuentes de viajes internacionales o para quienes necesitan separar líneas personales y profesionales.

No obstante, este sistema también cambia ciertos hábitos: