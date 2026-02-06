El iPhone 17e podría llegar el 19 de febrero: MagSafe y chip A19 en camino

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La llegada del iPhone 17e vuelve a agitar el calendario de Apple. Si hasta hace poco se daba por hecho que el modelo “económico” aterrizaría en primavera, nuevos informes apuntan a un escenario más inminente: podría anunciarse este mismo mes. Y, además, varias filtraciones coinciden en tres mejoras clave respecto a su predecesor, el iPhone 16e.

Según una información publicada por Macwelt, citando fuentes de la industria, Apple tendría previsto desvelar el iPhone 17e el 19 de febrero a través de una nota de prensa, sin evento de presentación.

La fecha encaja con el precedente más directo: Apple anunció el iPhone 16e el 19 de febrero de 2025, también mediante comunicado oficial.

MagSafe volvería a la gama “e” con carga inalámbrica de hasta 25 W

Uno de los puntos más comentados del iPhone 16e fue la ausencia de MagSafe. Ahora, Macwelt asegura que el iPhone 17e incorporará MagSafe y permitirá carga inalámbrica magnética de hasta 25 W (frente a la carga Qi más lenta del 16e).

Además de acelerar la carga, MagSafe también abre la puerta a los accesorios magnéticos típicos del ecosistema de Apple (carteras, soportes, baterías, etc.).

El notch seguiría presente y no habría Dynamic Island

En lo referente al diseño, la información apunta a continuidad. El reporte de Macwelt añade que el iPhone 17e mantendría el notch del iPhone 16e.

Por su parte, Mac Otakara (también citando fuentes consideradas fiables) sostiene que el iPhone 17e no incorporará Dynamic Island, a pesar de rumores anteriores que lo daban por hecho.

Las tres mejoras clave: A19, módem C1X de segunda generación y chip N1

Donde sí habría avance es en el “corazón” del dispositivo. La filtración atribuida a Mac Otakara indica tres cambios importantes:

Chip A19 como procesador principal.

como procesador principal. Módem Apple C1X de segunda generación .

. Chip N1 para redes inalámbricas.

Más allá de estos puntos, el resto de especificaciones se mantendrían muy parecidas a las del iPhone 16e, lo que sugiere una evolución incremental, centrada en conectividad y plataforma.

Precio: aún no hay cifra, pero el iPhone 16e partía de 599 dólares

De momento, los informes no concretan cuánto costará el iPhone 17e. Como referencia, en Estados Unidos el iPhone 16e arrancaba en 599 $, que al cambio actual son ≈ 507,71 €

También hay novedades del iPad 12: finalmente usaría chip A18

El mismo flujo de filtraciones añade detalles sobre la próxima tablet de entrada. Según Mac Otakara, el iPad 12 apostaría por un chip A18 en lugar del A19 que se había rumoreado anteriormente.