El iPhone 18 Pro podría reducir la Dynamic Island un 35%: así cambiará el diseño

Apple continúa evolucionando el diseño de la parte superior de la pantalla del iPhone. Si los rumores más recientes se cumplen, los próximos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max traerán una Dynamic Island significativamente más pequeña, aproximadamente un 35% más compacta que la actual.

Las primeras filtraciones apuntaban a que Apple podría eliminar completamente este elemento en la próxima generación de iPhone. Sin embargo, las informaciones más recientes sugieren que la compañía optará por una estrategia más gradual: reducir su tamaño mientras traslada algunos componentes de Face ID bajo la pantalla.

De confirmarse, este cambio supondría un paso más en la evolución del diseño frontal del iPhone, que comenzó con el notch en 2017 y que podría culminar dentro de unos años con una pantalla completamente limpia.

El origen del diseño: el notch del iPhone X

La historia de este elemento de diseño comienza con el lanzamiento del iPhone X en 2017.

Con este modelo, Apple eliminó el botón de inicio e introdujo Face ID, un sistema de reconocimiento facial basado en sensores avanzados situados en la parte superior de la pantalla. Para alojarlos, Apple creó el famoso notch, una muesca que ocupaba una parte considerable del borde superior del panel.

En aquel momento, este diseño se convirtió rápidamente en uno de los rasgos más reconocibles del iPhone, aunque también generó bastante debate entre los usuarios.

La evolución del notch entre iPhone 11 y iPhone 14

Durante varios años, Apple mantuvo prácticamente intacta la muesca introducida con el iPhone X.

Los modelos iPhone 11 y iPhone 12 conservaron exactamente el mismo notch que su predecesor, tanto en tamaño como en diseño.

El primer cambio real llegó con el iPhone 13, donde Apple logró reducir ligeramente la anchura del notch reorganizando algunos componentes del sistema TrueDepth.

Aun así, visualmente las diferencias eran bastante sutiles, y los modelos iPhone 14 mantuvieron prácticamente el mismo diseño en los modelos estándar.

La llegada de la Dynamic Island en 2022

La verdadera revolución en el diseño frontal del iPhone llegó con el iPhone 14 Pro en 2022.

Apple sustituyó el notch tradicional por un nuevo elemento interactivo llamado Dynamic Island. En lugar de una simple muesca fija, este elemento combinaba hardware y software para mostrar información contextual y permitir interacciones rápidas con aplicaciones.

La Dynamic Island aloja tanto la cámara frontal como los sensores de Face ID, pero también se utiliza para mostrar notificaciones, controles multimedia, temporizadores, navegación o actividades en segundo plano.

Este enfoque resultó lo suficientemente innovador como para que algunos fabricantes Android adoptaran soluciones similares inspiradas en esta idea.

La Dynamic Island se extendió a toda la gama

Tras su debut en los modelos Pro, Apple decidió ampliar esta característica a más dispositivos.

La Dynamic Island llegó también a los modelos estándar con el lanzamiento del iPhone 15, lo que supuso el final definitivo del notch en la gama principal del iPhone.

Desde entonces, tanto las series iPhone 16 como iPhone 17 han mantenido el mismo tamaño de Dynamic Island en todos sus modelos principales.

Sin embargo, algunos dispositivos de gama media dentro del catálogo de Apple, como los modelos “e”, todavía han conservado el notch tradicional.

La Dynamic Island del iPhone 18 Pro sería un 35% más pequeña

Las filtraciones más recientes apuntan a que Apple planea reducir el tamaño de la Dynamic Island en los próximos modelos Pro.

Según estas informaciones, el elemento pasaría de 20,76 mm a aproximadamente 13,49 mm, lo que representa una reducción cercana al 35%.

Este cambio sería posible gracias a que Apple habría logrado integrar parte de los sensores de Face ID bajo el panel, liberando espacio en la parte visible de la pantalla.

En principio, esta mejora debutaría en los modelos Pro de la próxima generación, mientras que el modelo base del iPhone 18 podría mantener el tamaño actual de la Dynamic Island.

El objetivo final: una pantalla completamente limpia

Aunque Apple sigue reduciendo gradualmente los elementos visibles en la pantalla, la compañía parece tener un objetivo claro a largo plazo: un iPhone sin ningún tipo de perforación ni recorte.

Diversas fuentes de la industria apuntan a que Apple podría alcanzar ese diseño con el 20º aniversario del iPhone en 2027.

En ese momento, Apple podría introducir Face ID completamente bajo la pantalla, junto con la cámara frontal integrada también bajo el panel.

Este modelo —posiblemente conocido como iPhone 20— ofrecería un frontal completamente uniforme, manteniendo al mismo tiempo el sistema de autenticación biométrica avanzado que caracteriza al iPhone.

Una evolución gradual hacia el “iPhone perfecto”

El posible rediseño de la Dynamic Island en los iPhone 18 Pro muestra cómo Apple está avanzando de forma progresiva hacia una pantalla totalmente limpia.

En lugar de eliminar de golpe este elemento, la compañía parece estar adoptando una estrategia gradual: primero reducir su tamaño, después ocultar los sensores y finalmente eliminar cualquier recorte visible.

Si estos planes se materializan, el iPhone podría experimentar uno de los cambios de diseño más importantes desde la llegada del iPhone X.