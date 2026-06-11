El Trump Mobile T1 es realmente un teléfono de HTC de 2024 con aspecto dorado

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El Trump Mobile T1, el esperado smartphone asociado a la marca Trump Mobile, vuelve a estar en el centro de la polémica. Y esta vez no es por su diseño dorado, por su enfoque patriótico o por sus retrasos, sino por lo que se ha encontrado en su interior.

Un desmontaje realizado por iFixit apunta a que el T1 es, en la práctica, un HTC U24 Pro con algunos cambios cosméticos. Según el análisis, ambos teléfonos comparten elementos clave como la placa base, la disposición de componentes, las cámaras y buena parte del diseño interno. De hecho, iFixit asegura que pudo colocar la placa de un HTC U24 Pro dentro de la carcasa del Trump Mobile T1 y hacer que el dispositivo funcionara.

La diferencia más visible estaría en el exterior. El Trump Mobile T1 luce un acabado dorado, una protuberancia de cámara modificada y unas rejillas de altavoz rediseñadas. Pero, más allá de esos retoques, el análisis sugiere que estamos ante un teléfono muy cercano al modelo de HTC presentado en 2024

Un móvil con hardware conocido y pocas sorpresas

A nivel técnico, el T1 no parece ser un dispositivo especialmente pobre, aunque tampoco apunta a la gama alta más reciente. El teléfono monta un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, una combinación solvente para el uso diario, pero basada en una plataforma que ya no resulta nueva en 2026.

Uno de los pocos cambios internos señalados por iFixit está en el proveedor de memoria. Mientras que el HTC U24 Pro analizado usaba un paquete de SK Hynix, el Trump Mobile T1 incorpora memoria de Micron. No es algo necesariamente extraño: los fabricantes suelen recurrir a distintos proveedores según disponibilidad, costes o ajustes de cadena de suministro.

También hay diferencias en la batería. El T1 integra una celda de 19,35 Wh fabricada en Filipinas, frente a los 17,23 Wh del HTC U24 Pro. Sobre el papel, podría parecer una mejora, pero hay un matiz importante: el Trump Mobile T1 queda limitado a carga de 30 W, mientras que el HTC U24 Pro admite carga de 60 W. Es decir, más capacidad no significa necesariamente una mejor experiencia de carga.

La promesa de un móvil “americano” queda bajo la lupa

Desde su anuncio, Trump Mobile ha vinculado el T1 a una narrativa de fabricación y valores estadounidenses. Sin embargo, la realidad parece bastante más compleja. The Verge señala que la compañía habría suavizado su lenguaje promocional, pasando de afirmaciones más contundentes sobre su fabricación en Estados Unidos a expresiones como “diseñado con valores americanos” o “moldeado por la innovación americana”.

El motivo es importante: en Estados Unidos, las afirmaciones de tipo “Made in USA” están reguladas por la FTC y exigen que prácticamente todos los componentes y procesos relevantes tengan origen estadounidense. En el caso de un smartphone moderno, eso resulta especialmente difícil por la dependencia global de pantallas, chips, sensores, baterías y ensamblaje especializado.

Según The Verge, el T1 se ensamblaría finalmente en Miami a partir de varias piezas, pero eso no equivaldría necesariamente a fabricar un teléfono completo en Estados Unidos.

Un diseño que no ha convencido en las primeras impresiones

El Trump Mobile T1 tampoco parece haber ganado demasiados puntos por su aspecto. Las primeras impresiones publicadas por medios estadounidenses han sido duras con el acabado dorado y con la sensación general del dispositivo en mano.

Gizmodo, que tuvo acceso al teléfono, describió el T1 como un móvil de aspecto llamativo pero poco refinado, con una sensación menos premium de lo que cabría esperar por su puesta en escena. Aunque iFixit identifica un marco de aluminio, las impresiones de uso apuntan a que el dispositivo puede transmitir una percepción más barata de lo deseable.

Más allá de gustos personales, el problema para Trump Mobile es evidente: si un teléfono se vende apoyándose tanto en su identidad visual y en su componente aspiracional, el acabado tiene que estar a la altura. Y, por ahora, las primeras opiniones no parecen demasiado favorables.

La filtración de datos añade otro problema a Trump Mobile

Como si las dudas sobre el origen del teléfono no fueran suficientes, Trump Mobile también ha tenido que afrontar una polémica relacionada con la privacidad de sus clientes.

La compañía confirmó en mayo de 2026 que datos personales de clientes quedaron expuestos en internet a través de una plataforma de terceros. Entre la información afectada se mencionan nombres, direcciones de correo electrónico, direcciones postales, números de teléfono e identificadores de pedido. Trump Mobile aseguró que no había encontrado evidencias de exposición de contenido de mensajes ni de datos financieros.

Este incidente es especialmente delicado porque afecta a usuarios que habían mostrado interés en comprar o reservar el teléfono. Para una marca nueva en el mercado móvil, empezar con dudas sobre la fabricación, críticas al diseño y una exposición de datos personales no es precisamente la mejor carta de presentación.

Un producto más político que tecnológico

El Trump Mobile T1 parece menos un intento serio de competir con Samsung, Apple, Google o OnePlus, y más un producto de marca dirigido a un público muy concreto. El problema es que, en tecnología de consumo, el envoltorio no basta.

Un smartphone puede vender identidad, diseño y exclusividad, pero también necesita justificar su existencia con buena fabricación, software cuidado, soporte, actualizaciones, seguridad y una propuesta de valor clara. En este caso, el desmontaje de iFixit deja la sensación de que el T1 es, sobre todo, una reinterpretación estética de un teléfono ya existente.

Eso no significa que el dispositivo sea inutilizable. Con un Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, debería ofrecer un rendimiento razonable para redes sociales, navegación, vídeo, mensajería y tareas cotidianas. Pero el debate no está ahí. La cuestión es si tiene sentido comprarlo por lo que realmente ofrece frente a alternativas consolidadas del mercado.

Conclusión: mucho brillo, pocas razones técnicas para destacar

El Trump Mobile T1 llega envuelto en dorado, marketing patriótico y una fuerte carga simbólica. Sin embargo, los hallazgos de iFixit sugieren que debajo de esa carcasa hay un dispositivo muy parecido al HTC U24 Pro, con cambios limitados y algunas decisiones cuestionables, como una carga más lenta pese a contar con una batería de mayor capacidad.

A eso se suma la controversia sobre su origen, las dudas sobre el uso de expresiones vinculadas a la fabricación estadounidense y la exposición de datos de clientes. Todo ello dibuja un lanzamiento complicado para un móvil que, más que convencer por su tecnología, parece depender de la fidelidad a una marca política.

En un mercado tan competitivo como el de los smartphones, el brillo dorado puede llamar la atención durante unos segundos. Pero lo que realmente importa es lo que hay dentro. Y ahí, el Trump Mobile T1 parece tener bastante menos de revolucionario de lo que prometía.