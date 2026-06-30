El iPhone 18 Pro queda al descubierto en una enorme filtración: estos serían sus cambios clave

El iPhone 18 Pro todavía queda lejos de su presentación oficial, pero una nueva filtración masiva ya ha empezado a dibujar algunas de las novedades que Apple podría estar preparando para su futuro buque insignia. Y, aunque por fuera el dispositivo no apuntaría a una revolución visual, por dentro sí podría haber cambios interesantes.

Según la información filtrada, una brecha de datos en Tata Electronics, uno de los proveedores de Apple en India, habría dejado expuestos más de 200.000 archivos confidenciales. Entre ellos se encontrarían fotografías de pruebas de caída, esquemas de componentes internos, detalles de diseño y documentación relacionada con el supuesto iPhone 18 Pro.

Como siempre ocurre con este tipo de filtraciones, conviene tomar la información con cautela. Apple no ha confirmado nada y buena parte del material que circuló inicialmente por redes sociales parece haber sido retirado. Aun así, los documentos que han llegado a verse apuntan a varias áreas clave: mejor refrigeración, una Dynamic Island más pequeña y posibles cambios de precio que podrían no gustar demasiado a los compradores.

Un sistema de refrigeración más ambicioso para el iPhone 18 Pro

Uno de los detalles más llamativos de la filtración tiene que ver con la refrigeración interna. Algunas imágenes de los esquemas internos muestran lo que parece ser una cámara de vapor de gran tamaño situada sobre la placa base del iPhone 18 Pro.

Este componente no sería precisamente menor. Las cámaras de vapor se utilizan para distribuir el calor de forma más eficiente, algo especialmente importante en dispositivos compactos como los smartphones de gama alta. En esencia, funcionan con una pequeña cantidad de líquido sellado dentro de una estructura metálica al vacío. Cuando una zona se calienta, el líquido absorbe esa energía, se convierte en vapor y desplaza el calor hacia otra parte del sistema, donde vuelve a condensarse.

Dicho de forma sencilla: cuanto mayor sea la cámara de vapor y mejor contacto tenga con los componentes calientes, más eficaz puede ser la disipación térmica.

La filtración sugiere que el futuro chip A20 de Apple podría estar en contacto directo con esta cámara de vapor. Si esto se confirma, el iPhone 18 Pro podría mantener mejor el rendimiento sostenido en tareas exigentes, como juegos, edición de vídeo, grabación en alta resolución o procesos de inteligencia artificial ejecutados en el propio dispositivo.

No sería una mejora menor. En los últimos años, los chips móviles han ganado muchísima potencia, pero el gran reto sigue siendo el mismo: evitar que el calor obligue al sistema a reducir el rendimiento tras varios minutos de uso intenso. Una cámara de vapor más grande podría ayudar justo en ese punto.

Dynamic Island más pequeña: menos recorte y más pantalla útil

Otra de las pistas interesantes aparece en una imagen de primer plano de la placa base y la zona de la cámara frontal. Según el análisis de los componentes filtrados, Apple habría reorganizado el sistema de Face ID, la cámara delantera y el iluminador infrarrojo.

El resultado podría ser una Dynamic Island más pequeña que la del iPhone 17 Pro.

La Dynamic Island fue la solución elegida por Apple para sustituir el clásico notch, pero sigue ocupando una parte visible de la pantalla. Para reducir su tamaño, la compañía necesita compactar todavía más todos los elementos necesarios para Face ID, un sistema que no se limita a una simple cámara frontal.

Face ID utiliza un conjunto de sensores capaz de proyectar y leer información de profundidad sobre el rostro del usuario. Entre sus elementos se encuentran un iluminador infrarrojo, una cámara infrarroja y otros componentes encargados de crear un mapa tridimensional del rostro. Todo eso necesita espacio físico, y ese espacio condiciona el tamaño del recorte en pantalla.

Si Apple ha conseguido reorganizar y miniaturizar estos elementos, el iPhone 18 Pro podría ofrecer una experiencia visual algo más limpia, con más superficie útil en la parte superior de la pantalla. No estaríamos hablando necesariamente de un frontal completamente libre de interrupciones, pero sí de un paso más hacia ese objetivo.

Un diseño continuista, pero con cambios bajo la superficie

Por lo que apuntan las filtraciones, el iPhone 18 Pro no sería un modelo especialmente rompedor en cuanto a diseño exterior. De hecho, varias fuentes relacionadas con estos documentos sugieren que su aspecto general podría ser muy parecido al del iPhone 17 Pro.

Eso no tiene por qué ser necesariamente negativo. Apple suele estirar durante varios años las líneas de diseño que considera maduras, introduciendo mejoras internas o pequeños ajustes en pantalla, cámaras, materiales y eficiencia. Sin embargo, sí podría ser un problema si el precio sube de forma notable.

Entre las posibles novedades del iPhone 18 Pro se menciona el chip A20, una cámara de vapor más grande, una Dynamic Island reducida, un nuevo módem C2 y una cámara principal con apertura variable. Esta última característica podría ser especialmente interesante para fotografía, ya que permitiría adaptar mejor la entrada de luz y la profundidad de campo en diferentes escenas.

Aun así, sobre el papel, no parece una lista de cambios radicales. Más bien estaríamos ante una evolución técnica pensada para pulir rendimiento, temperatura, conectividad y fotografía, pero sin transformar por completo la experiencia frente a la generación anterior.