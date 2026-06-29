Un especulador dice haber reservado 500 copias de GTA 6 y descubre que no traen disco

La fiebre por GTA 6 ya ha empezado mucho antes de su lanzamiento, y con ella han llegado también las historias más surrealistas. La última tiene como protagonista a un usuario de X que asegura haber vaciado sus ahorros de jubilación para reservar 500 copias de Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition con la intención de revenderlas más adelante a un precio mucho mayor.

El problema es que, según la información oficial de Rockstar, las copias “físicas” de GTA 6 no incluirán disco en su lanzamiento, sino un código de descarga dentro de la caja. Es decir, justo el tipo de producto que resulta mucho más difícil de revender como si fuera una edición física limitada.

Rockstar confirmó que las reservas de GTA 6 comenzaron el 25 de junio y que la versión física contendrá un código de descarga, disponible desde el 12 de noviembre para permitir la precarga antes del lanzamiento del 19 de noviembre.

Una apuesta de más de 54.000 dólares por GTA 6

El usuario, identificado en X como @AryanBundles, publicó que había retirado dinero de su cuenta de jubilación 401(k) para reservar 500 unidades de GTA 6 Ultimate Edition. Su plan era sencillo: comprar muchas copias antes de que se agotaran, esperar a que la demanda se disparase y revenderlas con un beneficio de dos o tres veces su precio original.

Según las capturas compartidas, el pedido ascendía a 54.720 dólares —unos 47.995 euros al cambio actual aproximado— por 500 unidades de la Ultimate Edition, aunque varios usuarios han señalado que la imagen parecía mostrar una pantalla previa a la confirmación de compra, no necesariamente un recibo final.

La idea, en teoría, se basaba en la escasez. GTA 6 es probablemente el videojuego más esperado de la década, y es lógico pensar que habrá una demanda enorme durante sus primeras semanas. Sin embargo, el mercado de la reventa funciona mejor cuando hay un producto físico limitado, difícil de conseguir y fácil de transferir. Una caja con un código digital no encaja demasiado bien en esa estrategia.

El detalle que arruina el negocio: no hay disco dentro de la caja

La gran trampa del supuesto plan está en el formato elegido por Rockstar. Aunque GTA 6 tendrá cajas en tiendas, esas unidades no incluirán un disco con el juego. En su lugar, el comprador recibirá un código para canjear la descarga digital.

Esto cambia por completo el valor de reventa. Una vez abierto el producto, el código puede haber sido usado o no, pero el comprador de segunda mano no tiene la misma seguridad que con un disco físico tradicional. Además, al tratarse de un juego digital, no existe el mismo tipo de escasez: cualquiera puede comprarlo directamente en PlayStation Store, Microsoft Store o en los canales oficiales mientras esté disponible.

Rockstar ha anunciado dos ediciones principales: la Standard Edition, con un precio de 79,99 dólares —unos 70 euros—, y la Ultimate Edition, de 99,99 dólares —unos 88 euros—. Esta última incluye contenido adicional como vehículos, armas, ropa y otros extras ligados a la historia de Jason y Lucia.

I took a leap of faith and got into reselling. Withdrew from my 401k and preordered 500 copies of GTA 6. It’s the most anticipated game of all time, and when they sell out, I’ll be there waiting to corner the market. This will 2-3x by Christmas. pic.twitter.com/dzMtcvWEsB — Bundles (@AryanBundles) June 25, 2026

Internet no se cree del todo la historia

Como era de esperar, la publicación se llenó rápidamente de respuestas. Algunos usuarios se burlaron del supuesto error, mientras que otros empezaron a sospechar que todo podía ser una estrategia de “ragebait”: una publicación diseñada para provocar indignación, atraer respuestas y ganar visibilidad.

Hay motivos para dudar. La cifra es enorme, el planteamiento resulta demasiado absurdo y la captura compartida no demostraría necesariamente que el pago se completase. Además, cuando otros usuarios le recordaron que la versión física de GTA 6 no traería disco, el supuesto comprador respondió con frases como “la fortuna favorece a los valientes” y siguió defendiendo su apuesta.

Aun así, la historia ha funcionado precisamente porque toca varios nervios sensibles de la comunidad: la especulación con productos muy demandados, la desaparición progresiva del formato físico y el miedo a que los videojuegos acaben siendo cada vez menos “poseíbles” por los jugadores.

GTA 6 vuelve a abrir el debate sobre el formato físico

Más allá de si la historia del especulador es real o no, el caso refleja una preocupación cada vez más habitual entre los jugadores. Comprar una caja ya no significa necesariamente comprar un disco. En algunos lanzamientos, el envoltorio físico se ha convertido simplemente en una forma de vender un código digital en una tienda tradicional.

Para muchos coleccionistas, eso resta atractivo al producto. Una caja sin disco no se puede prestar de la misma manera, no se conserva igual como pieza de colección y depende completamente de las plataformas digitales para poder instalar el juego en el futuro.

En el caso de GTA 6, la decisión puede tener una explicación práctica. Al distribuir códigos en lugar de discos, Rockstar reduce el riesgo de filtraciones antes del lanzamiento y permite que los compradores empiecen la descarga el 12 de noviembre de 2026, una semana antes de la salida oficial del juego el 19 de noviembre de 2026.

¿Habrá una edición con disco más adelante?

Algunos rumores apuntan a que Rockstar podría lanzar copias con disco meses después del estreno, pero por ahora no hay ningún anuncio oficial que lo confirme. De momento, lo único confirmado es que las cajas disponibles para el lanzamiento incluirán un código de descarga.

Eso significa que quienes estén esperando una edición física tradicional de GTA 6 deberían actuar con cautela. Reservar una caja no garantiza tener un disco, y mucho menos una copia revendible en el sentido clásico.