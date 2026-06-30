Samsung confirma el Galaxy Ring 2: el próximo anillo inteligente podría funcionar con iPhone

Samsung ya está preparando la segunda generación de su anillo inteligente. Aunque durante los últimos meses se había especulado con un posible lanzamiento del Galaxy Ring 2 en 2025, esos rumores no terminaron cumpliéndose. Ahora, sin embargo, la propia compañía ha confirmado que el sucesor del Galaxy Ring está en desarrollo.

La confirmación llega de la mano de Dr. Hon Pak, vicepresidente sénior de Samsung y responsable del equipo de salud digital de la compañía. En una entrevista con Forbes, el directivo reconoció que Samsung está trabajando activamente en la próxima generación de su anillo inteligente.

El detalle es importante porque el Galaxy Ring fue uno de los movimientos más llamativos de Samsung en el terreno de los wearables. Frente a los relojes inteligentes, el anillo apostaba por una experiencia más discreta, centrada en el seguimiento de salud y sueño sin pantalla, sin notificaciones invasivas y con un formato mucho más cómodo para llevarlo durante todo el día.

Ahora, la gran pregunta es qué puede aportar una segunda generación en un mercado donde los sensores de salud empiezan a parecerse mucho entre unos fabricantes y otros.

El software será la gran diferencia entre anillos inteligentes

Según Dr. Hon Pak, los sensores de los wearables actuales han alcanzado un punto en el que sus capacidades son relativamente similares. Dicho de otra forma, medir frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño, actividad o ritmo respiratorio ya no es algo exclusivo de unos pocos dispositivos.

Por eso, Samsung cree que la verdadera diferencia estará en los servicios de software construidos sobre esos datos. No se trata solo de medir más, sino de interpretar mejor la información y convertirla en recomendaciones útiles para el usuario.

Este enfoque tiene mucho sentido. Un anillo inteligente puede recopilar datos de forma constante y cómoda, especialmente durante la noche, pero esos datos por sí solos no siempre son fáciles de entender. La clave está en detectar patrones, establecer valores de referencia y avisar cuando algo se sale de lo habitual.

Samsung ya está trabajando en esa dirección con su ecosistema de salud, y el Galaxy Ring 2 podría convertirse en una pieza todavía más importante dentro de esa estrategia.

El Galaxy Ring 2 podría ser compatible con el iPhone

Una de las posibilidades más interesantes es que el Galaxy Ring 2 pueda funcionar con el iPhone. Actualmente, el Galaxy Ring solo puede emparejarse con dispositivos Android, lo que limita bastante su público potencial.

Cuando se le preguntó por una futura compatibilidad con iPhone, Dr. Hon Pak no lo confirmó de forma directa, pero dejó una respuesta bastante sugerente. El ejecutivo evitó dar detalles, aunque insinuó que los próximos anuncios podrían gustar a quienes esperan una compatibilidad más amplia.

Esto abriría una puerta muy interesante para Samsung. A diferencia de un Galaxy Watch, el Galaxy Ring no tiene pantalla ni depende de mostrar notificaciones del teléfono. Su función principal es registrar datos de salud y actividad, sincronizarlos con una app y ofrecer información al usuario.

Precisamente por eso, el anillo sería probablemente el wearable de Samsung más fácil de llevar al ecosistema de Apple. Si Samsung adapta Galaxy Wearable y Samsung Health para iOS, el Galaxy Ring 2 podría ofrecer prácticamente toda su experiencia también a los usuarios de iPhone.

Un movimiento que tendría mucho sentido frente al Apple Watch

La compatibilidad con iPhone sería una jugada estratégica. Apple domina claramente el mercado de wearables entre los usuarios de iPhone gracias al Apple Watch, pero todavía no tiene un anillo inteligente propio.

Eso deja un hueco interesante para Samsung. Un Galaxy Ring 2 compatible con iOS podría atraer a usuarios que quieren monitorizar su salud y sueño, pero que no desean dormir con un reloj en la muñeca o simplemente prefieren un dispositivo más discreto.

Además, un anillo inteligente no compite exactamente de la misma forma que un smartwatch. No pretende sustituir al teléfono ni mostrar aplicaciones en miniatura. Su valor está en pasar desapercibido, tener buena autonomía y recoger datos sin exigir demasiada atención.

Para quienes ya usan un Apple Watch, incluso podría funcionar como complemento. Para quienes no quieren llevar reloj, sería una alternativa mucho más cómoda. Y para Samsung, supondría llevar parte de su ecosistema de salud a millones de usuarios que hasta ahora quedaban fuera.

Samsung quiere ir más allá de medir pasos y sueño

La entrevista también deja ver hacia dónde quiere llevar Samsung su plataforma de salud. Los wearables modernos ya son capaces de registrar parámetros como oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, sueño y pasos diarios.

Samsung utiliza esos datos para observar el comportamiento del usuario durante varios días y construir una referencia personalizada. A partir de ahí, el sistema puede detectar desviaciones y avisar si ciertos valores se alejan de lo normal.

La idea es que el seguimiento de salud no sea una fotografía aislada, sino una evolución continua. Un valor puntual puede no decir demasiado, pero un cambio persistente respecto al patrón habitual del usuario sí puede ser más relevante.

Ese tipo de análisis encaja especialmente bien con un anillo inteligente, ya que es un dispositivo pensado para llevarlo muchas horas seguidas y, sobre todo, durante el sueño.

Heart Health Score: Samsung quiere anticiparse al riesgo cardiovascular

Uno de los elementos que Samsung está impulsando es Heart Health Score, una función pensada para evaluar la salud cardiovascular del usuario a partir de varios indicadores.

Según la información compartida por la compañía, esta puntuación se basa en cuatro áreas principales: actividad, nutrición, sueño y estrés. El objetivo es ofrecer una visión más completa del estado de salud y ayudar a predecir posibles riesgos cardiovasculares.

Este enfoque resulta interesante porque no se limita a mirar una métrica concreta. La salud cardiovascular depende de muchos factores, y Samsung parece querer combinar datos de comportamiento diario con mediciones fisiológicas para ofrecer una puntuación más contextual.

Eso sí, este tipo de funciones deben entenderse como herramientas de orientación y seguimiento, no como diagnósticos médicos. Aun así, pueden ser útiles para detectar hábitos mejorables y animar al usuario a cuidar aspectos que a menudo se pasan por alto, como el descanso o el estrés.

La inteligencia artificial será clave en Samsung Health

Samsung también está preparando una función de entrenamiento de salud con inteligencia artificial, prevista para 2027. La idea es que el sistema actúe como un acompañante personalizado capaz de aprender del comportamiento del usuario y ofrecer motivación adaptada a sus hábitos reales.

Esto supone un cambio importante frente a los consejos genéricos que muchas apps de salud ofrecen hoy en día. No todos los usuarios necesitan las mismas recomendaciones, ni responden igual a los mismos mensajes. Algunos necesitan recordatorios suaves, otros objetivos más ambiciosos y otros explicaciones claras sobre por qué deberían cambiar ciertos hábitos.

Con un asistente de salud basado en inteligencia artificial, Samsung quiere que la experiencia sea más personalizada y útil. En lugar de limitarse a decir que hay que caminar más o dormir mejor, el sistema podría entender cuándo el usuario suele entrenar, qué días descansa peor, qué hábitos afectan a su energía o qué objetivos son más realistas.

El Galaxy Ring 2 podría desempeñar un papel importante en esa visión, ya que proporcionaría datos continuos de una forma cómoda y poco intrusiva.

El ecosistema de Samsung también entrará en juego

Samsung no quiere limitar su estrategia de salud al anillo o al reloj. La compañía también planea aprovechar su ecosistema de dispositivos conectados para ayudar a los usuarios a mejorar sus hábitos.

Aquí entran en juego productos compatibles con SmartThings, como frigoríficos, microondas y hornos. Combinados con la app Samsung Food, estos dispositivos podrían recomendar recetas saludables en función de los ingredientes disponibles en el frigorífico del usuario.

Es una idea ambiciosa: conectar los datos de salud, los hábitos de actividad, el descanso y la alimentación dentro de una misma plataforma. En teoría, Samsung podría pasar de decirte que necesitas mejorar tu nutrición a sugerirte directamente qué cocinar con lo que ya tienes en casa.

Este tipo de integración puede ser una ventaja importante frente a otros fabricantes. Samsung no solo vende wearables, sino también televisores, electrodomésticos, smartphones y dispositivos conectados para el hogar. Si consigue que todo funcione de forma coherente, su plataforma de salud podría ser mucho más completa.

El Galaxy Ring 2 puede ser más importante de lo que parece

Aunque el Galaxy Ring 2 pueda parecer un producto pequeño dentro del enorme catálogo de Samsung, su importancia estratégica podría ser considerable.

Los anillos inteligentes están ganando interés porque resuelven algunos problemas de los relojes. Son más cómodos para dormir, menos llamativos, no tienen una pantalla que distraiga y suelen ofrecer buena autonomía. Para muchas personas, eso los convierte en un formato ideal para el seguimiento de salud a largo plazo.

Si Samsung consigue mejorar la precisión, ampliar la compatibilidad a iPhone y reforzar la integración con Samsung Health, el Galaxy Ring 2 podría convertirse en una alternativa muy atractiva frente a otros dispositivos de salud.

Además, llegaría en un momento en el que la industria busca nuevas formas de diferenciarse. Los smartwatches han madurado mucho, pero también se han vuelto bastante previsibles. Un anillo inteligente bien planteado puede ofrecer una experiencia distinta y complementar lo que ya hacen los relojes.

Samsung podría tener una oportunidad única si Apple tarda en responder

La gran incógnita es si Apple terminará lanzando su propio anillo inteligente. De momento, Samsung tiene margen para posicionarse antes de que eso ocurra.

Si el Galaxy Ring 2 llega con compatibilidad para iPhone, Samsung podría entrar en un terreno que hasta ahora parecía reservado al ecosistema Android. Y lo haría con un producto que, por su propia naturaleza, no depende tanto de la integración profunda con el sistema operativo del teléfono.

Eso no significa que lo tenga fácil. Para convencer a los usuarios de iPhone, Samsung tendría que ofrecer una experiencia pulida, apps bien diseñadas para iOS y una sincronización fiable. Pero la oportunidad está ahí.

El Galaxy Ring 2 podría ser mucho más que una simple actualización de hardware. Podría ser el primer paso serio de Samsung para convertir su plataforma de salud en un ecosistema más abierto, más inteligente y menos dependiente del smartphone que el usuario lleve en el bolsillo.