El iPhone del 20º aniversario podría ser el más radical de la historia de Apple

Apple estaría preparando uno de los rediseños más ambiciosos de su historia para conmemorar un hito muy especial. Según un nuevo informe, la compañía planea lanzar un iPhone con motivo de su 20º aniversario, previsto para septiembre de 2027, que apostaría por un diseño completamente rompedor y sin precedentes en la gama.

Aunque todavía quedan casi dos años para su posible presentación, los primeros detalles apuntan a un dispositivo que podría repetir el impacto que tuvo el iPhone X en el décimo aniversario del iPhone.

Apple ya trabaja en el iPhone del 20º aniversario

De acuerdo con la información publicada, Apple tiene en marcha el desarrollo de un iPhone especial para celebrar los 20 años del producto, en línea con rumores previos que ya hablaban de un cambio radical de diseño.

Se trataría de un modelo con identidad propia, separado conceptualmente del resto de la gama, y concebido como una demostración de hasta dónde puede llegar Apple en diseño e ingeniería.

Un diseño completamente sin interrupciones en pantalla

Uno de los aspectos más llamativos del informe es que este iPhone contaría con un diseño totalmente continuo, sin ningún tipo de recorte visible en la pantalla.

El dispositivo apostaría por un frontal completamente limpio, sin muesca, Dynamic Island ni perforaciones, algo que Apple lleva años persiguiendo de forma progresiva.

Face ID bajo la pantalla y cámara frontal invisible

Según el informe, Apple planea integrar Face ID bajo la pantalla a partir de los iPhone 18 Pro, que llegarían el próximo año. El iPhone del 20º aniversario iría un paso más allá, incorporando también la cámara frontal bajo el panel.

De este modo, todos los sensores quedarían ocultos, permitiendo una experiencia visual totalmente inmersiva sin elementos visibles en el frontal.

Vidrio curvado y diseño continuo en todo el cuerpo

El dispositivo contaría con una estructura de vidrio curvado, diseñada para ofrecer una sensación de continuidad en todo el cuerpo del teléfono.

Aunque todavía no está claro si la pantalla se curvará también por los laterales, como sugieren algunos conceptos, sí parece evidente que Apple busca un diseño sin cortes y extremadamente limpio, alejándose de los bordes tradicionales.

Pantalla de borde a borde sin marcos visibles

Como mínimo, el informe señala que este iPhone carecerá de biseles alrededor de la pantalla, logrando una auténtica experiencia borde a borde.

El frontal estaría completamente ocupado por el panel, reforzando la sensación de que el dispositivo es prácticamente “todo pantalla”, uno de los grandes sueños históricos del diseño de smartphones.

Una banda metálica mínima para los botones

Pese a la apuesta por el vidrio y la continuidad, el terminal no prescindiría totalmente del metal. Según la información, el iPhone del 20º aniversario tendría una estrecha banda metálica recorriendo el perímetro en la zona central, donde se ubicarían los botones físicos.

Este detalle permitiría mantener funcionalidad y resistencia estructural sin romper la estética minimalista del conjunto.

Un enfoque tan revolucionario como el del iPhone X

La ambición del proyecto recuerda directamente al iPhone X, que supuso un antes y un después en 2017 al eliminar el botón Home e introducir Face ID y el diseño a pantalla completa.

Apple estaría buscando repetir esa fórmula: aprovechar un aniversario clave para redefinir el iPhone y marcar el rumbo de sus futuros modelos durante años.

Detalles ya adelantados por Mark Gurman

Muchas de las características mencionadas en este nuevo informe ya habían sido adelantadas anteriormente por Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más fiables en todo lo relacionado con Apple.

Esto refuerza la credibilidad de la información, aunque sigue tratándose de planes en una fase temprana de desarrollo.

Fecha prevista: septiembre de 2027

Si los planes actuales se mantienen, Apple lanzaría este iPhone del 20º aniversario en septiembre de 2027, coincidiendo con el calendario habitual de presentación de la marca.

No obstante, al tratarse de un producto tan especial y aún lejano, el diseño final podría cambiar a lo largo del proceso de desarrollo.

Un iPhone que podría parecer sacado de un sueño

Si finalmente todos estos rumores se confirman, el iPhone del 20º aniversario podría convertirse en uno de los dispositivos más espectaculares jamás creados por Apple, tanto por diseño como por simbolismo.

Un iPhone sin marcos, sin recortes y con todos los sensores ocultos bajo la pantalla sería el broche perfecto para celebrar dos décadas de uno de los productos más influyentes de la historia tecnológica.