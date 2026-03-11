El jefe de Android habla sobre lo nuevo de Android 17 y qué smartphones las disfrutarán primero

Google prepara un cambio de calado para la próxima gran versión de Android. Según Sameer Samat, presidente del ecosistema Android, Android 17 marcará el paso de un sistema operativo tradicional a un “sistema inteligente”, una evolución ligada directamente a la integración cada vez más profunda de Gemini dentro del software del dispositivo.

La idea, por tanto, no pasa simplemente por añadir más funciones de inteligencia artificial aquí y allá. La ambición de Google es mayor: replantear la arquitectura de Android para que la IA pueda comprender mejor el contexto, ejecutar acciones de forma más natural y reducir buena parte de las tareas repetitivas que hoy hacemos manualmente en el móvil.

Google quiere acabar con la “colada digital” del día a día

Durante una entrevista reciente, Samat explicó que uno de los objetivos de esta nueva etapa de Android es liberar al usuario de lo que definió como “digital laundry”, algo así como esa “colada digital” formada por pequeñas acciones tediosas y repetitivas que llenan nuestro día a día: abrir varias apps, copiar datos, saltar entre servicios o completar procesos de varios pasos.

Ahí es donde entra en juego el concepto de IA agéntica. En lugar de limitarse a responder preguntas o generar texto, Gemini aspira a convertirse en un asistente capaz de hacer cosas por el usuario, coordinando aplicaciones y resolviendo tareas completas con menos intervención manual. Google ya ha mostrado esta dirección en sus materiales para desarrolladores y en anuncios recientes relacionados con Gemini en Android.

El ejemplo más claro: ver una receta en YouTube y pedir los ingredientes automáticamente

Para ilustrar ese futuro, Samat puso un ejemplo muy concreto. Un familiar le envió un vídeo de YouTube con una receta y le sugirió prepararla para cenar. En vez de anotar ingredientes a mano, abrir otras aplicaciones y hacer el pedido manualmente, pidió a Gemini que se encargara del proceso. Según explicó, Gemini fue capaz de analizar el vídeo, identificar los ingredientes y gestionar el pedido.

Ese tipo de automatización ya no es solo una idea de laboratorio. Google anunció a finales de febrero una vista previa de tareas multietapa en la app de Gemini, pensada precisamente para delegar acciones encadenadas directamente al asistente. La compañía indicó que esta función llegará inicialmente en beta a dispositivos concretos.

Las primeras funciones llegarán antes a Pixel 10 y Galaxy S26

Google confirmó que esta nueva capacidad para delegar tareas complejas en Gemini se lanzará como beta en la app de Gemini para los Pixel 10, Pixel 10 Pro y la serie Samsung Galaxy S26. En una primera fase, estará disponible en Estados Unidos y Corea, y solo con un conjunto limitado de apps compatibles.

La propia documentación de Google deja claro que estamos ante un despliegue inicial bastante controlado. Para usar estas tareas automáticas harán falta dispositivos compatibles, una cuenta personal de Google y cumplir ciertos requisitos de edad y región. Es decir, Google empezará con cautela antes de ampliar el alcance de estas funciones a más móviles Android.

Android 17 será el punto de partida del despliegue agéntico a gran escala

De acuerdo con Samat, Android 17 será el momento en el que estas capacidades agénticas tempranas empiecen a expandirse de forma más amplia en Android. Eso no significa que desde el primer día todo el ecosistema vaya a disfrutar de una automatización total entre aplicaciones, pero sí que la próxima versión del sistema servirá como plataforma de despegue para esa nueva generación de funciones.

Google también ha explicado en su blog para desarrolladores que Android 17 ampliará el soporte para estas experiencias, manteniendo al usuario en control del proceso mediante notificaciones, vistas de progreso y confirmaciones previas cuando haya acciones delicadas, como una compra. En otras palabras, la meta no es que la IA actúe a ciegas, sino que automatice sin eliminar la supervisión humana.

¿Habrá varios agentes de IA en Android como en Samsung?

Otro de los temas interesantes es si Google seguirá una estrategia de multiagente, similar a la de Samsung. La serie Galaxy S26 ha apostado por convivir con varios asistentes de IA, incluyendo Bixby, Gemini y Perplexity, lo que plantea la duda de si Google hará algo parecido en los Pixel.

La respuesta de Samat fue prudente. Recordó que Android siempre ha sido una plataforma abierta, pero también dejó caer que cada fabricante puede seguir su propia estrategia. Dicho de otro modo: que Samsung integre varios agentes no significa necesariamente que Google quiera replicar exactamente esa fórmula en sus dispositivos Pixel.

Google no cierra la puerta a la experimentación, pero Pixel parece seguir otro camino

Aunque Samat no confirmó una estrategia de múltiples asistentes para Pixel, sí reconoció que el mercado de los asistentes con IA todavía está en una fase muy temprana. Android seguirá siendo, previsiblemente, el principal campo de pruebas para nuevas ideas, formatos e integraciones de inteligencia artificial.

Esto encaja con la naturaleza histórica de Android como ecosistema abierto y diverso, donde conviven propuestas distintas según la marca, el hardware y la capa de software. Mientras Samsung experimenta con varios asistentes a la vez, Google parece más centrada en profundizar la integración de Gemini dentro del sistema para que actúe como una capa inteligente transversal.

La gran apuesta de Google es que el móvil haga más y el usuario toque menos

Si algo deja claro esta visión de Android 17 es que Google quiere cambiar la relación entre el usuario y su smartphone. En lugar de obligarnos a navegar entre apps, copiar enlaces, rellenar pasos intermedios o repetir rutinas todos los días, la compañía quiere que el sistema sea capaz de entender intenciones y ejecutar tareas completas con mucha menos fricción.

Todavía queda por ver cómo funcionará esto en la práctica, qué apps serán compatibles en cada fase y hasta qué punto los usuarios confiarán en delegar acciones a Gemini. Pero el mensaje de Google ya es claro: Android 17 no aspira solo a mejorar Android, sino a redefinir qué debe hacer un sistema operativo en la era de la IA agéntica.