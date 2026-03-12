Apple Music y TikTok se integran para reproducir canciones completas sin salir de la app

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

Apple Music y TikTok han anunciado una nueva colaboración que promete cambiar la forma en la que los usuarios descubren y escuchan música en redes sociales.

Ambas compañías han presentado “Reproducir canción completa”, una nueva experiencia que permitirá a los suscriptores de Apple Music escuchar canciones completas directamente desde TikTok, sin necesidad de abandonar la aplicación.

Esta integración busca eliminar la fricción entre el momento en que un usuario descubre una canción en TikTok y el momento en que decide escucharla completa en una plataforma de streaming. Con la nueva función, el proceso será inmediato y fluido, reforzando el papel de TikTok como uno de los principales motores de descubrimiento musical del mundo.

La nueva experiencia se lanzará de forma global durante las próximas semanas y estará disponible exclusivamente para los usuarios con suscripción activa a Apple Music.

Cómo funciona “Reproducir canción completa” en TikTok

El funcionamiento de esta nueva herramienta es sencillo. Cuando un usuario encuentre una canción en TikTok —ya sea en el feed “Para ti” o en la sección de detalles del sonido— aparecerá un botón llamado “Reproducir canción completa”.

Al pulsarlo, el sistema abrirá un reproductor integrado de Apple Music dentro del entorno de TikTok. Desde ahí, el usuario podrá escuchar la canción completa sin tener que salir de la aplicación, manteniendo la experiencia dentro de la plataforma social.

Una vez finalizada la canción, Apple Music podrá continuar reproduciendo recomendaciones personalizadas basadas en los gustos del usuario, ampliando así la experiencia musical.

De descubrir música a escucharla sin interrupciones

El objetivo principal de esta integración es unir el descubrimiento musical con la escucha completa de forma inmediata.

TikTok se ha convertido en una de las plataformas más influyentes en la industria musical, donde fragmentos de canciones pueden viralizarse en cuestión de horas. Sin embargo, hasta ahora los usuarios debían salir de la aplicación para escuchar el tema completo en un servicio de streaming.

Con “Reproducir canción completa”, Apple Music busca transformar esos momentos virales en reproducciones completas, facilitando que los usuarios profundicen en la música que descubren en la red social.

Además, los suscriptores podrán:

Guardar las canciones en su biblioteca de “Tu Música”

Añadirlas directamente a sus listas de reproducción de Apple Music

Seguir explorando recomendaciones personalizadas

Esto permitirá a los usuarios mantener un registro de las canciones que descubren en TikTok y volver a escucharlas más adelante.

Desarrollado con la tecnología MusicKit de Apple

La nueva experiencia ha sido creada utilizando MusicKit, el framework de Apple diseñado para integrar Apple Music en aplicaciones y servicios externos.

Gracias a esta tecnología, la reproducción completa se realiza dentro del ecosistema de Apple Music, lo que significa que cada escucha se contabiliza oficialmente dentro de la plataforma de streaming.

Esto beneficia directamente a:

Los artistas

Los compositores

Los titulares de derechos musicales

Al mismo tiempo, permite ofrecer a los usuarios una experiencia de reproducción fluida y sin interrupciones entre plataformas.

Una evolución de la función “Añadir canción” de TikTok

La nueva herramienta se apoya en el éxito de una función anterior lanzada por TikTok: “Añadir canción”.

Esta característica permitía a los usuarios guardar canciones descubiertas en TikTok directamente en sus playlists de servicios de streaming como Apple Music o Spotify.

“Reproducir canción completa” representa un paso más allá, ya que ahora los fans pueden pasar directamente de descubrir un fragmento a escuchar la canción completa al instante.

Esto crea una conexión más directa entre descubrimiento musical, streaming y engagement con los artistas.

Listening Party: una nueva forma social de escuchar música

Además de la reproducción completa de canciones, Apple Music y TikTok han presentado Listening Party, una nueva experiencia social diseñada para acercar a artistas y fans.

Listening Party permite crear sesiones de escucha en tiempo real, donde los seguidores pueden reunirse virtualmente para escuchar música junto a sus artistas favoritos.

Durante estas sesiones, los fans podrán:

Escuchar canciones simultáneamente

Interactuar entre ellos

Participar en conversaciones con el propio artista

Esta función busca convertir la experiencia musical en un evento compartido, reforzando la relación entre artistas y comunidades de fans.

Una nueva estrategia para conectar artistas y fans

Desde Apple Music destacan que esta integración facilita el acceso inmediato a la música.

Según Ole Obermann, responsable de Apple Music, el objetivo es que acceder a la música sea un proceso natural y sin fricciones.

La compañía considera que esta integración:

Facilita el descubrimiento de nuevos artistas

Permite escuchar música completa de forma inmediata

Refuerza la conexión entre fans y creadores

Para TikTok, esta alianza también es estratégica. La plataforma se ha consolidado como uno de los mayores motores de descubrimiento musical, impulsando éxitos virales que posteriormente dominan las listas de streaming.

La integración con Apple Music permite ahora convertir esos momentos virales en escuchas completas y conexiones duraderas con los artistas.

Una experiencia musical completa dentro de TikTok

La combinación de “Reproducir canción completa” y Listening Party crea un recorrido musical completo dentro de TikTok para los suscriptores de Apple Music.

El proceso comienza con el descubrimiento de una canción viral, continúa con la reproducción completa dentro del ecosistema Apple Music y se amplía con experiencias sociales que permiten compartir la música con otros fans.

Esta estrategia refuerza la tendencia actual de la industria musical: integrar redes sociales, streaming y experiencias interactivas en un mismo entorno.

Las nuevas funciones comenzarán a implementarse globalmente en las próximas semanas, y marcarán un nuevo paso en la colaboración entre plataformas sociales y servicios de streaming.