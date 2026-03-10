El “modo adulto” de ChatGPT se retrasa en plena tormenta de críticas

OpenAI atraviesa un momento especialmente delicado en términos de imagen pública. La compañía responsable de ChatGPT no solo sigue enfrentándose al escepticismo general que despierta la inteligencia artificial en parte de la sociedad, sino que además ha visto crecer las críticas por su acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, una alianza que ha intensificado el debate sobre los límites éticos del uso de la IA.

En este contexto, ha salido a la luz otro movimiento relevante para los usuarios de ChatGPT: el llamado “modo adulto” no llegará por ahora.

Según la información conocida, OpenAI ha decidido aplazar de forma indefinida esta función para concentrar sus recursos en otras mejoras que considera más importantes y con mayor impacto para su base global de usuarios.

La polémica con el Departamento de Guerra agrava la percepción sobre OpenAI

La reputación de OpenAI se ha visto afectada por su reciente asociación con el Departamento de Guerra estadounidense. El acuerdo contempla el uso de su tecnología en distintos ámbitos gubernamentales, entre ellos tareas administrativas, planificación logística, análisis de ciberseguridad y otros procesos operativos.

Las críticas no han tardado en aparecer. Para muchos observadores, la relación entre una de las compañías más influyentes en inteligencia artificial y el ámbito militar abre interrogantes sobre la dirección que está tomando la industria. Ante ello, OpenAI ha intentado transmitir un mensaje de tranquilidad, subrayando que existen salvaguardas y protocolos de supervisión en torno al uso de sus sistemas.

La empresa ha defendido que la tecnología podrá utilizarse únicamente con fines legales, de acuerdo con la legislación aplicable, los requisitos operativos y los procedimientos de seguridad y supervisión establecidos. Aun así, esas explicaciones no han sido suficientes para frenar la preocupación de quienes ven con recelo la expansión de la IA hacia entornos sensibles.

El “modo adulto” de ChatGPT queda en pausa indefinida

Mientras la controversia empresarial sigue creciendo, OpenAI continúa actualizando ChatGPT y explicando su visión a largo plazo para la inteligencia artificial. Sin embargo, una de las funciones que más curiosidad había despertado entre algunos usuarios parece haber quedado relegada.

El denominado “modo adulto” de ChatGPT ha sido retrasado indefinidamente. La decisión supone un frenazo para una característica que apuntaba a ampliar el tipo de conversaciones que la plataforma podría mantener con usuarios mayores de edad, abordando temas más maduros que hoy siguen estando muy limitados por las actuales barreras de seguridad del chatbot.

La compañía no ha cancelado públicamente la idea, pero sí ha dejado claro que no se encuentra entre sus prioridades inmediatas.

Por qué OpenAI ha decidido aplazar esta función

De acuerdo con declaraciones atribuidas a un portavoz de OpenAI, la razón principal del retraso es estratégica: la empresa quiere centrar sus esfuerzos en desarrollos que considera más urgentes y útiles para un mayor número de personas.

Entre esas prioridades figuran mejoras en la inteligencia del sistema, avances en la personalidad del asistente, una mayor personalización de la experiencia y la creación de interacciones más proactivas. En otras palabras, OpenAI estaría apostando por perfeccionar el núcleo de ChatGPT antes de abrir la puerta a funciones más controvertidas o especializadas.

La compañía sostiene además que sigue creyendo en el principio de “tratar a los adultos como adultos”, pero reconoce que ofrecer esa experiencia de forma adecuada requiere más tiempo. Esa frase deja entrever que OpenAI no renuncia al concepto, aunque quiere desarrollarlo con más cuidado para evitar errores, abusos o consecuencias no deseadas.

Qué permitiría el futuro “modo adulto” de ChatGPT

Aunque la función todavía no tiene fecha, la expectativa es que el “modo adulto” esté orientado a usuarios de 18 años o más y permita conversaciones sobre asuntos que hoy quedan fuera de los límites habituales del chatbot.

Entre esos temas podrían encontrarse la sexualidad, la salud sexual o las relaciones personales tratadas desde una perspectiva más abierta, siempre dentro de un marco diferente al actual. Esto supondría un cambio relevante en la forma en que ChatGPT gestiona contenidos sensibles, especialmente en un terreno en el que OpenAI ha mantenido históricamente una política muy restrictiva.

Precisamente por eso, el lanzamiento de esta modalidad exige un equilibrio complejo entre libertad de uso, protección de menores, cumplimiento normativo y prevención de abusos. Ese equilibrio parece ser una de las razones por las que la empresa ha optado por frenar el despliegue.

La protección de menores se ha convertido en otra prioridad clave

Desde enero de 2026, OpenAI ha estado desplegando globalmente una función de predicción de edad destinada a reforzar la seguridad en ChatGPT. El objetivo de esta tecnología es activar medidas adicionales de protección para evitar que los menores de 18 años accedan a contenidos relacionados con violencia gráfica o material sexual.

Sobre el papel, la medida encaja con la estrategia de endurecer la protección para usuarios potencialmente vulnerables. Sin embargo, su implementación no estaría siendo tan fluida como se esperaba. Algunos usuarios adultos han señalado que el sistema los ha identificado erróneamente como adolescentes, lo que podría traducirse en restricciones excesivas o en una experiencia de uso menos flexible de la deseada.

Este detalle es importante porque revela uno de los grandes desafíos de OpenAI: antes de flexibilizar las conversaciones para adultos, necesita asegurarse de que sus mecanismos para distinguir correctamente entre mayores y menores funcionan de manera fiable.

OpenAI prioriza el modelo principal de ChatGPT frente a capacidades más polémicas

El retraso del “modo adulto” deja claro cuál es el enfoque actual de OpenAI. La compañía parece más interesada en reforzar los pilares centrales de ChatGPT que en expandir sus capacidades hacia terrenos que puedan generar una mayor controversia pública.

Mejorar la inteligencia general del sistema, hacerlo más personal, afinar su tono y convertirlo en un asistente más útil y proactivo son metas con un impacto potencialmente masivo. Frente a ello, ampliar las capacidades de conversación en torno a temas eróticos o explícitamente adultos parece haber quedado en segundo plano.

La decisión también refleja un cálculo reputacional. En un momento en el que la empresa está siendo observada por sus movimientos corporativos, por sus vínculos con instituciones gubernamentales y por el impacto social de sus modelos, sumar una nueva polémica vinculada al chat erótico no parece ser el camino más conveniente.

Un contexto interno tenso dentro de OpenAI

La pausa del “modo adulto” no llega aislada. Según la información difundida, OpenAI también estaría lidiando con tensiones internas relacionadas con su reciente alianza con el Pentágono. De hecho, se apunta a que esta colaboración habría provocado la salida de un alto ejecutivo como señal de protesta.

Ese dato refuerza la idea de que la empresa no solo está gestionando desafíos tecnológicos, sino también fricciones internas y un debate más amplio sobre su identidad, sus valores y el rumbo de su negocio. Mientras tanto, ChatGPT sigue evolucionando como producto, pero bajo una presión creciente tanto desde fuera como desde dentro.